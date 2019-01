Digitaler Nachholbedarf in deutschen Städten und Kommunen / „Smart City Readiness Check“ vom Innovators Club des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und TÜV Rheinland

Städte und Gemeinden in Deutschland haben beim Umbau zu digitalen

Städten und Regionen noch einen weiten Weg vor sich. Zugleich nutzen

viele Kommunen die staatlichen Fördermöglichkeiten für den Ausbau im

Bereich der Digitalisierung nicht konsequent genug. Dennoch sind

Tendenzen zu einer Verbesserung der digitalen Angebote zu erkennen,

wenn auch noch nicht flächendeckend. Die Bandbreite der Ergebnisse

des „Smart City Readiness Check“ vom Innovators Club des Deutschen

Städte- und Gemeindebundes und von TÜV Rheinland macht deutlich: Der

Stand der Umsetzung digitaler Lösungen in deutschen Kommunen ist sehr

unterschiedlich.

Smarte Cities stehen noch am Anfang

Für die Studie wurden die 500 größten Städte und Kommunen in

Deutschland einbezogen und nach den Themen digitale Infrastruktur,

eGovernance, Mobilität und Energie befragt. Mehr als jede fünfte

Kommune nahm im Zeitraum von Ende Juli bis Ende September 2018 an der

Befragung aktiv teil. Das Fazit: „Kommunen müssen bei der

Digitalisierung jetzt mehr Fahrt aufnehmen. Sonst besteht die Gefahr,

dass sie von der Entwicklung abgehängt werden und somit an

Attraktivität sowohl als Arbeitgeber als auch als Wohn- und

Arbeitsort verlieren“, sagt Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer

des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. „Positiv stimmt uns

hingegen, dass viele der Themen in den Kommunen angekommen sind und

für die kommenden Jahre digitale Umbauvorhaben geplant werden.“ Dies

ist insbesondere vor dem Hintergrund eines flächendeckenden Ausbaus

des neuen Mobilfunkstandards 5G wichtig.

Kapazitäten und Know-how fehlen häufig

Problematisch ist, dass es an Kapazitäten und Know-how fehlt, die

Vorhaben zügig umzusetzen. „Die verhältnismäßig geringe Nutzung von

Fördermöglichkeiten zeigt, dass ein Abbau der Förderbürokratie und

mehr Beratung dringend notwendig sind“, so Gürkan Ünlü, Leiter der

Geschäftsentwicklung bei der TÜV Rheinland Consulting sowie Leiter

des Corporate Center of Excellence Data Analytics bei TÜV Rheinland.

„Aus unserer Sicht ist es nötig, Lösungen für

Digitalisierungsprojekte anzubieten, die sich auf mehrere Städte und

Kommunen übertragen lassen. Keine Stadt hat etwas davon, das Rad

jedes Mal neu zu erfinden.“

Ergebnisse zu digitaler Infrastruktur, eGovernance, Mobilität und

Energie

Die Ergebnisse des „Smart City Readiness Check“ umfassen die vier

Themenbereiche digitale Infrastruktur, eGovernance, Mobilität und

Energie. Weitere Resultate sowie Hintergrundinformationen stehen auch

unter www.tuv.com/presse zum Download zur Verfügung. Weitere Details

werden der Innovators Club des Deutschen Städte- und Gemeindebunds

und TÜV Rheinland im Rahmen der Smart City Plaza auf der

Glasfasermesse „Fiberdays19“ am 28. und 29. März in Wiesbaden

vorstellen.

