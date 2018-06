Die Woidke-Dauerkrise verschärft sich – Chaostage bei Rot-Rot (FOTO)

Auch nach dem personellen Umbau in Woidkes Staatskanzlei wächstdie Kritik aus den eigenen Reihen. Linke-Fraktionschef Christofferskritisiert, dass das Agrarministerium seit einem Jahr keinenständigen Vertreter mehr bei der Europäischen Union in Brüssel habe.Im PNN-Beitrag „Woidkes Agrarminister wird zur Belastung“ antwortetChristoffers auf die Frage nach den Leistungen von AgrarministerVogelsänger: „Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich diese Fragebeantworte.“ Und SPD-Fraktionschef Bischoff ist in derLandtagspressekonferenz nicht in der Lage, den Abgang desStaatskanzleichefs halbwegs plausibel nachvollziehbar zu machen.

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, Andreas

Kalbitz, erklärt zu den rot-roten Verwerfungen:

„Auch der Austausch des Chefs der Staatskanzlei und die Einführung

eines Lausitzbeauftragten ändern nichts daran, dass die Regierung

Woidke angesichts des massiven Vertrauensverlustes im Lande mit dem

Rücken zur Wand steht und kaum noch über Rückendeckung aus den

eigenen Reihen verfügt. Sinkende Umfragewerte der SPD in Land und

Bund lassen die Genossen beider Regierungsparteien zunehmend in eine

Angstbeißerei verfallen. Der eigene Wirtschaftsminister zerreißt die

Marketingkampagne der Landesregierung in der Luft, SPD-Landräte

lehnen sich gegen die inzwischen gestoppte Kreisgebietsreform und

teilweise gegen die Asylpolitik des Ministerpräsidenten auf – und nun

stellen beide Fraktionschefs der Regierungsparteien ihren

Noch-Ministerpräsidenten bloß.

Das politische Versagen der rot-roten Regierung lässt sich eben

nicht kaschieren, indem man mit öffentlichkeitswirksamen personellen

Rochaden einen Sündenbock präsentiert. Und Woidkes Drohung, an

Vogelsänger festzuhalten, wirkt angesichts von Chaos und Panik im

langsam, aber sicher untergehenden Regierungsschiff auch nur sehr

eingeschränkt glaubhaft. Woidke stolpert in immer kürzeren Abständen

immer tiefer in seine Dauer-Regierungskrise.“

Pressekontakt:

Lion Edler

Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0171 – 5654618

Mail: presse@afd-fraktion-brandenburg.de

Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell