Ehrenamtlicher Einsatz für Kinder und Jugendliche / Vom Spielcafé bis zum Forschungslabor: Mitarbeiter von Unibail-Rodamco-Westfield unterstützen die Neugestaltung von Gut Königsmühle bei Dortmund (FOTO)

Am 15. und 16. November 2018 finden zwei Aktionstage auf dem GutKönigsmühle bei Dortmund statt, für die Center-BetreiberUnibail-Rodamco-Westfield und das Centro Oberhausen dieSchirmherrschaft übernommen haben und dabei mit der Stiftung „helpand hope“ kooperieren. And den beiden Tagen helfen rund 100Mitarbeiter des Immobilienunternehmens bei der Renovierung undErweiterung des Begegnungshofes für Kinder und Jugendliche. DasEngagement findet im Rahmen der unternehmenseigenen und europaweitdurchgeführten „Solidarity Days“ statt, die Teil der Corporate SocialResponsibility (CSR)-Strategie „Better Places 2030“ sind.

Auf dem historischen Gut Königsmühle bei Dortmund entwickelt die

gemeinnützige Stiftung „help and hope“ derzeit einen Begegnungshof,

der in den kommenden Monaten und Jahren mit zahlreichen natur- und

tierpädagogischen Angeboten zum Wohlfühlort für Kinder und

Jugendliche werden soll. Im Mittelpunkt der Stiftungsarbeit stehen

die Betreuung, Bildung und Beschäftigung der Kinder. Auf Gut

Königsmühle etwa sollen sie lernen, wie Tomate und Möhre wachsen und

woher Frühstücksei und Milch kommen. Für die nötigen Umbauarbeiten

benötigt die Stiftung dabei nicht nur finanzielle Hilfe, sondern vor

allem Muskelkraft.

Natur- und tierpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche

„Wir haben viele großartige Ideen, die wir zusammen mit den

Kindern und Jugendlichen auf Gut Königsmühle umsetzen möchten“, sagt

Judith Hesselink, die das Projekt für „help and hope“ betreut. „Dafür

sind wir stets auf tatkräftige Unterstützung angewiesen. Wir freuen

uns deshalb sehr auf die beiden Aktionstage mit

Unibail-Rodamco-Westfield und die Fortschritte, die wir bei der

Realisierung unserer Vision erreichen werden.“

Rund 100 Mitarbeiter folgen dem Aufruf der Unternehmensleitung von

Unibail-Rodamco-Westfield und werden sich im Rahmen der Aktionstage

engagieren. Auf dem Programm stehen unter anderem die Neugestaltung

eines Spielcafés für die jüngsten Besucher des Hofs, einer

Kreativwerkstatt und eines Forschungslabors. Zudem werden ein

Gemüsegarten und ein Spielplatz neu angelegt, Hinweisschilder für das

gesamte Areal angefertigt und der Zaun einer Schafweide auf dem

Gelände erneuert.

Gemeinschaftsgefühl und Umweltbewusstsein

„Eine starke Gemeinschaftsorientierung und der bewusste Umgang mit

Natur und Umwelt sind Werte, die uns bei Unibail-Rodamco-Westfield

besonders am Herzen liegen“, erklärt Bruno Bittis, Director of Human

Resources bei Unibail-Rodamco-Westfield Germany. „Das Gut Königsmühle

und die leidenschaftliche Arbeit von „help and hope“ unterstützen wir

deshalb mit ganzer Kraft. Das zeigt auch die große Beteiligung und

die Begeisterung bei unseren Kollegen und Mitarbeitern.“

Die „Solidarity Days“ sind Teil der Initiative „UR Involved!“, in

deren Rahmen sich die 3700 Mitarbeiter von Unibail-Rodamco-Westfield

für soziale und gemeinnützige Projekte engagieren. So haben sie die

Gelegenheit, Organisationen in den Bereichen Arbeitslosen- und

Behindertenhilfe, soziale Integration und Umweltschutz zu

unterstützen. Die Projekte sowie das Engagement der Mitarbeiter

werden dabei von der Unternehmensführung gefördert.

„Better Places 2030“: von der Verpflichtung, bessere Orte zu

schaffen

Die Initiative „UR Involved!“ wiederum ist Teil der Corporate

Social Responsibility (CSR)-Strategie „Better Places 2030“ von

Unibail-Rodamco-Westfield. Diese basiert auf vier Säulen und nimmt

sich der größten Herausforderungen an, denen der Konzern als

Immobilienunternehmen in den nächsten zwölf Jahren ausgesetzt sein

wird. Dabei beschäftigt sich Unibail-Rodamco-Westfield mit

Fragestellungen rund um Umweltschutz, Mobilität sowie der sozialen

Verantwortung gegenüber den Standorten und der Gemeinschaft. Auch die

interne Unternehmenskultur steht dabei auf dem Prüfstand.

Über Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield ist der weltweit führende Entwickler und

Betreiber von –Flagship Shopping Destinations– mit einem Portfolio im

Wert von 63,7 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2018), davon 86% in

Handelsimmobilien, 8% in Büroflächen, 5% in Tagungs- und

Ausstellungszentren und 1% in Dienstleistungsbereichen. Die Gruppe

besitzt 102 Shopping Center, die sie selbst betreibt. Darunter

befinden sich 56 Flagship Center in den dynamischsten Städten Europas

und der USA, die jährlich rund 1,2 Milliarden Besucher anziehen.

Aktiv in 13 Ländern auf zwei Kontinenten, bietet

Unibail-Rodamco-Westfield eine einmalige Plattform für Retailer und

Marken-Events sowie einzigartige und stetig neuentwickelte

Kundenerlebnisse.

Mit 3.700 hochqualifizierten Mitarbeitern, herausragendem

fachlichen Know-how und einer beispiellosen Erfolgsbilanz

positioniert sich Unibail-Rodamco-Westfield für eine überlegene

Wertschöpfung und die Entwicklung von Projekten auf Weltklasseniveau.

Die Gruppe verfügt über die branchenweit größte Development-Pipeline

mit einem Gesamtvolumen von 12,5 Milliarden Euro. Ein

unverwechselbares Profil gibt sich Unibail-Rodamco-Westfield mit der

Better Places 2030-Agenda, deren Ziel es ist, Orte zu schaffen, die

höchste Umweltstandards berücksichtigen und zur Entwicklung besserer

Städte beitragen.

Unibail-Rodamco-Westfield ist an den Börsen Euronext Amsterdam und

Euronext Paris (Euronext Ticker: URW) gelistet. Eine Zweitnotiz wurde

in Australien durch „Chess Depositary Interests“ eingerichtet. Die

Gruppe genießt ein Rating in der A-Kategorie bei Standard & Poor–s

und in der A2-Kategorie bei Moody–s.

