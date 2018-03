START » Posts tagged with » film

Reality-Dokumentation: Der Königsmacher – von Dreien die auszogen, das Verkaufen zu lernen (FOTO) ————————————————————– Zur Film-Dokumentation http://ots.ch/b7ssDT ————————————————————– Carsten Beyreuther, einer der meistbeachteten Verkaufstrainer im deutschsprachigen Raum, begeistert seine Seminarteilnehmer nicht nur durch seinen Enthusiasmus und Ehrgeiz sondern vor allem durch die Messbarkeit seiner Verkaufstechniken. In der Reality-Dokumentation „Der Königsmacher“ sprechen die Seminarteilnehmer Daniel Wenzel, Nils Mentzel und Matthias Buchwald über die Erlebnisse während ihrer Verkaufsausbildung bei Beyreuther […]

phoenix Mein Ausland: Erstausstrahlung: Der Engel von Karachi – Sonntag, 8. April 2018, 21.45 Uhr Karachi, die größte Stadt Pakistans, gilt als gefährlichste Metropole der Welt. Ausgerechnet von hier startete Ruth Pfau ihre humanitäre Mission: fast im Alleingang gelang es ihr, die Leprakrankheit in Pakistan unschädlich zu machen. Die gebürtige Leipzigerin starb vor wenigen Monaten im Alter von 87 Jahren. Das Staatsbegräbnis, erstmalig bei einer Deutschen, wurde landesweit übertragen. Fast […] Weiterlesen …

Aufwachsen zwischen Leid und Glück / SOS-Kinderdörfer weltweit verleihen beim DOK.fest München Dokumentarfilmpreis (Mynewsdesk) München ? Geborgenheit, Schutz, Liebe: Kaum etwas prägt Kinder so stark wie die Bindung zu den Eltern. Doch nicht alle Kinder haben das Glück in einem liebevollen Zuhause aufzuwachsen. Gewalt, Krieg und Flucht, aber auch die Befindlichkeiten und Verwerfungen in den wohlhabenden Ländern, hinterlassen tiefe Spuren in der Seele eines Kindes. Die SOS-Kinderdörfer weltweit […] Weiterlesen …

Das Microsoft-Dilemma – Europa als Software-Kolonie Mo 19.02.2018 | 22:55 | Das Erste „Wanna Cry“ war ein Weckruf: Die Cyber-Attacke mit dem Erpressungstrojaner traf im Mai 2017 hunderttausende Rechner in über 100 Ländern. Aber wie kann nur ein Schadprogramm gleichzeitig Unternehmen, Krankenhäuser und sogar Geheimdienste in der ganzen Welt lahmlegen? Die Antwort hat einen Namen: Microsoft. Auch staatliche und öffentliche Verwaltungen von Helsinki bis Lissabon operieren mit der […] Weiterlesen …

Berlinale-Brunch der ARD: Filmintendantin Karola Wille betont Engagement für gesellschaftliche Vielfalt Die ARD hat beim heutigen Berlinale-Brunch der ARD-Filmintendantin Karola Wille noch einmal ihre klare Haltung zur Frage sexualisierter Gewalt und Abhängigkeitsstrukturen in der Film- und Fernsehbranche bekräftigt und ihr Engagement für gesellschaftliche Vielfalt betont. „Wir werden allen Vorgängen vollständig auf den Grund gehen. Es gilt hier Null Toleranz“, sagte Wille vor den rund 80 Teilnehmerinnen […] Weiterlesen …

Einladung zur exklusiven Filmpreview: „Das Microsoft-Dilemma – Europa als Software-Kolonie“ am 16. Februar Liebe Kolleginnen und Kollegen, „Wanna Cry“ war ein Weckruf: Die Cyber-Attacke mit dem Erpressungstrojaner traf im Mai 2017 hunderttausende Rechner in über 100 Ländern. Aber wie kann nur ein Schadprogramm gleichzeitig Unternehmen, Krankenhäuser und sogar Geheimdienste in der ganzen Welt lahmlegen? Die Antwort hat einen Namen: Microsoft. Auch staatliche und öffentliche Verwaltungen von Helsinki bis […] Weiterlesen …

DIESES BESCHEUERTE HERZ / Constantin Film und Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München veranstalten Sonderscreening und Podiumsdiskussion (FOTO) Am vergangenen Freitag hat eine Sondervorführung von DIESES BESCHEUERTE HERZ mit anschließender Podiumsdiskussion im Gloria Palast in München stattgefunden. Die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (AKM) hatte mit Unterstützung von Constantin Film eingeladen, um über das Thema der Kinderhospizarbeit und die Rolle von Betroffenen zu sprechen. Unter der Moderation von Torsten Koch (Geschäftsführer Constantin Film Verleih) […] Weiterlesen …

Weltkrebstag: Filmvorführung über Bergsteig-Projekt brustkrebserkrankter Frauen – neue Aktion startet im September 2018 in Zermatt (FOTO) Am Sonntag, den 04. Februar 2018, zeigt das Metropolis Kino in Hamburg aus Anlass des Weltkrebstages die Dokumentation „Rope of Solidarity“. Der Film von Gabriele Schärer zeigt den Gipfelaufstieg von hundert Frauen aus ganz Europa, die an Brustkrebs erkrankt sind. Gemeinsam haben sie das Breithorn in Zermatt erklommen, dabei ihre Ressourcen neu entdeckt und sich […] Weiterlesen …

SWR Koproduktion im Rennen um den Oscar / Preisgekrönter Dokumentarfilm „Die letzten Männer von Aleppo“ heute (23.1.2018) nominiert // „Weißhelme“ kämpfen in Syrien für Menschlichkeit (FOTO) Die SWR Kinokoproduktion „Die letzten Männer von Aleppo“ („Last Men In Aleppo“) des syrischen Regisseurs Feras Fayyad und seines dänischen Koregisseurs und Cutters Steen Johannessen ist für den Oscar in der Kategorie Dokumentarfilm nominiert. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat aus ursprünglich 170 Filmen fünf für diese Kategorie ausgewählt. Die Verleihung findet […] Weiterlesen …