Digitalisierung von Städten und Kommunen: LoRaWAN-Funknetz für moderne IoT-Anwendungen von Unitymedia Business (FOTO)

Smarte Lösungen für Städte, Kommunen und kommunale Träger /Kostengünstig, große Reichweite und hohe Sicherheitsstandards / Dieersten 50 Städte und Gemeinden profitieren vomUnitymedia-Förderprogramm

Gemeinsam mit Kooperationspartnern aus dem öffentlichen und

privaten Sektor errichtet der Kabelnetzbetreiber Unitymedia ein

Funknetzwerk auf Basis der LoRa Technologie – und legt damit die

Basis für intelligente IoT-Anwendungen. Die ersten 50 Städte und

Gemeinden, die sich für ein Lora Funknetz von Unitymedia entscheiden,

profitieren zudem vom Unitymedia Förderprogramm.

Bei LoRaWAN handelt es sich um ein lokales Funknetz zur

Datenübertragung, das als Netzinfrastruktur für das Internet der

Dinge (IoT) dient. In der sogenannten Smart City werden Anlagen,

Gegenstände und Maschinen intelligent miteinander vernetzt. Das macht

sie für Bürger, Unternehmen und Investoren gleichermaßen interessant

und erhöht die Lebensqualität nachhaltig. IoT ermöglicht seinen

Nutzern den Einstieg und die Teilhabe an der digitalen Gesellschaft.

LoRaWAN zeichnet sich durch hohe Energieeffizienz, eine große

Reichweite von bis zu 15km und eine einfache Handhabung aus.

Die LoRa Funktechnologie begünstigt insbesondere

batteriebetriebene Sensoren, die lediglich geringe Datenmengen

austauschen und kann deshalb auch komplementär zu anderen

Funktechnologien eingesetzt werden. „Mit wenigen Sendern können wir

ein großes Gebiet abdecken – mit Reichweiten von fünf bis zu 15

Kilometern“, fasst Matthias Emmermann, Director Business Development

B2B, die Vorteile zusammen. „Außerdem ist die Technik sehr

stromsparend. Wir glauben, dass sich LoRaWAN als Modell für künftige

SmartCity-Anwendungen durchsetzen wird.“

Unitymedia liefert die Basisstationen (Gateways), die Daten

zwischen Endgeräten und Netzwerkservern weiterleiten. Die

Basisstationen werden von Unitymedia an das Internet angeschlossen;

auch die Wartung und den Betrieb übernimmt das

Telekommunikations-unternehmen.

So funktioniert LoRaWAN technisch

Unitymedia liefert, montiert, betreibt und überwacht das gesamte

Netzwerk. Dabei messen die angebrachten Sensoren die gewünschten

Daten innerhalb eines vordefinierten Zeitintervalls (z. B. im

Minutentakt). Diese kommunizieren sie dann verschlüsselt über ein

Transportmedium (LoRaWAN-Netzwerk) an eine Cloud. Mithilfe der

Analyseplattform können die Daten dann entschlüsselt und ausgewertet

werden.

Die LoRaWAN-Technologie hat vielseitige Anwendungsmöglichkeiten,

zum Beispiel bei der Füllstands-, Druck-, oder auch

Temperaturmessung. So können Straßenbeleuchtungen je nach Witterung

und Helligkeitsgrad ein-, bzw. ausgeschaltet werden. CO2 Messungen

unterstützen Verkehrssteuerungssysteme, indem Sensoren die

Schadstoffemissionen auswerten und der Verkehrsfluss entsprechend

reguliert werden kann. Wärme, Gas- und Wasserverbrauch können

mithilfe von IoT-Systemen auch ohne Ablesedienst ermittelt und

tagesaktuell abgebildet werden. Dabei profitieren die Verbraucher

nicht nur von der Echtzeitanalyse, sondern vor allem auch von

Vorjahresvergleichsdaten oder auch Frühwarnsystemen bei zu hohem

Energieverbrauch.

Darüber hinaus wird IoT auch bei der Gebäudesicherheit sowie beim

Tracking eingesetzt. In Kombination mit mechanischen Sicherungs- und

Alarmsystemen erhöhen intelligent vernetzte Systeme den

Einbruchschutz. Unrechtmäßig entwendete Objekte können mithilfe der

LoRaWAN-Technologie geortet werden.

Aktuelle Studien belegen, dass die Anzahl an Unternehmen, die

IoT-Projekte umsetzen, kontinuierlich wächst. Der LoRa-Standard

bietet vielseitige Möglichkeiten, um Arbeitsprozesse transparenter

und Produktionsabläufe vernetzter zu machen, Kosten zu reduzieren und

das Qualitätsmanagement nachhaltig zu verbessern. Unternehmen

profitieren von Produktivitäts-steigerungen bei geringeren

Ausfallzeiten, einem erhöhten Innovationsgrad und letztlich von

verbesserten Reputationswerten.

Unitymedia Business auf dem Hessentag

Wie können Kommunen Kosten sparen, ihre Effizienz steigern und

ihren Bürgerinnen und Bürgern neue und bessere Services bieten?

Anwendungsbeispiele rund um das LoRa Funknetzwerk präsentiert

Unitymedia derzeit auf dem Hessentag in Bad Hersfeld. Vom 7. bis zum

16. Juni lädt das Unitymedia-Team Partner und Besucher zu seinem

Stand in der „Straße der Innovationen“ ein. Der besondere Fokus liegt

dabei auf dem Kommunaltag am 11. Juni und dem Smart City Forum am 12.

Juni.

Über Unitymedia Business

Unitymedia mit Hauptsitz in Köln ist einer der führenden

Kabelnetzbetreiber in Deutschland und eine Tochter von Liberty

Global. Das Unternehmen erreicht in Nordrhein-Westfalen, Hessen und

Baden-Württemberg 13,0 Millionen Haushalte mit seinen

Breitbandkabeldiensten. Der Geschäftsbereich Unitymedia Business

bietet Selbstständigen und Freiberuflern im Homeoffice sowie

kleineren Unternehmen über das glasfaserbasierte Kabelnetz

Hochleistungsinternet mit bis zu 400 Mbit/s sowie Internet-,

Festnetz- und Mobilfunk-Kombipakete. Zudem bietet Unitymedia Business

größeren Unternehmen maßgeschneiderte Kommunikationslösungen mit

Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s über direkte

Glasfaser-Anbindungen.

Weitere Informationen zu Unitymedia Business unter

www.unitymediabusiness.de.

Über Liberty Global

Liberty Global ist das weltweit größte international agierende

Unternehmen im Bereich TV und Breitband mit Tochtergesellschaften in

insgesamt 11 europäischen Ländern unter den Marken Virgin Media,

Unitymedia, Telenet und UPC. Liberty Global investiert in

Infrastruktur, die seine Kunden an der TV, Internet und

Kommunikations-Revolution in vollem Umfang teilhaben lässt. Die Größe

des Unternehmens und sein Engagement für Innovation versetzen es in

die Lage, marktführende Produkte zu entwickeln, die über Netze der

nächsten Generation verbreitet werden, die 22 Millionen Kunden

miteinander verbinden und die von über 46 Millionen TV-,

Breitband-Internet- und Fernsprechdienste in Anspruch genommen

werden. Zudem versorgt Liberty Global 6 Millionen Mobilfunkteilnehmer

und bietet mehr als 10 Millionen WiFi-Zugangspunkte an.

Liberty Global hält auch 50 Prozent an VodafoneZiggo, einem

niederländischen Joint Venture, dass 4 Millionen Kunden, 10 Millionen

Festnetz-Abonnenten und 5 Millionen Mobilfunk-Abonnenten hat und

außerdem Anteile in ITV, All3Media, LionsGate, der Formel E und

diversen anderen regionalen Sportnetzwerken.

Weitere Informationen unter www.libertyglobal.com.

