Die zehn häufigsten Umschulungen und das Gehalt danach

Welche Berufe lohnen sich für eine Umschulung –

und welche Bereiche sind die häufigsten? Gemeinsam mit der

Bundesagentur für Arbeit hat Gehalt.de die zehn häufigsten

Umschulungen und die dort gängigsten Berufe betrachtet. Aus 18.489

Daten haben die Experten anschließend die Gehaltsentwicklung in den

jeweiligen Jobs analysiert. Das Ergebnis: Die meisten Umschulungen

finden im nichtmedizinischen Gesundheitswesen statt (17 Prozent).

Hierzu zählen vorwiegend Altenpfleger. Diese erhalten ein

Einstiegseinkommen in Höhe von 28.200 Euro. Das höchste Anfangsgehalt

beziehen IT-Fachleute mit rund 33.900 Euro pro Jahr. In diesem

Bereich finden 8 Prozent aller Umschulungen statt.

Aus finanzieller Perspektive lohnt sich eine Umschulung zum

IT-Fachmann am meisten. In den ersten drei Jahren im Beruf beträgt

das Einkommen 33.900 Euro, nach mehr als neun Jahren rund 52.000 Euro

– ein Plus von fast 20.000 Euro. Laut der Bundesagentur für Arbeit

zählen rund 8 Prozent der erfolgreich absolvierten Umschulungen in

den ITK-Bereich. „Wer auf eine Umschulung angewiesen ist, sollte sich

jedoch nicht nur an der Einkommenshöhe, sondern vor allem an seinen

eigenen Stärken und Interessen orientieren“, so Philip Bierbach,

Geschäftsführer von Gehalt.de.

Häufigsten Umschulungen sind aus dem nichtmedizinischen

Gesundheitsbereich

Die meisten Beschäftigten (17 Prozent) haben nach einer Umschulung

einen Beruf im nichtmedizinischen Gesundheitssektor ergriffen. Dazu

zählen beispielsweise Altenpfleger. Sie erhalten zum Berufseinstieg

knapp 28.200 Euro und nach neun Jahren 31.300 Euro. „Die

Karrieremöglichkeiten werden im Bereich der Altenpflege immer besser

und die Zukunftsperspektiven sind aufgrund des demografischen Wandels

sehr gut“, so Bierbach.

Niedrigstes Einstiegsgehalt von 26.600 Euro für Bürokaufleute

Auch Berufe aus der Unternehmensführung sowie -organisation sind

stark vertreten: Laut Bundesagentur für Arbeit machen diese rund 13

Prozent aller Umschulungen aus. Bürokaufleute beziehen im Vergleich

das niedrigste Einstiegsgehalt (26.600 Euro). Nach neun Jahren liegt

ihr Einkommen bei 31.800 Euro.

Über 40.000 Euro für Verwaltungsfachangestellte

Neben den IT-Fachleuten können auch Verwaltungsfachangestellte

nach neun Jahren die 40.000-Euro-Grenze überschreiten (40.200 Euro).

Mechatroniker liegen mit 39.600 knapp dahinter. „Wenn Beschäftigte

krankheitsbedingt ausfallen, in ihrem Job unglücklich sind oder die

Situation auf dem Arbeitsmarkt ungünstig ist, bieten Umschulungen für

alle Altersklassen eine Perspektive“, so Bierbach abschließend.

Zur Methodik: Die Bundesagentur für Arbeit zählte insgesamt 45.593

abgeschlossene Umschulungen für das Jahr 2018. Außerdem stellte das

Institut daraus die häufigsten Schulungsziele fest. Die Analysten von

Gehalt.de wählten aus den zehn häufigsten Schulungszielen einen

gängigen Beruf aus. Aus 18.489 Vergütungsangaben der vergangenen 12

Monate analysierten sie dann die Einkommensentwicklung von

Beschäftigten. Dabei wurde die Berufserfahrung mit weniger als drei,

zwischen drei und sechs sowie mehr als neun Jahren berücksichtigt.

Alle Angaben im Text liegen als Jahresbruttoangaben im Median vor.

Alle Ergebnisse und Tabellen finden Sie hier:

http://ots.de/1u9de5

Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier:

https://www.gehalt.de/news/umschulungen-und-die-gehaelter-danach

