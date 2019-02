Land ohne Anstand? / iezemanns Reisen ins hässliche Deutschland / Mittwoch, 6. März 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen (FOTO)

Die Vorfälle scheinen zuzunehmen, immer öfter ist inzwischen zulesen von Sanitätern, die am Einsatzort behindert, belästigt odersogar angegriffen werden; von Gaffern, die am Unfallort filmenanstatt zu helfen; oder von Politikern, die mit Hasskommentaren,Bedrohungen und sogar mit handfester physischer Gewalt rechnenmüssen. Sind solche Vorfälle Indizien dafür, dass das Klima inDeutschland insgesamt rauer und roher wird? Das SWR Fernsehen zeigt„Land ohne Anstand – Diezemanns Reisen ins hässliche Deutschland“ amAschermittwoch, 6. März 2019, um 20:15 Uhr.

SWR-Reporter Kai Diezemann besucht Menschen wie Marcel Neumann vom

Deutschen Roten Kreuz in Mainz. Der Rettungssanitäter hat im Einsatz

selbst schon mehrmals Beleidigungen und Angriffe erlebt: „Das wird

immer extremer und ist wirklich neu“, sagt der 36-Jährige

nachdenklich. Und fragt sich an solchen Tagen, warum er den Job

überhaupt macht. Reporter Kai Diezemann fährt eine Nachtschicht im

Rettungswagen mit und will wissen: Wie respektlos sind die Menschen

gegenüber denen, die ihnen helfen wollen?

Respektlosigkeit, Übergriffe, Verletzungen – Wie gelingt ein

besseres Miteinander? Im Saarland trifft Diezemann die 17-jährige

Chiara. Jahrelang wurde sie an ihrer Schule gemobbt. „Die Leute in

meiner Schule machten sich über alles lustig. Darüber, wie ich rede,

wie ich aussehe“, erzählt sie. Selbst Schläge habe sie einstecken

müssen. Erfahrungen, die sie zutiefst verletzten. Sie habe

schließlich sogar daran gedacht, ihrem Leben ein Ende zu setzen,

berichtet Chiara. Erst mit Hilfe von Mobbing-Experten und nach einem

Schulwechsel kam sie aus dieser Krise heraus.

Ist Deutschland inzwischen immer öfter ein Land ohne Anstand?

SWR-Autor Kai Diezemann trifft auf seiner Reise Gewaltforscher,

Polizisten und Menschen, die üble Erfahrungen gemacht haben. Er

findet aber auch viel Hilfsbereitschaft und Initiativen für ein

besseres Miteinander.

Den Film „Land ohne Anstand – Diezemanns Reisen ins hässliche Deutschland"

