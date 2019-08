Landeszeitung Lüneburg: Europa droht ein neues Wettrüsten Der sicherheitspolitische Experte Dr. Ulrich Kühn sieht in uneiniger EU einen Spielball im Ringen der Großmächte

Von Joachim Zießler

Mit dem INF-Vertrag kollabierte das Herzstück der Abrüstung im

Kalten Krieg. Steht nun die Sicherheit Europas auf dem Spiel, wie

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg meint? Dr. Ulrich Kühn: Das

klingt zwar alarmistisch, aber leider muss man sagen, dass durch das

Wegbrechen des INF-Vertrages eine der Säulen der kooperativen

Sicherheit zwischen Russland und dem Westen verschwindet. Es gibt

nicht mehr viele Verträge, die uns bleiben. Zerbröselt die

Rüstungskontrolle weiter in dem Maße, fallen wir auf einen Zustand

zurück, wie wir ihn zuletzt vor Ausbruch der Kuba-Krise hatten.

Wenn die USA Beweise dafür haben, dass die russische Rakete 9M729

wie eine Mittelstreckenwaffe eine Reichweite von über 500 Kilometern

hat – was Moskau bestreitet -, warum legen sie diese nicht vor? Ich

gehe schon davon aus, dass die USA Beweise für diese Behauptung

haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Vorwurf eines Bruchs des

INF-Vertrages nicht von der Regierung Trump erhoben wurde, sondern

erstmals von der Obama-Administration. Und unter Barack Obama war die

US-Regierung nicht nur pro Rüstungskontrolle, sie stand sogar für

Abrüstungsinitiativen. Obama hatte das Ziel einer „globalen Null“

ausgegeben. Deswegen ziehe ich diese Aussage über den von der NATO

SSC-8 genannten Flugkörper nicht in Zweifel. Ich denke, dass die

Amerikaner Geheimdienstinformationen haben. Und hier liegt die Crux:

Präsentiert man diese Informationen Moskau, kompromittiert man seine

Quelle.

Inwieweit verstoßen die in Rumänien stationierten US-Startgeräte

der Raketenabwehr gegen den INF-Vertrag, wie der Kreml behauptet? Ich

kenne die technischen Spezifikationen der MK-41-Abschussrampen in

Rumänien nicht. Aber es braucht nach Angaben von Experten aus den USA

nicht sehr viel, um ein solches defensives System in ein offensives

umzurüsten – konkret müsse man nur eine andere Software auf das

System laden. Wenn das stimmt, verstehe ich die russischen

Befürchtungen.

Der INF-Vertrag gilt als erfolgreich, weil er als einziger eine

ganze Waffengattung verbot. Wurde er ausgehöhlt, weil seegestützte

Marschflugkörper mittlerweile die Funktionen bodengestützter

Mittelstreckenraketen übernommen haben? Man kann schon sagen, dass

wir in den vergangenen 25 Jahren eine Proliferation, also eine

Weiterverbreitung von INF-Waffen erlebt haben. Nämlich horizontal,

indem sich neue Länder Mittelstreckenraketen zugelegt haben. Vor

allem in Asien sind neue Player aufgetaucht: Iran, Pakistan, Indien,

Südkorea, Japan und China haben massiv in diese Waffensysteme

investiert. Aber auch vertikal wurden diese Waffen weiterverbreitet,

weil die Systeme besser geworden sind. Marschflugkörper werden von

Schiffen und Flugzeugen abgeschossen, verfügen zum Teil über

Tarnkappen-Technologie und sind extrem zielgenau. Heutzutage bedarf

es gar nicht mehr nuklearbestückter Marschflugkörper, auch

konventionell ausgerüstete können – in der entsprechenden Anzahl –

destabilisierend auf die Sicherheitslage wirken.

Als klassische Landmacht verfügt China vor allem über viele

bodengestützte Mittelstreckenraketen. Die USA wollen dagegenhalten.

War der INF ohnehin todgeweiht? Man sollte nicht vergessen, dass die

USA noch immer die mit Abstand stärkste Militärmacht sind. Wenn also

nun in Washington argumentiert wird, man müsse aus dem INF-Vertrag

raus, um mit landgestützten Systemen nachrüsten und Peking zeigen zu

können, wo der geopolitische Hammer hängt, halte ich das nicht für

nachvollziehbar. Aber tatsächlich ist es so, dass die USA China als

den großen geopolitischen Konkurrenten des 21. Jahrhunderts

ausgemacht haben. Also macht man das, was man in der Vergangenheit

schon im Ringen mit der Sowjetunion gemacht hat: Man versucht dort zu

punkten, wo man stark ist – also vor allem im militärischen Bereich.

Und bei einem derartigen Denken ist ein ausgewiesener

Abrüstungsvertrag natürlich im Weg.

Im Weg war zuletzt einiges: 2001 kippte George W. Bush den

ABM-Vertrag über die Begrenzung der Raketenabwehr, 2007 suspendierte

Russland den KSE-Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa,

nun starb der INF-Vertrag. Haben wir nach dem zu erwartenden

Auslaufen des New-START-Vertrages über die Verringerung strategischer

Atomwaffen im Nuklearbereich bald gar keine vertraglichen Grenzen

mehr? Ich teile die Befürchtung hinsichtlich des New-START-Vertrages.

Der läuft im Februar 2021 aus. Die Trump-Regierung hat gesagt, dass

sie wenig Interesse hat, diesen Vertrag zu verlängern, geschweige

denn durch einen neuen und vielleicht restriktiveren Vertrag zu

ersetzen. Wenn aber New START wegfällt, ist die bilaterale

Rüstungskontrolle tot. Was dann noch der Staatengemeinschaft zur

Verfügung steht, sind zwei extrem wichtige, multilaterale Verträge.

Zum einen der Nichtverbreitungsvertrag und der nukleare

Teststopp-Vertrag. Und beide Verträge stehen unter massivem Druck.

Washington hat in den vergangenen Wochen bereits gegen den

Teststopp-Vertrag polemisiert. Und beim Nichtverbreitungsvertrag

besteht die Gefahr, dass die anderen Staaten sich ein schlechtes

Beispiel an den USA und Russland nehmen. Nach dem Motto: Wenn die

sich nicht mehr an das Abkommen halten, brauchen wir das auch nicht

mehr tun. Und dann gibt es nichts mehr, das uns vor einem globalen

Rüstungswettlauf schützt.

Drohen US-Mittelstreckenwaffen im Baltikum und russische in

Venezuela? Die Spekulationen über eine mögliche Stationierung in

Venezuela halte ich für eine Ente. Gleichwohl droht uns in Europa

innerhalb der nächsten fünf Jahre ein neues Wettrüsten mit

Mittelstreckenraketen. Das wird wahrscheinlich nicht das Ausmaß wie

während des Kalten Krieges erreichen, als wir tausende SS-20- und

Pershing-Raketen zählten. Es muss noch nicht mal zwangsläufig auf

nukleare Systeme hinauslaufen. Aber auch konventionelle

Marschflugkörper und ballistische Raketen sind inzwischen extrem

destabilisierend. Ich denke, dass die NATO hier in den nächsten

Jahren auf Druck der USA nachziehen wird. Es wird nicht mehr lange

dauern, bis eine Anfrage aus Washington kommt, neue, bodengestützte

Marschflugkörper in Europa zu stationieren. Dann stellen sich für uns

die Fragen: Quo vadis, Europa? Quo vadis, Deutschland?

Quo vadis, Europa – diese Frage stellt sich beim geopolitischen

Ringen der USA mit China und Russland. Ist das notorisch uneinige,

zerbröselnde Europa nur noch Verfügungsmasse? Es besteht die Gefahr,

dass der „schwache Mann Europa“ von den Großmächten noch weiter

geschwächt wird, weil wir weit von einer einigen Position entfernt

sind. Russland zerrt von Osten mithilfe neuer Mittelstreckenraketen.

Die USA werden die Osteuropäer gegen die Westeuropäer ausspielen. Die

Südeuropäer sind ohnehin der Auffassung, dass nicht Russland das

wesentliche Sicherheitsproblem Europas ist, sondern vielmehr die Lage

in Nordafrika und im Nahen Osten. So gesehen ist Europa tatsächlich

nur Verhandlungsmasse bei einem Thema, das genuin europäische

Sicherheitsinteressen berührt.

Als Mitglied im UN-Sicherheitsrat hat Deutschland das Thema

Rüstungskontrolle auf die Agenda gehoben. Hätte ein Vorstoß in

Richtung auf ein Mittelstreckenraketen-Verbot in Europa bei

gleichzeitiger Freigabe der Waffe generell Erfolgsaussichten? Das

Problem ist, dass Europa nicht mit einer Stimme spricht. Eine

mittelstreckenwaffenfreie Zone Europa klingt aus deutscher Sicht sehr

verlockend. Balten und Polen dürften dieser Vision aber skeptisch

gegenüberstehen weil sie Russland nicht vertrauen. Deshalb ist es so

wichtig, mit der russischen Seite auch über das Thema Verifikation zu

sprechen, also über die Frage, wie sich eine solche Zone denn

überhaupt überprüfen ließe, damit der Kreml nicht heimlich Raketen

westlich des Urals stationiert. Das ist nicht einfach, aber auch

nicht unmöglich. Hier muss die Bundesregierung dranbleiben.

Ist das der einzige Weg, die Spaltung in stationierungswillige und

-unwillige Staaten zu verhindern? Deutschland muss daran gelegen

sein, dass die NATO eine ausbalancierte Position zwischen Stärke und

Dialogbereitschaft einnimmt. Stärke heißt in diesem Fall, dass man

Wladimir Putin die Stationierung von Mittelstreckenwaffen nicht

durchgehen lassen darf. Hier sind eventuell auch militärische

Gegenmaßnahmen nötig. Aber das müssen nicht zwangsläufig neue,

konventionelle Mittelstreckenwaffen in Europa sein. Das können

Maßnahmen bei der Raketenabwehr oder rotierenden Bomber-Verlegungen

sein – also konventionelle Systeme. Gleichzeitig – und hier ist

Deutschland besonders gefordert – muss man an einem neuen

Rüstungskontroll-angebot an Russland stricken. Und da ist die NATO im

Moment eher schwach aufgestellt.

Was müsste dies Angebot beinhalten, damit es für den Kreml

attraktiv ist? Es müsste die Amerikaner mit an Bord bringen,

ansonsten wäre es für Putin irrelevant.

Zur Person

Dr. Ulrich Kühn ist stellvertretender Leiter des

Forschungsbereichs „Rüstungskontrolle und Neue Technologien“ am

Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der

Universität Hamburg. Er ist außerdem ein Non-Resident Scholar des

Nuclear Policy Program, Carnegie Endowment for International Peace,

sowie Gründer und Ständiges Mitglied der trilateralen

Deep-Cuts-Kommission. Letztere setzt sich aus russischen,

amerikanischen und deutschen Experten zusammen, die bei ihrer

Gründung 2013 tiefe Schnitte in die Nukleararsenale vordenken sollte

und nun versucht, den Niedergang der Rüstungskontrolle zu verhindern.

Zuvor arbeitete Ulrich Kühn für das Vienna Center for Disarmament and

Non-Proliferation, die Helmut-Schmidt-Uni und das Auswärtige Amt.

