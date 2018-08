DKMS beim W:O:A 2018: Hitze sorgt für Herausforderung

Rain or Shine – so lautet das Motto des

legendären Wacken Open Air Festivals (W:O:A) und die Fotos von

Metalfans im Matsch sind allgegenwärtig. Der Regen ist für die Fans

schon lange eine verlässliche Konstante – doch 2018 ist

wettertechnisch alles anders:

Die Zeichen stehen derzeit klar auf „Shine“. Bedeutet, dass die

Wettervorhersagen Sonne und Temperaturen um die 25 Grad versprechen,

was auch die DKMS, vor eine echte Herausforderung stellt. Der Grund:

Der durch die Trockenheit entstehende und von den headbangenden

Musikfans aufgewirbelte Staub.

„Die Neuaufnahme in die Datei erfolgt mittels Wattestäbchen“,

erklärt DKMS-Aktionsbetreuerin Pamela Kölbl. Diese Stäbchen sind

steril verpackt, da sie so optimale Typisierungsergebnisse liefern

können und werden erst unmittelbar vor der Registrierung aus der

Verpackung genommen. „Durch den aufgewirbelten Staub in der Luft

könnten die Stäbchen theoretisch verunreinigt werden, daher bitten

wir alle Menschen, die sich registrieren lassen möchten, besonders

aufmerksam dabei zu sein. Nach wie vor sind alle herzlich eingeladen,

vorbeizukommen.“

In den vergangenen vier Jahren hielt der Regen tausende

hilfsbereite Metaller nicht davon ab, sich direkt auf dem

Festivalgelände als potenzielle Lebensretter in die DKMS aufnehmen zu

lassen. Denn: Seit 2014 ist die DKMS mit einem Registrierungsstand

auf dem Infield dabei und trotzte bislang ebenfalls den Wassermassen.

Zum Hintergrund: Der Einsatz der Menschen in Wacken im Kampf gegen

Blutkrebs ist seit Jahren großartig.

Seit 2009 sind im Dorf Wacken 70 engagierte Damen von der

Initiative „Wacken hilft“ aktiv, backen leckere Kuchenkreationen und

verkaufen diese während der Festivaltage an ihrem Stand an der

Hauptstraße. Den Erlös – bislang stolze 40.000 Euro – spendet die

Initiative an die gemeinnützige Organisation. Auch hier ist seit 2017

eine Registrierung in die DKMS möglich. Seit 2014 unterstützen die

Veranstalter des weltweit größten Heavy-Metal-Festivals die Arbeit

der DKMS. 6101 Metalfans ließen sich bislang registrieren.

28 davon konnten bereits tatsächlich Stammzellen spenden – das

bedeutet 28 Chancen auf Leben für Patienten weltweit.

