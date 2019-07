DLRG Harsewinkel verteidigt Titel / Carla Strübing und Daniel Roggenland beste Mehrkämpfer (FOTO)

Heißer Sand unter den Füßen, strahlend blauer Himmel, etwas Welle– bei besten Bedingungen neigt sich der 23. Internationale DLRG Cupseinem Ende an diesem Samstag (20.7.) entgegen. Im Wettstreit derTeams aus insgesamt sechs Nationen setzt sich erneut die DLRGHarsewinkel mit deutlichem Vorsprung an die Spitze (385 Punkte). DasTeam der DLRG Schloß Holte-Stukenbrock freut sich über dieSilbermedaille (277 Punkte). Bronze geht nach Magdeburg (266 Punkte).Bei den Frauen behält Carla Strübing (DLRG Anklam) den Titel alsbeste Mehrkämpferin. Bester Mehrkämpfer wird Daniel Roggenland (DLRGHarsewinkel).

Früh am Morgen stürzen sich die ersten Athleten in die Ostsee, um

die schnellsten Retter beim Rescue Tube Rescue untereinander

auszumachen. Gleich vier Mannschaften sind gleichauf und laufen fast

nebeneinander ins Ziel. Das Quartett aus Gelsenkirchen-Buer (Robert

Ortmann, Felix Holm, Jan Laufer, Marc Heisel) beherrscht den Umgang

mit dem Gurtretter schließlich am besten und sichert sich die erste

Goldmedaille des Tages. Direkt dahinter schleppen die Vertreter von

der DLRG Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf (Robert Weißhuhn,

Christopher Langen, Matthias Stüttgen, Moritz Karlhuber) das

sogenannte Opfer als Zweite ins Ziel. Dritte werden die Schweizer aus

Innerschwyz (Marco Inderbitzin, Nico Lenzlinger, Jonas Lenzlinger,

Cyril Senften).

Beim anschließend Board Rescue – auch „Doppelwhopper“ genannt –

erreicht die Frauenauswahl aus Magdeburg (Michelle Hein,

Nickie-Sophie Langner) vor der DLRG Schloß Holte-Stukenbrock (Julia

Haas, Vivian Zander) und der DLRG Anklam (Alica Gebhardt, Carla

Strübing) als erste wieder festen Boden unter den Füßen. Nach kurzer

Mittagspause bitten die Kampfrichter zu den letzten Finals des Tages.

Den Anfang machen die Frauen mit dem Surf Ski Race (Rettungskajak).

Am meisten Dampf im Arm bringt Franziska Widmer vom Team aus

Innerschwyz auf und lässt damit die Niederländerin Kitty Schiphorst

Preuper und Carla Strübing aus Anklam hinter sich. Im Board Race

(Rettungsbrett-Rennen) beweist sodann Daniel Roggenland von der DLRG

Harsewinkel seine Qualitäten im offenen Gewässer und paddelt zu Gold.

Teamkollege Nordin Sparmann freut sich über die Silber-, der Schwede

Noah Wijkström (Livräddarna Tylösand) über die Bronzemedaille.

Den krönenden Abschluss, bei dem es für die Gesamtwertung noch

einmal richtig spannend wird, bilden die Königsdisziplinen des

Rettungssports: die Finals im Rettungstriathlon Oceanwoman bzw.

Oceanman in der Einzel- und Staffelversion. Seit dem Vorjahr werden

die Finals der Einzelläufe in der Eliminatorversion ausgetragen. Die

Teilnehmer absolvieren ein komplettes Rennen, die letzten sechs

scheiden jeweils aus – werden also eliminiert. Fünf Minuten nachdem

der erste Athlet im Ziel ist, beginnt die nächste Runde, in dem

wieder sechs ausscheiden. Die letzten sechs gehen ins dritte und

entscheidende Rennen. Wie im Vorjahr präsentiert sich Carla Strübing

von der DLRG Anklam ganz stark und unterstreicht ihre Nominierung für

die Europameisterschaft in Italien im September. „Ich bin selbst

etwas überrascht, dass es doch so gut beim Schwimmen geklappt hat.

Mit dem Ski konnte ich dann noch richtig was rausholen“, erklärt die

22-Jährige direkt nach diesem Kraftakt noch ganz außer Atem. Mit

einigen Metern Abstand kommt Nachwuchstalent Nina Holt von der DLRG

Erkelenz ins Ziel, dahinter Michelle Hein aus Magdeburg.

Ist das Feld bei dieser Disziplin anfangs noch sehr dicht

beieinander, zieht es sich von Runde zu Runde auseinander. Hier gilt

es, mit den eigenen Kräften zu haushalten und sich nicht zu früh

auszupowern. Auf Seiten der Männer geht der Plan vom Harsewinkler

Daniel Roggenland auf: „Hier gehört natürlich Taktieren dazu. Ich

habe zwischendurch viel im Liegen gemacht, um die Beine locker zu

bekommen. Dann hat mir auch noch eine kleine Welle geholfen, meinen

Vordermann zu überholen“, so der Westfale. Renaud Bodier (DLRG Schloß

Holte-Stukenbrock) hat nicht ganz so schnelle Beine. Bronze geht an

Joshua Perling (DLRG Halle-Saalekreis).

Lange Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht. Nur wenig später gehen

die Athleten zur Staffelvariante des Ocean(wo)man an den Start. Die

meisten Kraftreserven mobilisieren Vivian Zander, Jasmin Dziuron,

Jule Strotkötter und Julia Haas von der DLRG Schloß

Holte-Stukenbrock. Carla Strübing, Cornelia Rigatti, Anna Schröder

und Alica Gebhardt erreichen Rang Zwei. Bronze sichern sich Michelle

Hein, Anne-Kathrin Hedler, Carolin Haase und Nicki-Sophie Langner von

der DLRG Magdeburg. Bei den Männern ist Gold ebenfalls westfälisch.

Daniel Roggenland, die Brüder Nordin und Noel Sparmann sowie Clemens

Wulkopf von der DLRG Harsewinkel meistern diese Staffel. Die

Vierercombo aus Magdeburg (Pitt und Luca König, Matthias Meng, Martin

Schmidt) schnappt sich Silber. Bronze landet in den Händen der DLRG

Halle-Saalekreis (Paul Buchmüller, Joshua Perling, Max Kubler,

Maximilian Szorec).

Über den Rettungssport

Der Rettungssport ist die Wettkampfvariante des

Rettungsschwimmens. Er entstand aus der Idee heraus, Menschen für den

Wasserrettungsdienst zu gewinnen. Denn gute Rettungssportler sind

auch gute Rettungsschwimmer. Der Sport kann im Ernstfall helfen,

Leben zu retten. Gleichzeitig können durch ihn Techniken zur Rettung

verfeinert und perfektioniert werden. Kraft, Kondition, Schnelligkeit

und die Beherrschung der Rettungsgeräte sind Voraussetzung dafür, im

Wettbewerb konkurrenzfähig sein zu können. In der DLRG betreiben rund

60.000 meist junge Menschen aktiv den Rettungssport, vom lokalen

Verein bis hin zum internationalen Wettkampf. Vielen von ihnen

konnten dadurch bereits für den Wasserrettungsdienst an den Stränden,

Badesee und in Schwimmbädern begeistert werden.

Über die DLRG Die

DLRG ist mit fast 1,8 Millionen Mitgliedern und Förderern die

größte Wasserrettungsorganisation der Welt. Seit ihrer Gründung im

Jahr 1913 hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem

Ertrinken zu bewahren. Schirmherr ist Bundespräsident Frank-Walter

Steinmeier. Die DLRG ist die Nummer Eins in der Schwimm- und

Rettungsschwimmausbildung in Deutschland. Von 1950 bis 2018 hat sie

über 22,5 Millionen Schwimmprüfungen und fast fünf Millionen

Rettungsschwimmprüfungen abgenommen. In rund 2.000 Gliederungen

leisten die ehrenamtlichen Helfer pro Jahr über zehn Millionen

Stunden freiwillige Arbeit für die Menschen in Deutschland. Die

Kernaufgaben der DLRG sind die Schwimm- und

Rettungsschwimmausbildung, die Aufklärung über Wassergefahren sowie

der Wasserrettungsdienst. Über 45.000 Mitglieder wachen jährlich weit

mehr als drei Millionen Stunden über die Sicherheit von Badegästen

und Wassersportlern. Mehr Informationen unter dlrg.de.

Druckfähige Bilder, Teilnehmer- und später auch Ergebnislisten

sowie Meldungen von der Veranstaltung und weitere Infos zum DLRG Cup

finden Sie unter www.dlrg.de/cup.

