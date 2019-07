Ein neuer Anfang 1919-46 – Historische Erzählung aus der Sicht des „kleinen Mannes“

Auf welche Weise haben die historischen Ereignisse vor und nach den Weltkriegen die Menschen und ihr alltägliches Leben beeinflusst? Wie sah das Leben ganz normaler Menschen damals aus? Das erfährt man in Geschichtsbüchern nur am Rande. Die Autobiografie von Franz Soucek will dazu beitragen, diese Wissenslücke zu schließen. Der Autor war 1918 aus dem Krieg zu seiner Familie in das hungernde Wien gekommen und fand schließlich auf dem Land eine Stelle als Gärtner, zuerst auf feudalen Besitzungen. Er beschreibt hier den Alltag in diesem Beruf vor ca. 100 Jahren. Nach einer kurzen Zeit als Gastwirt und einer Anstellung in Krems bei Voitsberg wechselte der Autor zur Selbständigkeit in einer kleinen Gärtnerei in Voitsberg. Das geschah in der wirtschaftlich schwierigen Zwischenkriegszeit und in der politisch problematischen Zeit der Nazi-Diktatur und des Zweiten Weltkrieges.

Die Leser erhalten in „Ein neuer Anfang 1919-1946“ von Franz Soucek Beschreibungen vieler Ereignissen aus dieser Zeit und lernen mehr über das Leid vieler Menschen, die angesichts der politischen Umstände um ihr Überleben kämpften. Mancher Zeitgenosse hat sich auch an seinen Mitmenschen versündigt, wie der Autor aufzeigt. Aus seiner Autobiographie spricht allerdings auch großer Lebensmut. Denn widriger Lebensumstände und immer wieder neuer Hürden zum Trotz blieb Franz Soucek stets offen für alles, was das Leben lebenswert macht und worüber man lachen kann.

„Ein neuer Anfang 1919-1946" von Franz Soucek ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-5689-2 zu bestellen.

