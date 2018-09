Die Traumjob-Formel: Freiheit, Sinn plus Teamgefühl

Egal ob Buchhalter, Ingenieur oder Mitarbeiter

in der IT – unabhängig von der Qualifikation wünschen sich Fachkräfte

in Deutschland vor allem eins, wenn sie an ihre berufliche Zukunft

denken: einen Job, der Spaß macht. Doch was bedeutet das eigentlich?

Und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Menschen

wirklich zufrieden im Beruf sind? Die Online-Jobplattform StepStone

ist diesen Fragen in einer Studie mit 17.000 Fach- und

Führungskräften nachgegangen. Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem

drei Faktoren stimmen müssen, damit aus einem Job ein Traumjob wird:

ein gewisses Maß an Freiheit, die Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit

sowie ein soziales Umfeld, in dem Fachkräfte sich wohlfühlen.

1. Freiheit: Zufriedene Mitarbeiter haben Gestaltungsspielraum

Fachkräfte in Deutschland haben das Bedürfnis, der Arbeit ihren

persönlichen Stempel auf-zudrücken. 92 Prozent der Befragten wollen

laut StepStone Studie selbstständig Entscheidungen im Job treffen.

Ebenfalls neun von zehn wollen Aufgaben auf ihre Art und Weise

erledigen. 86 Prozent der Befragten wünschen sich die Freiheit, neue

Ideen auszuprobieren. „Die Entscheidung für einen Job ist eine der

wichtigsten Entscheidungen im Leben eines Menschen“, sagt

StepStone-Geschäftsführer Dr. Sebastian Dettmers. „Daher wollen

Jobsuchende genau wissen, wie in einem Unternehmen gearbeitet wird.

Es geht nicht mehr nur darum, ob sie die richtigen Fähigkeiten für

eine Stelle mitbringen. Sie wollen auch wissen, ob Arbeitsweise und

Führungskultur in einem Unternehmen zu ihren Vorstellungen passen.“

2. Sinn: Fachkräfte wollen etwas bewegen

Für die Mehrheit der befragten Fachkräfte ist die Arbeit viel mehr

als ein Broterwerb. 62 Prozent finden es wichtig, eine sinnvolle

Tätigkeit auszuüben. Das heißt nicht per se, dass sie mit ihrer

Tätigkeit die Welt verbessern wollen – aber die Mehrheit möchte mit

ihrer Arbeit einen positiven Effekt für den Unternehmenserfolg

erzielen. 83 Prozent wollen zeitnah konkrete Ergebnisse ihrer Arbeit

sehen. 71 Prozent legen Wert darauf, dass sie wichtige Projekte

übertragen bekommen. „Führungskräfte sollten die Unternehmensziele

und deren Bedeutung für die tägliche Arbeit jedes Mitarbeiters offen

und verständlich vermitteln“, sagt Dettmers. „Denn Menschen sind nur

dann wirklich zufrieden im Job, wenn ihr Beitrag zum

Unternehmenserfolg wertgeschätzt wird. Fachkräfte wollen strategische

Weichenstellungen nachvollziehen und deren Umsetzung aktiv

mitgestalten.“

3. Teamgefühl: Es muss menschlich stimmen

Fachkräfte verbringen im Schnitt ein Drittel des Tages bei der

Arbeit, hinzu kommt eine durchschnittliche Pendelzeit von einer

Stunde. Die Mehrheit verbringt mehr Zeit mit den Kollegen als mit

Freunden und Familie. Sich mit den Menschen am Arbeitsplatz zu

verstehen, ist daher ein bedeutsamer Faktor für die Jobzufriedenheit:

Neun von zehn Befragten legen großen Wert darauf, mit Leuten

zusammenzuarbeiten, die sie mögen. 77 Prozent ist es wichtig, bei der

Arbeit auf Unterstützung von ihren Kollegen zählen zu können. Und

Fachkräfte wollen sich bei der Arbeit nicht verstellen müssen: 93

Prozent wollen im Job sie selbst sein können. „Die Arbeit bestimmt

unser Selbstbild und ist ein wichtiger Treiber der Zufriedenheit in

unserem Leben“, sagt Dettmers. „Um herauszufinden, ob ein Job

wirklich das Zeug zum Traumjob hat, brauchen Fachkräfte viel mehr als

eine Tätigkeitsbeschreibung, wie sie bisher in Stellenanzeigen zu

finden ist. Genauso wichtig sind zum Beispiel Angaben zum Miteinander

im Unternehmen sowie die Möglichkeit, sich ein Bild von der

Unternehmenskultur und künftigen Kollegen machen zu können.“

Das komplette Whitepaper zur Studie veröffenticht StepStone in

Kürze.

Über den StepStone Arbeitsreport

Welchen Stellenwert nimmt Arbeit im Leben von Fach- und

Führungskräften in Deutschland heute ein? Wie gehen Fachkräfte mit

dem Wandel der Arbeitswelt um? Antworten auf diese und weitere Fragen

geben die Ergebnisse der vorliegenden StepStone Studie. Für den

Arbeitsreport hat StepStone im zweiten Quartal 2018 eine

Online-Befragung unter insgesamt rund 17.000 Fach- und

Führungskräften in Deutschland durchgeführt, darunter waren rund

14.000 Fachkräfte ohne Personalverantwortung und rund 3.000

Führungskräfte.

Über die Studie „Die Kunst des Führens in der digitalen

Revolution“

In dieser Studie untersuchen die Managementberatung Kienbaum und

die Online-Jobplattform StepStone den Veränderungsgrad von Führung im

Zuge der Digitalisierung der Arbeitswelt. Für die Studie haben

StepStone und Kienbaum im ersten Quartal 2018 eine Online-Befragung

durchgeführt, an der rund 13.500 Fach- und Führungskräfte

teilgenommen haben. Darunter waren rund 3.600 Abteilungs- oder

Teamleiter und rund 1.300 Bereichs- oder Geschäftsleiter.

Über StepStone

Mit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. StepStone

beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter und betreibt neben

www.stepstone.de Online-Jobbörsen in weiteren Ländern. Das 1996

gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.

Original-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell