Drei Tage im Zeichen von HR-Trends der Zukunft und den drängenden Gegenwartsfragen

-Die HR Online Expo startet am 15. September 2020

Die mit Spannung erwartete HR-Premiere für Deutschland und die DACH-Region kann starten. Die HR Online Expo (http://www.hr-online-expo.com) unter Federführung von B2B Insider und HRM Research Institute öffnet ihre Pforten am 15. September um 9 Uhr. An den drei Tagen wird bei den Fokusthemen HR-Software, HR Services & Innovation, Recruiting & Employer Branding, Learning & Development sowie Corporate Health der direkte Dialog zwischen Keynotespeakern, Ausstellern und Fachbesuchern im Mittelpunkt stehen.

Details unter: https://hr-online-expo.com/

Die Qualität des Teilnehmerkreises und die Partnervielfalt der HR Online Expo steht dabei für sich. Namhafte Unternehmen, nationale und internationale Experten aus Instituten, Medien und wissenschaftlichen Einrichtungen sind vom 15. bis 17. September direkt mit ihrem Profil und Live URL, Vorträgen sowie Best Practices aktiv bei der Expo vertreten, sodass Fragen direkt besprochen werden und im Nachgang mit den Teilnehmern und Besuchern der Expo detailliert gemeinsame Lösungswege zu drängenden HR-Themen ausgearbeitet werden können.

Eröffnen wird die HR Online Expo das Team um Hans Diegruber (https://whova.com/embedded/speaker/hronl_202009/11167701/?view=) , B2B Insider GmbH, Alexander Petsch (https://whova.com/embedded/speaker/hronl_202009/11242203/?view=) Geschäftsführer, boerding Messe und Chris Felgner (https://whova.com/embedded/speaker/hronl_202009/11234429/?view=) , Geschäftsführer, HRM Research Institute GmbH, am Dienstag, den 15. September, um 9 Uhr. Das aktuelle tägliche Programm von jeweils 9 bis 16 Uhr ist hier (https://whova.com/web/hronl_202009/Agenda) abrufbar. Die Fachbesucher profitieren vom 15. bis 17.9.2020 täglich von umfangreichen Zusatzaktionen wie dem direkten Profizugang und Livechat, Best Practices für die eigene Branche und aktuellsten Studien. Homepackages und Gewinnspiele runden die HR Online Expo in unterhaltsamer und wertiger Form ab, die Vorträge werden für die Fachbesucher aufgezeichnet.

Welche Themen können die Besucher bei der HR Online Expo vertiefen?

Talent Empowerment; Herausforderung Medienbruch; Remote Coaching; Lücken bei Rentenansprüchen, gesetzlichen Versorgungssystemen und den damit verbundenen Controlling Optionen; Programmatic Job Marketing; KI in der Weiterbildung; Digitalisierungsfragen in und mit HR oder die neuen Anforderungen an das Selbstverständnis der Personalarbeit in herausfordernden Zeiten – die Themenpalette ist vielfältig und spiegelt sich in den anspruchsvollen Vortragsthemen wider.

Auf der Mainstage werden Keynotespeaker wie Tom Haak vom internationalen HR Trend Institute, Nayla Al Khaja,Film Director Nayla Al Khaja Films oder Karen Azulai, HR Tech Evangelist bei hrtechnation.com sprechen. Außerdem referiert Andreas Klement, Autor, Speaker und Athleten-Coach zu “Strategien der Champions – Vom Spitzensport lernen”, Thomas Sattelberger MdB,Sprecher Innovation, Bildung & Forschung FDP-Bundestagsfraktion, Deutscher Bundestag widmet sich dem Thema: “New Work im Strudel: Opfer oder Esoterik in der Corona- Rezession?” und Carlos García Santisteban,Organisational Leadership / Olympic Referee in Wrestling thematisiert “Leaders in Intelligent Organisations” . Am 16.9. geht es zudem in der Gesprächsrunde: “Mit HR durch die Krise” unter der Leitung des Fachmagazins Personal Manager darum, wie die Personalarbeit in der Corona-Krise gefordert wird, welche Herausforderungen sich für HR durch die Krise stellen und wie die Personalarbeit dazu beitragen kann, sie zu überwinden.

Dialog zwischen Aussteller und Fachbesuchern

Bei der HR Online Expo setzen die Veranstalter gezielt auf das Netzwerken und Präsentationen durch neue Technologien und LiveStreams. Virtuelle Interaktion und innovative technische Dialogformen ermöglichen so ein erfolgreiches Messe-Erlebnis für Aussteller und Besucher. Die Eventapp und Plattform Whova schafft dabei einen effizienten Zugang zu den relevanten Themengebieten, routet zu den virtuellen Meetingräumen, Eins-zu-Eins-Videogesprächen und bringt durch die Erinnerungsfunktion Zeitmanagement und Themen-Struktur für die Vorträge, Kooperationsmanagement, Messeaktionen und Keynotes auf den Punkt. Unterstützt wird die HR Online Expo durch Infoniqua und ATOSS als Platinum Sponsoren sowie das Keynote Sponsoring mit softgarden und flow consulting.

Überblick über die HR Online Expo 2020

Anmeldung, Kontaktoptionen, Eventformate für Besucher unter: http://www.hr-online-expo.com

AGENDA und Themenvorträge (https://whova.com/web/hronl_202009/Agenda)

Aussteller im Überblick (https://whova.com/web/hronl_202009/Exhibitors)

Infos zur Eventapp Whova https://youtu.be/nXxOY5EiLBU

DIE VERANSTALTER

Über HRM Research Institut:

Das HRM Research Institute GmbH, veranstaltet zielgruppenspezifische HR-Fachveranstaltungen wie die HR Expofestivals TALENTpro und L&Dpro. Das Institut wurde 2007 von Alexander R. Petsch gegründet und zählt zu den wichtigsten Netzwerken der HR-Branche in der DACH-Region. Seit 2007 werden Veranstaltungen und Produkte zu den relevanten HR-Themen wie Personalmanagement, Recruiting, Corporate Learning, Personalentwicklung und Personal-Recht konzipiert und realisiert. Mit dem Online-Fachportal HRM.de/at/ch bietet das Institut B2B-Kommunikation als Branchentreffpunkt für HR-Verantwortliche, bildet Recruiter mit dem Digital-Recruiter.com aus und betreibt spezialisierte Fach- und Jobportale wie HR-jobs.de. Infos: http://www.hrmri.org

Unternehmensprofil – Über B2B-Insider

B2B Insider GmbH , verfügt über zehn Jahre Erfahrungswissen in IT, HR und B2B Marketing verfügt. Die Unternehmensgruppe rund um die B2B Insider GmbH wurde 2009 gegründet und adressiert mit ihrem Know-how und der Expertise für HR, Training und Weiterbildung, MarCom/Sales und B2B Themen sowie Online Marketing die gesamte DACH-Region.

Unter der Marke B2B Insider werden zahlreiche Wissens- und Internetplattformen betrieben, darunter unter anderem http://personal-wissen.de und http://www.personalmanagement.info/ . Seit 2018 organisiert B2B Insider erfolgreiche Digitalformate und Online-Konferenzen. Das Unternehmen agiert als professionelles Netzwerk für Unternehmen und Manager, die Ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten bezüglich neuer Content Formate, Vermarktungsansätze und Retargetingmodelle auf den neuesten Stand bringen möchten und liefert Entscheidern aktuelle Trendanalysen und Kennzahlen.

Alle Marken und Plattformen, Infos unter http://www.b2b-insider.com .

Pressekontakt:

Pressekontakt:Mail: mailto:press@b2b-insider.com , Tel. +49- 30-201 88 565

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133751/4705375

OTS: B2B Insider GmbH

Original-Content von: B2B Insider GmbH, übermittelt durch news aktuell