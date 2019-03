Ein stabiles Europa ist stark und schlank – Gaffal: „Die EU ist die Lösung für die Zukunft, nicht das Problem“

Manfred Weber, MdEP, Vorsitzender der EVP-Fraktion

im Europäischen Parlament und Spitzenkandidat der CDU/CSU und der EVP

zur Europawahl, war Gast des 43. Bayerischen Wirtschaftsgesprächs der

vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Manfred Weber erklärte: „Bayerns Wirtschaft steht im europaweiten

Vergleich top da. Das liegt auch daran, dass Bayerns Unternehmen den

EU-Binnenmarkt zu nutzen wissen. Wir dürfen aber nicht stehenbleiben,

wenn wir das Wirtschaftswachstum nachhaltig gestalten wollen, auch

angesichts des Brexit oder Unsicherheiten im Welthandel. Deshalb

steht für mich die Stärkung des Binnenmarkts und des Euro, der

Abschluss weiterer Handelsverträge oder die Investition in Forschung

und Technologie ganz oben auf der europäischen Agenda.“

vbw Präsident Alfred Gaffal betonte in seiner Begrüßung, dass die

vbw Manfred Weber viel Erfolg wünscht: „Er hat großen

wirtschaftspolitischen Sachverstand und steht wie kaum ein anderer

für unsere gemeinsamen europäischen Werte.“ Gaffal betonte die

enormen Vorteile der EU für alle: „Die EU hat uns 70 Jahre Frieden

gebracht, vom einheitlichen Binnenmarkt profitieren Deutschland und

Bayern in ganz besonderer Weise, die EU bringt Reisefreiheit und eine

einheitliche Währung. Außerdem ist die EU eine Werteunion:

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungs- und Pressefreiheit sind

die Grundpfeiler unserer Überzeugungen. Hinzu kommt: Nur als EU

können wir in der Welt unsere wirtschaftlichen und politischen

Interessen wahren.“ Nach Überzeugung der vbw muss Europa stark aber

schlank sein. „Mehr Europa“ wünscht sich Gaffal in der Handels-,

Asyl- sowie der Außen- und Sicherheitspolitik. „Ziel muss das

weltweite Absenken von Zöllen sein“, sagte er.

Den wiedergewonnenen Stellenwert der Industrie in der europäischen

Politik begrüßte Gaffal ausdrücklich. „Ziel der Europäischen

Kommission ist es, den industriellen Wertschöpfungsanteil zu erhöhen.

Das ist sinnvoll, wir brauchen eine starke Industrie, überall in

Europa“, so der vbw Präsident.

Die Sozialpolitik muss laut vbw Sache der Mitgliedstaaten bleiben,

weshalb der Verband eine europäische Arbeitslosenversicherung

deutlich ablehnt. „Solidarität darf nicht auf Kosten der Solidität

gehen“, betonte Gaffal.

In Sachen Steuerpolitik forderte Gaffal die EU auf, ihre Strategie

konsequent auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit auszurichten. Beim

Klimaschutz verlangte er, nicht zu überdrehen: „Europa alleine kann

das Klima nicht retten. Es nützt nichts, wenn wir uns abmühen, andere

Länder aber nicht mitmachen – und die CO2-Emissionen weltweit

steigen.“

Außerdem will die vbw weniger Bürokratie und verweist auf das

Negativ-Beispiel A1-Bescheinigung bei Entsendungen ins EU-Ausland.

„Es kann nicht sein, dass eine solche Bescheinigung bei jeder

Geschäftsreise ins Ausland – selbst bei Tagestrips – nötig ist. Diese

sollte bei Geschäftsreisen, die bis zu einer Woche dauern, nicht

erforderlich sein“, so Gaffal. Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

betrachtet die vbw als richtig, aber in der Umsetzung als zu

kompliziert.

Mit Blick auf die anstehende Europawahl appellierte er: „Wir

müssen gemeinsam dafür eintreten, dass Europa geeint und stabil

bleibt. Die EU ist die Lösung für die Zukunft, nicht das Problem.“

