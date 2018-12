iga.Studie: Training hilft Rettungssanitäterinnen und -sanitätern bei der Verarbeitung ihrer Erlebnisse / Steigerung der „emotionalen Kompetenz“ bereits für Azubis sinnvoll

Notfallsanitäterinnen und -sanitäter sind bei ihrer

Arbeit täglich mit belastenden Erfahrungen wie Tod und Verletzung

konfrontiert. Ein spezielles „Training emotionaler Kompetenzen“ (TEK)

kann ihnen dabei helfen, die Erlebnisse zu verarbeiten und ihr

psychisches Wohlbefinden zu verbessern. Das zeigt eine Studie der

Initiative Arbeit und Gesundheit (iga). Untersucht wurde

insbesondere, ob das TEK auch für die Ausbildung geeignet ist.

TEK fördert den Umgang mit Emotionen wie Angst, Trauer oder Wut.

Dafür werden Methoden und Konzepte aus unterschiedlichen

psychotherapeutischen Richtungen genutzt. Das Trainingsprogramm wurde

bereits erfolgreich bei Polizeikräften, Lehrkräften und Beschäftigten

in der Alterspflege eingesetzt.

Um zu prüfen, ob das TEK auch im Rahmen einer Ausbildung im

Rettungsdienst geeignet ist, nahmen neben 50 erfahrenen

Rettungskräften an der iga-Studie 90 Auszubildende zum

Notfallsanitäter von der Landesrettungsschule des DRK Bildungswerks

Sachsen teil.

Die Ergebnisse belegen die Wirksamkeit des Trainings emotionaler

Kompetenzen. So berichteten die Auszubildenden der TEK-Gruppe im

Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die (noch) nicht am Training

teilgenommen hatte, von einer – statistisch bedeutsamen – Erhöhung

der Kompetenzen der Emotionsregulation durch TEK. Die

Gruppenvergleiche zeigten auch, dass in der TEK-Gruppe die emotionale

Erschöpfung und der Zynismus nicht anstiegen, in der Kontrollgruppe

hingegen schon. Das könnte auf einen Schutzmechanismus hinweisen, der

durch die im TEK-Training vermittelten emotionalen Kompetenzen

ausgeübt wird.

„Die vorliegende Untersuchung hat bestätigt, dass das TEK auch

geeignet ist, um in der Ausbildung des Rettungsdienstes eingesetzt zu

werden. Es unterstützt die Beschäftigten langfristig in ihrer stark

belastenden beruflichen Praxis“, resümieren Prof. Dr. Gabriele Buruck

und Dr. Denise Dörfel. Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit der TU

Dresden, Professur für Arbeits- und Organisationspsychologie

durchgeführt.

Aufgrund der guten Ergebnisse empfiehlt die iga, das TEK in die

Ausbildungscurricula der Rettungssanitäter aufzunehmen. Über eine

Integration in andere personenbezogene Dienstleistungsberufe wie in

der Erziehung oder Heilerziehungspflege sei ebenso nachzudenken. Die

Studie ist im iga.Report 37 erschienen. Der Report ist online

abrufbar unter:

https://www.iga-info.de/veroeffentlichungen/igareporte/igareport-37/

Initiative Gesundheit und Arbeit

In der Initiative Gesundheit und Arbeit (iga) arbeiten gesetzliche

Kranken- und Unfallversicherung zusammen. Ziel der Initiative ist es,

arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch Arbeitsschutz und

betriebliche Gesundheitsförderung vorzubeugen. iga ist eine

Kooperation von BKK Dachverband e. V., der Deutschen Gesetzlichen

Unfallversicherung (DGUV), dem AOK-Bundesverband und dem Verband der

Ersatzkassen e. V. (vdek). www.iga-info.de

