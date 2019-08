„Ein Herzstück des humanitären Völkerrechts“/ Irmgard Schwaetzer zur Bedeutung der Genfer Abkommen von 1949

Zum 70. Jahrestag der Verabschiedung der Genfer

Abkommen erinnert Irmgard Schwaetzer, die Präses der Synode der EKD,

an deren Bedeutung: „Die vier Genfer Abkommen von 1949 sind, zusammen

mit ihren späteren Zusatzprotokollen, ein Herzstück des humanitären

Völkerrechts. Die große Zahl an Staaten weltweit, die sie inzwischen

ratifiziert haben, unterstreicht das. Sie alle sind sich einig, dass

Menschen in Kriegssituationen vor Grausamkeit und Unmenschlichkeit

geschützt werden müssen. Das hat einen großen Wert in sich, den wir

uns gerade heute, wo die Wirksamkeit und der Sinn internationaler

Abkommen vielerorts in Frage gestellt werden, vor Augen führen

müssen.“ Umso wichtiger sei es daran zu erinnern, in welcher

Situation vor 70 Jahren die Genfer Abkommen verabschiedet wurden, so

Schwaetzer: „Die Teilnehmer der Konferenz standen unter dem Eindruck

des Zweiten Weltkriegs mit seinen vielen Opfern in der

Zivilbevölkerung. Sie ergänzten deshalb bereits bestehende Abkommen

insbesondere um den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten. Der

Beginn der ersten Bestimmung des 3. Artikels, der allen vier Abkommen

gemeinsam ist, liegt mir besonders am Herzen: –Personen, die nicht

direkt an den Feindseligkeiten teilnehmen […] sollen unter allen

Umständen mit Menschlichkeit behandelt werden, ohne jede

Benachteiligung aus Gründen der Rasse, der Farbe, der Religion oder

des Glaubens, des Geschlechts, der Geburt oder des Vermögens oder aus

irgendeinem ähnlichen Grunde–. In aller Klarheit wird hier die

Menschlichkeit als zentraler Wert festgehalten.“

Die Präses der EKD-Synode betont darüber hinaus, heute sei es

nicht minder wichtig als vor 70 Jahren, die Situation der Menschen in

Kriegen und bewaffneten Konflikten in den Blick zu nehmen und zu

fragen, wie sie verbessert werden könne. „Neue autonome oder

teilautonome Waffen und Waffensysteme, mögliche Angriffe im

Cyberraum, das ungelöste Problem der atomaren Bedrohung bringen neue

Fragestellungen. Die Klimakrise birgt großes Konfliktpotenzial und

verleiht der Frage der Gerechtigkeit als Grundlage von Frieden neue

Dringlichkeit“, führt Schwaetzer aus. „Innerhalb der evangelischen

Kirche setzen wir deshalb in diesem Jahr die Frage, wie Krisen und

Konflikte friedlich gelöst werden können, auf die Tagesordnung. Sie

ist das Schwerpunktthema der diesjährigen EKD-Synode im November.

Aber schon im Vorfeld beschäftigen wir uns intensiv mit der Frage von

Frieden und Gerechtigkeit, ganz im Sinne der Jahreslosung 2019, die

nach dem Beitrag jedes Einzelnen fragt: „Suche Frieden und jage ihm

nach.“ (Ps 34,15).

Mehr zum Thema Frieden finden Sie unter www.ekd.de/frieden.

Hannover, 12. August 2019

