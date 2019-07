Ebola DR Kongo: Aufklärung und Vorsorge retten Leben / Bündnisorganisationen von „Aktion Deutschland Hilft“ leisten Hilfsmaßnahmen zur Eindämmung der Ebola-Epidemie (FOTO)

In den östlichen Provinzen der Demokratischen Republik Kongo (DRKongo) haben sich seit Juli 2018 mehr als 2.500 Menschen mit demEbola-Virus infiziert. Mit 1.600 Toten ist es für die Region dieschlimmste Epidemie seit dem Ausbruch 2014. DieWeltgesundheitsorganisation (WHO) hat in dieser Woche denGesundheitsnotstand ausgerufen. Eine grenzüberschreitende Ausweitungdes Virus wird zunächst nicht erwartet, eine Zunahme der Infektionenmuss jetzt aber dringend verhindert werden. „Wird der Virus nichteingedämmt, könnte es neben weiteren Todesopfern auch zu verheerendenFolgeerscheinungen kommen“, warnt Manuela Roßbach, geschäftsführenderVorstand von „Aktion Deutschland Hilft“. „Die Ebola-Epidemie 2014hatte in vielen der damals betroffenen Länder soziale und ökonomischeFolgen: Aufgrund der Erkrankung oder dem Tod von Bauern undlandwirtschaftlichen Helfern konnten Felder nicht bestellt werden,was zu Nahrungsmittelengpässen, immensen Preissteigerungen und Hungerführte. Viele Kinder haben damals einen oder beide Elternteileverloren und waren von Armut bedroht.“

Organisationen im Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ sind schon

seit langen Jahren mit Hilfsprojekten in der DR Kongo aktiv. Sie

verstärken jetzt ihre laufenden Hilfsmaßnahmen, um eine weitere

Ausbreitung des tödlichen Virus zu verhindern. Neben der direkten

Hilfe am Patienten erreichen die Helfer das nur durch konsequente

Vorbeugemaßnahmen. „Diese Prävention geht über Impfmaßnahmen hinaus

und kann auf vielen Wegen erfolgreich sein: Die Verteilung von

medizinischem Material wie Schutzanzügen und Handschuhen oder die

Ausbildung medizinischer Fachkräfte sind dabei genauso wichtig wie

die langfristige und nachhaltige Aufklärung der Bevölkerung über

Ansteckung und Hygiene oder die Ausgabe von Hygieneartikeln“, so

Roßbach.

Die Bündnisorganisationen action medeor, die Johanniter und

Malteser International führen in unterschiedlichen Regionen der DR

Kongo neben der Gesundheitsversorgung auch regelmäßige Trainings für

lokale medizinische Kräfte und die Bevölkerung durch, die über

Hygienemaßnahmen zur Vorbeugung aber auch den Umgang mit auftretenden

Ebolafällen aufklären. Auch World Vision hat seine

Aufklärungsmaßnahmen ausgeweitet: Unter anderem wird die Bevölkerung

über das Radio für die Gefahren und Schutzmöglichkeiten

sensibilisiert. Zudem verteilt die Bündnisorganisation Hygieneartikel

wie Handschuhe oder Chlorreinigungstabletten an Standorten, an denen

viele Menschen zusammenkommen, so zum Beispiel in Schulen. Auch die

Johanniter, die seit langem zwei Gesundheitsprojekte in Nord-Kivu

betreuen, planen jetzt eine Intensivierung der Präventionsmaßnahmen,

etwa durch die Installation weiterer Handwaschbecken in ausgewählten

Gesundheitszonen oder die Aufstockung von Desinfektionsmitteln. Die

humanitären Organisationen Help und HelpAge werden mit lokalen

Partnern ebenfalls in der Gesundheitsversorgung aktiv. Die

Bündnisorganisation CARE kämpft bereits seit einem Jahr gegen die

Ausbreitung des Ebola-Virus und erweitert jetzt ihre Hilfe. Im Fokus

steht hier die Versorgung von Mädchen und Frauen.

