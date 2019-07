Dr. Uwe Boll geht in die Politik und wird Sprecher des Bundesvorstandes von Das Haus Deutschland – DHD (FOTO)

Dr. Uwe Boll geht in die Politik und wird Sprecher desBundesvorstandes von Das Haus Deutschland – DHD „Meine Filme derletzten 8 Jahren haben sich alle mit der Realität auseinandergesetzt.Themen wie der Genozid in DARFUR, der Vietnamkrieg in TUNNELRATS,Bush und Bin Laden in POSTAL, der Foltermord im SiegburgerJugendknast in SIEGBURG, Terrorismus in RAMPAGE, AUSCHWITZ und derBanken Bailout in ASSAULT ON WALLSTREET wurden von mir absichtlichkontrovers behandelt.

Filme regen zum Denken an, ändern aber politisch nichts, daher war

der Gang in die Politik, um diese Realität zum Positiven zu

verändern, der logische Schritt. Das Haus Deutschland ist eine junge

Partei, die nach einer chaotischen Gründungsphase langsam aber stetig

wächst. DHD steht für soziale Gerechtigkeit, Tier- und Umweltschutz

und stellt Ökologie, Prinzipien und Werte über die Idee vom

pausenlosen Wirtschaftswachstum. Lobbyismus wird sogar

innerparteilich geahndet, entweder Amt oder Mandat.

Ich bin nun 54 Jahre alt und kann es nicht mehr mit meinem

Gewissen vereinbaren einfach nörgelnd zuzuschauen wie unsere Erde und

die politische Landschaft den Bach runtergeht. Alle meine Freunde

denken dasselbe wie ich, glauben aber nicht das man was ändern kann

und sagen quasi: „Hör doch auf, es wird sich ohnehin nichts ändern!“

Nur aufgeben war noch nie meine Stärke. Wenn ich nicht geglaubt

hätte, dass man auch Hollywoodfilmregisseur werden kann, obwohl man

aus einem kleinen Ort im Bergischen namens Burscheid stammt und die

Eltern weder Geld noch Kontake in die Branche hatten, dann hätte ich

nicht 32 Filme zum Teil mit Stars wie Ben Kingsley, Jason Statham

oder Christian Slater gedreht.

Glauben wir wirklich, dass nachdem nun die SPD ins Nichts

absteigt, die CDU sich mit einer AKK an der Spitze selber

verkleinert, die Linken und die AFD im Prinzip Ein-Themen-Parteien

sind, die Grünen nun das Allheilmittel darstellen, obwohl sie seit 30

Jahren in zig Parlamenten und Regierungen sitzen. In 30 Jahren haben

die Grünen weder die Atomkraft, noch Kohlekraftwerke abgeschaltet

oder Hühnerlegebatterien verboten. Die Bilanz der Grünen ist

verheerend, deshalb werden sie ja jetzt auch von der Industrie

geliebt. Die Welt hat aber keine Zeit mehr für Stagnation. Wir müssen

jetzt als Deutschland in Europa und der Welt selbstbewusst auftreten

und den Weg ebnen, um Jung und Alt, Alleinerziehenden, Arbeiter- und

Angestelltenfamilien ein Leben und Altern in Würde zu ermöglichen.

Bildung muss kostenfrei auf Top Niveau zur Verfügung stehen. Gute

Pflege und medizinische Versorgung für alle. Für uns haben Tiere

Rechte und darum werden wir das Kükenschreddern, lange

Tiertransporte, Käfighaltung oder die Kastration von Schweinen ohne

Narkose unmittelbar verbieten. Genauso wie Glyphosat in der

Landwirtschaft. Sowohl in der Obst- und Gemüseversorgung als auch in

der Fleischproduktion wird komplett auf BIO umgestellt.

DHD steht für uns alle und wir brauchen JETZT mehr Mitglieder und

Helfer, um bei der nächsten Bundestagswahl gfs. das Zünglein an der

Waage zu werden. Unser Parteiprogramm ist ständiger Bearbeitung, um

den Anliegen der Zeit gerecht zu werden, und wir fänden es super,

wenn Ihr mitmacht und so selber Politik aktiv gestaltet!

