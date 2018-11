Drohnen für die Bundeswehr: Bewaffnung offensichtlich konkreter geplant als bisher bekannt / „Report Mainz“ am 6.11.18 im Ersten

Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins „Report

Mainz“ ist die Bewaffnung der Drohnen für die Bundeswehr deutlich

konkreter geplant als bisher bekannt. Das geht aus dem Vertrag für

die Beschaffung der Drohne G-HERON TP hervor, der „Report Mainz“

exklusiv vorliegt. Darin werden bereits konkrete Schritte für die

Bewaffnung der unbemannten Luftfahrzeuge festgelegt. So wird unter

anderem die Anpassung und der Einbau der Munition für die deutsche

Version der Drohne vereinbart. Darüber hinaus die taktische

Ausbildung der Soldaten an dem bewaffneten System. Außerdem werden

sehr konkrete Anforderungen für bewaffnete Einsätze formuliert.

Am 13. Juni dieses Jahres wurde im Deutschen Bundestag eine der

bedeutendsten Militäraufträge aus jüngster Vergangenheit beschlossen.

Es ging um die Anschaffung von fünf israelischen Drohnen vom Typ

HERON TP und dazugehörige Dienstleistungen. Der Auftrag beläuft sich

auf knapp 900 Millionen Euro für eine Anmietung der Fluggeräte.

In Zusammenhang mit dem Großauftrag gab

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen stets zu

Protokoll, dass es sich nicht um eine bewaffnete Drohne handele. Die

Entscheidung zur Bewaffnung würde erst getroffen, nachdem eine breite

gesellschaftliche Debatte stattgefunden habe. So steht es auch im

Koalitionsvertrag. Auch die vertrauliche Vorlage des

Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss bekräftigt: „Die

Herstellung der vollumfänglichen Bewaffnungsfähigkeit, die eine

taktische Waffenausbildung des Bedienpersonals voraussetzt sowie eine

Munitionsbeschaffung sind nicht beauftragt.“

Doch in dem als vertraulich eingestuften Vertrag zwischen dem

Bundesverteidigungsministerium und Airbus werden im

Anforderungsprofil für die Drohnen detaillierte Einsatzszenarien

beschrieben. So heißt es zum Beispiel, die HERON TP müsse in der Lage

sein, „die identifizierten Bodenziele mit vom RPA mitgeführter SP zu

bekämpfen“. SP ist die im Vertrag verwendete Abkürzung für „Special

Payload“, gemeint damit ist Munition. Außerdem müsse die G-HERON TP

laut Vertrag in der Lage sein, mindestens einmal am Tag die „präzise

Bekämpfung von mindestens zwei leichtgepanzerten (ungepanzerte)

Fahrzeugen oder weichen (Personen) Zielen nacheinander in einer

Mission“ leisten zu können.

Der Bundestagsabgeordnete Tobias Pflüger (Die Linke) sagt

gegenüber „Report Mainz“: „Die Öffentlichkeit wird an dem Punkt

konkret getäuscht, weil die Beschaffungsentscheidung, die gefällt

wurde, wurde als bewaffnungsfähige Drohne beschrieben. Es geht nicht

um den Schutz von Truppen, sondern es geht um den Abschuss von

Fahrzeugen und Personen. Das Problem ist, dass die Öffentlichkeit

darüber nicht wirklich in Kenntnis gesetzt wird, weil im Grunde

genommen ist klar: Man hat jetzt das Ziel, eine bewaffnete Drohne

anzuschaffen und mit der vor allem in Mali oder in Afghanistan zu

agieren.“

Bestandteil des Vertrags ist darüber hinaus eine eventuell

erforderliche Modifikation von Präzisionsmunition, um den

Bestimmungen der Bundeswehr zu entsprechen. In der Vereinbarung mit

dem israelischen Verteidigungsministerium wird ein sehr detaillierter

Integrationsprozess der Munition in das Gesamtsystem beschrieben bis

hin zum Test mit scharfer Munition. Im Vertrag ist auch die

Anschaffung von bis zu 17 Präzisionsraketen optioniert. Das

Bundesverteidigungsministerium hat für die Herstellung dieser so

genannten „technischen Bewaffnungsfähigkeit“ rund 51 Millionen

US-Dollar angesetzt, obwohl der Aspekt der Bewaffnung vom Parlament

eigentlich noch nicht beschlossen ist.

Auf Anfrage von „Report Mainz“ verweist das

Bundesverteidigungsministerium darauf, dass die Vereinbarungen nur

eine „technische Fähigkeit zur Bewaffnung“ darstellten. Darunter

versteht das Verteidigungsministerium Maßnahmen, „die zur

Zertifizierung der Bewaffnung und zur Qualifikation der Munition

beitragen“.

Tobias Lindner (B–90/Grüne) kritisiert vor dem Hintergrund der

„Report Mainz“-Recherchen Bundesverteidigungsministerin Ursula von

der Leyen: „Die ganze Beschaffung, das sieht man, ist ausgelegt auf

Bewaffnungsfähigkeit. Sonst würde man nicht 50 Millionen Euro jetzt

für die Zertifizierung des Systems im Hinblick auf diese Eigenschaft

ausgeben. Das ist unverantwortlich, wenn es um Geld geht, und das ist

unverantwortlich auch, wenn es um Moral geht.“

Außerdem soll laut Vertrag zwischen Airbus und dem

Verteidigungsministerium auch die „Durchführung von Flügen im Rahmen

von Training und Ausbildung inklusive Trainingsflüge zum SP-Einsatz

(innerhalb spezieller Luft/Bodenschießplätze)“ bereitgestellt werden

– also Trainingsflüge für bewaffnete Einsätze.

In der Stellungnahme des Bundesverteidigungsministeriums heißt es:

„Weitere Zwischenschritte mit Blick auf einen potenziellen Einsatz

von bewaffneten G-HERON TP wären die Ausbildung des Personals und die

Beschaffung entsprechender Munition. Die parlamentarische Billigung

hierzu steht aus. Somit kann zukünftig, nach ausführlicher

völkerrechtlicher, verfassungsrechtlicher und ethischer Würdigung,

über die Beschaffung der Munition sowie die dazugehörige Ausbildung

von Personal gesondert entschieden werden.“

Eingeschränkte Zulassung

Nach „Report Mainz“-Recherchen wird die G-HERON TP offenbar –

anders als ursprünglich vorgesehen – nie in Deutschland fliegen. Der

Grund dafür: Ursprünglich vorgesehene Systemkomponenten, die einen

Betrieb unter hiesigen Wetterbedingungen ermöglicht hätten, sollen

nun doch nicht mehr eingebaut werden. So wird zum Beispiel der

ursprünglich geplante Blitzschutz für das Flugzeug nicht mehr

eingebaut. Erstmals bestätigt nun das Bundesverteidigungsministerium:

„Die nachträgliche Integration eines Blitzschutzes wäre aus unserer

Sicht mit einem unverhältnismäßig hohen Entwicklungsaufwand

verbunden.“ Über die Veränderung in der geplanten Zulassung sagt der

verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Fritz Felgentreu, gegenüber

„Report Mainz“: „Da die G-HERON TP ohnehin in Deutschland nicht

eingesetzt werden soll, dient es der Beschleunigung des

Beschaffungsvorganges, wenn wir auf ein Zulassungsverfahren für den

deutschen Luftraum zum gegenwärtigen Zeitraum ganz verzichten.“

Aus Sicht der Opposition erinnern die Schwierigkeiten bei der

Zulassung an das Drohnendebakel um die Euro Hawk. Auch diese Drohne

scheiterte an der Zulassung. Tobias Lindner (B– 90/Grüne) dazu: „Da

sind 750 Millionen Euro Steuergeld versenkt worden und hätte Herrn de

Maizière fast das Amt gekostet. Jetzt bei der G-Heron TP löst man das

Problem nicht, man mogelt sich quasi drumherum und stellt einfach die

Drohne in Israel ab, damit man keine deutsche Zulassung anstreben

muss.“

