Diskrete Hilfe und Problemlösungen am Limit

Management Probleme Secret | Detektei ManagerSOS Frankfurt – WIRTSCHAFTSDETEKTEI MANAGERSOS “DIE PROBLEMLÖSER”- Krisen – Skandale – Affären – Probleme –

Kaum ein Tag vergeht an dem keine Krisen, Skandale, Affären, Probleme, Vorwürfe und Verdachtsfälle in den Medien breitgetreten werden. Im Fokus stehen überwiegend Manager und Führungskräfte von Unternehmen aus Wirtschaft, Handel und Industrie aber auch Prominente und die High Society sind beliebte Angriffsziele der Boulevardpresse. Wer sich oben angekommen glaubt, kann genauso schnell medial zerrissen werden – Mal ehrlich, den Medien ist es egal ob, wann, wer, wo, oder wen sie vom Thron stoßen, hauptsache die Schlagzeilen stimmen. Im Fokus zu stehen ist auch immer eine Gradwanderung und ein Spiel mit dem Feuer. Fehler aussitzen oder verschweigen kann eine Möglichkeit sein aber erfahrungsgemäß auch die gefährlichste aller Varianten. Besser ist es, schon im Vorfeld diskret aktiv zu werden, um mögliche Probleme erst garnicht aufkommen zulassen.

Die ManagerSOS Krisen und Sicherheit Consulting Frankfurt besteht aus einem Netzwerk global aktiver Sicherheitsberater, Krisenmanager, Spezialeinsatzkräfte, Detektive – Berufs.-, Privat.-, und Wirtschaftsdetektive, Personenschützer mit militärischen und polizeilich fundierten mehrjährigen Vollausbildungen. Unsere erfahrenen Sicherheitsspezialisten sind absolut stressresistent, mehrsprachig und können sich international jeder noch so schwierigen und gefährlichen Krisen- und Konfliktsituation entgegenstellen. Die Berater und Ermittler der Privatdetektei und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS Frankfurt führen deutschland-, europaweite und international operativ verdeckte Ermittlungen, Sicherheits- und Schutzmaßnahmen sowie Sonder- und Spezialaufträge in hochsensiblen privaten und wirtschaftlichen Angelegenheiten durch.

Unsere Aufgabe: Diskrete internationale Hilfe und Lösungen in Fällen von Wirtschaftskriminalität, Bedrohung, Erpressung, Spionage, Sabotage, Entführung, Betrug, Risk , Fraud, Compliance, Krisenmanagement, sensibel vertraulichen Problem- und Verdachtsszenarien, Skandalen, Affären, Ausnahme- und Krisenfällen – kurzum jede Form der diskreten Problemlösung, Gefahrenabwehr und Schadensbekämpfung in prekär-brisanten und schwierigen Lagen und Situationen, ohne dass Informationen in falsche Hände geraten. Mandanten aus Wirtschaft, Handel und Industrie aber auch Privatpersonen vertrauen seit mehr als 20 Jahren unserer Kompetenz, Diskretion, Verschwiegenheit und Loyalität. Wir gehen an dehnbare Grenzen des Machbaren, scheuen keine Risiken, sind zeitnah einsatzbereit, lösen Probleme und tauchen lautlos wieder ab. Internationale Rechtsanwälte, IT-Spezialisten und Journalisten sichern und runden die Aktivitäten der Sicherheitsdienstleistungen ab. Secret Problem Solving & Troubleshooting. Geht nicht, gibt es nicht! Unternehmer, KMU, Manager und Führungskräfte Krisen Notruf & Hilfe Frankfurt am Main.

Wir sind Profis in unserem Geschäft. Wir stellen uns jedem Problem egal mit wem oder was Sie Ärger haben und sind bereit im Rahmen der legalen Grauzonen Taktik auch ungewöhnliche Wege zu gehen. ManagerSOS Detektive und Wirtschaftsdetektive übernehmen gefährliche, geheime und risikoreiche Aufträge weltweit. Wir suchen nach Lösungen ohne zeitliche Verzögerung und sind sofort national und international einsatzbereit. Detektiv Beratung Hilfe 24h – Management Probleme – Secret | Detektei ManagerSOS Frankfurt

WER SIND WIR? Wenn Ihr Leben durch berufliche und private Probleme belastet ist, kann das zum Teil schwerwiegende Folgen haben. Die Detektei ManagerSOS ist ein Unternehmen, das Sie vor genau solchen Problemen bewahren will. Als internationale Detektei mit Hauptstandort in Frankfurt am Main koordiniert die Detektei ManagerSOS Frankfurt ein aktives Netzwerk aus rund 300 Detektiven auf drei verschiedenen Kontinenten. Unsere Ermittler bieten schnelle und effektive Problemlösungen für jedes Anliegen. Wir bieten unseren Klienten Schutz und Sicherheit und beraten sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen hinsichtlich jeglicher Sicherheitsaspekte. Für die Mandanten der Detektei ManagerSOS Frankfurt und der Detektei ManagerSOS Asien/Mittlerer Osten agieren wir im Hintergrund und operieren gleichzeitig an vorderster Front. Ob Betrug, Korruption, Rufmord, Affäre, Geldwäsche oder organisierte Kriminalität, welches Problem unsere Klienten auch haben mögen, unsere Detektive setzt Ihre Interessen entschieden und diskret durch, ohne dabei Kompromisse einzugehen. Problemlöser für alle Fälle.