Roboter-Interaktion: Arbeitnehmer in sicherem Verhalten schulen / TÜV Rheinland: Interagierende Roboter in Autoindustrie und Logistik auf dem Vormarsch / Sensoren verhindern Unfälle

Ob bei der Montage von schweren Autoteilen oder dem

Sortieren schwerer Pakete: Roboter unterstützen Arbeitnehmer immer

öfter bei kraftintensiven Tätigkeiten im Betrieb. Dabei agiert der

Mensch unmittelbar mit der Maschine, ohne räumliche Trennung durch

einen Schutzzaun oder andere Sicherheitsbarrieren. Die Interaktion

von Mensch und Maschine steigert die Effektivität, erfordert aber

auch neue Standards beim Arbeitsschutz. „Mit interagierenden, smarten

Systemen erreicht der Arbeitsschutz in der Industrie ein neues Level.

Die ,Vision Zero– – die komplette Vermeidung von Arbeitsunfällen –

rückt in greifbare Nähe“, so Andreas Kaulen, Fachgebiet

Arbeitssicherheit bei TÜV Rheinland.

Keine scharfen Ecken und Kanten

Die Technik ist inzwischen schon sehr ausgereift und arbeitet so

gut wie fehlerfrei. Roboter werden ohne scharfe Ecken oder spitze

Kanten designt. Greifarme oder Ähnliches – so die Norm – sollen sich

außerdem in vorhersehbaren Bahnen bewegen, keine plötzlichen

Richtungsänderungen vornehmen, damit möglichst wenig Gefahr für den

Mitarbeiter besteht. Neben dem Design sorgen Sensoren dafür, dass

keine Kollisionen mit dem Arbeitnehmer vorkommen. Auch wenn Infrarot-

und Ultraschallsensoren zur Abstands- und Geschwindigkeitsprüfung

immer wieder von Arbeitssicherheitsexperten geprüft werden sollten:

Das größte Sicherheitsrisiko, sagt Kaulen, sei immer noch der Mensch.

„Am ehesten werden Arbeitsunfälle vermieden, wenn Mitarbeiter nicht

nur auf effektives, sondern auch auf sicheres Arbeiten bedacht sind

und vom Arbeitgeber entsprechende Anreize erhalten“, sagt Kaulen. Als

Motivation für sicheres Arbeiten könnten Unternehmen etwa die Fehler-

und Unfallkennzahlen auswerten.

Nicht nur auf Sensoren verlassen

Eine wichtige Voraussetzung für sicheres Arbeiten mit einem

Roboter ist die Umgebung des Arbeitsplatzes. Gute Beleuchtung und ein

geringer Lärmpegel gewährleisten, dass der Mitarbeiter die Maschine

optimal wahrnimmt und auf sie reagieren kann. Auch sollte der

Arbeitsbereich nur für eine geringe Anzahl an Personen zugelassen

sein, um Ablenkungen zu vermeiden.

