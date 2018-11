Thomas Kreuzer gratuliert Ministerpräsident Dr. Markus Söder zur Wiederwahl – Worte und Taten passen zusammen (FOTO)

„Ich gratuliere Ministerpräsident Dr. Markus Söder zur Wahl alsMinisterpräsident. In den ersten Monaten seiner Amtszeit hat erwichtige Impulse gesetzt für eine gute Zukunft Bayerns. Er hat schonjetzt eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen, seine Worte und Tatenstimmen überein. Das ist gut für Bayern und die Menschen, die hierleben. Markus Söder hat den vollen Rückhalt der Fraktion, damitunsere erfolgreiche Politik gemeinsam fortgesetzt wird.“ Mit diesenWorten kommentiert Thomas Kreuzer, Vorsitzender der CSU-Fraktion imBayerischen Landtag, die Wiederwahl Söders zum Ministerpräsidenten.

„Binnen kürzester Zeit haben wir nach der Landtagswahl einen

Koalitionsvertrag verhandelt und nun den Ministerpräsidenten

gewählt“, sagt Kreuzer. „Damit erfüllen wir den Regierungsauftrag der

Wähler und sind der Garant, dass Bayern weiterhin stabil regiert

wird.“ Der Ministerpräsident kenne den Freistaat und seine Belange

bestens, so Kreuzer weiter. „Bayern ist in vielen Bereichen Vorbild

und Vorreiter. Markus Söder wird Bewährtes und Erfolgreiches mit

Leidenschaft und Gestaltungsanspruch weiterführen sowie neue

Herausforderungen zukunftsorientiert, weitsichtig und sorgfältig

angehen, damit auch künftige Generationen so gut in Bayern leben wie

wir. Dafür hat er unsere Unterstützung.“

