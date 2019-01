Bildungs-Chancen-Lotterie: Für mehr Investitionen in Bildung

Kuratorium der neuen Soziallotterie läutet zweite

Förderrunde ein

Zum zweiten Mal vergibt die Bildungs-Chancen-Lotterie,

Deutschlands einzige Soziallotterie mit dem Fokus auf

Bildungsförderung, finanzielle Mittel an ausgewählte

Bildungsprojekte. Nutznießer der Fördermittel sind Projekte, die dort

tätig werden, wo sich staatliche Bildungsangebote traditionell schwer

tun: in der pragmatischen Förderung individueller Talente und

Begabungen vor Ort, dort wo gemeinnützige Bildungsangebote gerade

dringend finanzielle Unterstützung benötigen. Die Fördermittel

stammen aus den Losverkäufen der Lotterie: 30 Prozent jedes gekauften

Loses fließen in die Bildungsförderung.

„Gut ein halbes Jahr nach der ersten Wochenziehung der Lotterie

steigt die Summe der Fördermittel gemeinsam mit der Anzahl der

Loskäufer stetig an. Diesmal können wir rund 110.000 Euro vergeben.

Damit können wir die Fördersumme gegenüber der ersten Förderrunde

mehr als verdoppeln“, erklärt Andreas Schlüter, Vorsitzender der

Gesellschafterversammlung der Bildungs-Chancen-Lotterie. „Wir wollen

Bildungsförderung als Gesellschaftsspiel etablieren, in dem die

Mitspieler die Chance auf satte Geldgewinne haben und gleichzeitig

mit jedem Los anderen Menschen die Chance geben, mit Bildung neue

Ziele im Leben zu erreichen.“ Langfristig wolle die Lotterie jährlich

Fördermittel in Millionenhöhe in Bildung investieren und damit ein

ernst zu nehmender Player in der deutschen Bildungslandschaft werden,

so Schlüter.

Fördergelder für Themen wie Digitalisierung und

Bildungsperspektiven

In der zweiten Förderrunde werden gemäß Statuten der

Bildungs-Chancen-Lotterie unter anderem Bildungsprojekte ihrer

Initiatoren finanziell gefördert:

– Der Stifterverband erhält Fördermittel für sein Projekt „Schule

in der digitalen Welt“. Hier werden Schulen bei der Erarbeitung

von Medienkonzepten unterstützt, damit Kinder und Jugendliche

einen kompetenten, selbstbestimmten und sicheren Umgang mit

digitalen Medien lernen. Gleichzeitig setzt das Projekt Impulse

in der Lehrerausbildung, damit angehende Lehrkräfte die

Kompetenzen erwerben, die sie für den digitalen Unterricht

benötigen.

– Die SOS-Kinderdörfer weltweit freuen sich über Fördergelder für

ihr E-Learning-Zentrum in Balbala in der ostafrikanischen

Republik Dschibuti. Das Zentrum bietet knapp 200 Schülern, davon

56 Prozent Mädchen und junge Frauen, die Möglichkeit, jeweils

mehrmonatige Kurse in Bereichen wie ICT, EDV, Sprachen,

Allgemeinbildung und Geschäftsgründung zu besuchen. Der Lehrplan

orientiert sich eng an den Erfordernissen des lokalen

Arbeitsmarktes und der allgemeinen Berufspraxis in Dschibuti.

Schulverweigerer reintegrieren, Herausforderungen internationaler

Verhandlungen verdeutlichen

Auch der Verein ax-o aus Aachen und die Zenaga Foundation aus

Sinsheim können sich über Fördermittel der Bildungs-Chancen-Lotterie

freuen. a-xo erhält Geld für sein Förderprojekt „Rollen-Bilder“.

Dabei stehen Jugendliche im Fokus, die den Schulbesuch oder den

Unterricht verweigern. Dahinter stehen immer Lernschwierigkeiten,

familiäre Konflikte oder persönliche Probleme. Das Projekt versucht

die Jugendlichen bei der Bewältigung dieser Probleme zu unterstützen.

Das primäre Ziel des Projekts besteht darin, die Schüler zu einem

Schulabschluss zu führen oder in Regelschulen zu reintegrieren. Die

Zenaga Foundation lässt Schulklassen spielerisch eine

UN-Klimakonferenz durchexerzieren. Verschiedene Klassen erhalten die

Aufgabe, die Position eines Landes, eines Akteurs oder der UN zu

vertreten. In einer Einführungseinheit erhalten die Klassen Input zu

ihren Verhandlungspositionen. Schlussendlich gilt es Beschlüsse zu

erarbeiten, die zum Beispiel auf Elternabenden oder in

Schülerzeitungen präsentiert werden.

In Deutschland ansässige gemeinnützige Einrichtungen oder

Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Bildungsprojekte

durchführen, können auch weiterhin unter

www.bildungslotterie.de/antrag Anträge auf Fördermittel einreichen.

Über diese Anträge wird das Kuratorium bei seiner nächsten Sitzung im

Mai 2019 entscheiden.

Über die Bildungs-Chancen-Lotterie

Die Bildungs-Chancen-Lotterie ist eine Initiative der

gemeinnützigen Organisationen Stifterverband, SOS-Kinderdörfer

weltweit und Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS). Als erste

deutsche Soziallotterie, die ausschließlich Bildungsprojekte fördert,

hat sie es sich zum Ziel gesetzt, Menschen zu ermöglichen, ihre

Potenziale zu entfalten, individuelle Talente zu entwickeln und

dadurch persönliches Glück zu erfahren. Dafür fördert die Lotterie

Projekte entlang der gesamten Bildungskette – von der frühkindlichen

Bildung bis hin zum lebenslangen Lernen – in Deutschland und

weltweit. Die Einnahmen aus der Lotterie kommen als Fördermittel

Projekten der drei Initiatoren sowie weiteren, ausgewählten

Bildungsprojekten zugute. Einzelspielern bietet das SOLO-LOS

wöchentlich wechselnde Geld- und Sachpreise im Wert von bis zu

2.000.000 Euro. Mit dem TEAM-LOS können Losgemeinschaften von bis zu

zehn Spielern Geldpreise in Höhe von bis zu 1.000.000 Euro gewinnen.

Ideal zum Verschenken sind das JAHRES- und das HALBJAHRES-LOS sowie

das 4-WOCHEN-LOS, das es deutschlandweit in allen ROSSMANN-Filialen

zu kaufen gibt.

Weitere Informationen und Spielteilnahme unter

www.bildungslotterie.de

