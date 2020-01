Domian live im WDR Fernsehen: Es geht weiter

Ein Mann, keine Tabus. Nach dem erfolgreichen Start im November 2019

im WDR Fernsehen macht Jürgen Domian weiter. Ab dem 31. Januar 2020

wird er sich jeden letzten Freitag im Monat neuen Geschichten öffnen.

Das Besondere an seiner Sendung “Domian live”: Jürgen Domian kennt

weder die Gäste noch die Themen, die sie in seine Sendung mitbringen.

Bewerben können sich alle, die eine spannende, interessante,

emotionale oder lustige Geschichte zu erzählen haben.

Wer als Talkgast dabei sein und seine Geschichte erzählen möchte,

kann sich unter der Nummer 0800 220 8899 oder per Mail an

domian@wdr.de melden. Wer als Zuschauer die Sendung live im Studio

verfolgen möchte, kann seine Anfrage für ein kostenloses Ticket an

die Adresse domian@wdr.de stellen.

Sendetermine:

WDR Fernsehen, Freitag, 31. Januar 2020, 23.30 – 00.30 Uhr

WDR Fernsehen, Freitag, 28. Februar 2020, 23.30 – 00.30 Uhr

WDR Fernsehen, Freitag, 27. März 2020, 23.30 – 00.30 Uhr

WDR Fernsehen, Freitag, 24. April 2020, 23.30 – 00.30 Uhr

WDR Fernsehen, Freitag, 29. Mai 2020, 23.30 – 00.30 Uhr

WDR Fernsehen, Freitag, 26. Juni 2020, 23.30 – 00.30 Uhr

WDR Fernsehen, Freitag, 28. August 2020, 23.30 – 00.30 Uhr

WDR Fernsehen, Freitag, 25. September 2020, 23.30 – 00.30 Uhr

WDR Fernsehen, Freitag, 30. Oktober 2020, 23.30 – 00.30 Uhr

WDR Fernsehen, Freitag, 27. November 2020, 23.30 – 00.30 Uhr

Die Sendung wird von ume GmbH in Zusammenarbeit mit dem WDR

produziert, die Redaktion hat Elke Thommessen.

Aktuelle Bilder von Jürgen Domian finden Sie bei ARD-Foto.de

Pressekontakt:

Kristina Bausch

WDR Kommunikation

Telefon 0221 220 7118

kristina.bausch@wdr.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4495950

OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell