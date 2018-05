„Ein Tropfen auf den heißen Stein kann der Anfang eines Regens sein“ / bpa-Präsident begrüßt Sofortprogramm Pflege

Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbands privater

Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), bewertet das Sofortprogramm

Pflege grundsätzlich als wichtigen Schritt in die richtige Richtung:

„Natürlich treten jetzt Kritiker auf den Plan, die monieren, dass

13.000 zusätzliche Stellen in der Pflege nicht ausreichend sind. Aber

ein Tropfen auf den heißen Stein kann bekanntermaßen der Anfang eines

Regens sein“, so Meurer, der jedoch zum wiederholten Mal die Frage

aufwirft, woher die Pflegekräfte kommen sollen. Die Altenpflege ist

der Mangelberuf Nummer 1. Freie Stellen sind 171 Tage unbesetzt; 67

Prozent länger als im Schnitt aller Berufe. 24.000 Stellen in

Altenpflegeeinrichtungen sind offiziell vakant, der echte Bedarf ist

aber mindestens doppelt so hoch.

In diesem Zusammenhang verweist der bpa-Präsident darauf, dass

dringend mehr unternommen werden müsse, um ausländische Pflegekräfte

anzuwerben. „Fußballballvereine investieren viel Geld in junge

Talente aus dem Ausland, und das erscheint zumindest Kickerfans

völlig normal und legitim“, so Meurer angesichts der nahenden

Fußball-WM. „Entsprechend sollten wir aber auch Geld in die Hand

nehmen, damit unser Land für Altenpflegerinnen und -pfleger attraktiv

genug wird, um hier zu arbeiten und zu leben.“

Außerdem dürften sich Programme zur Reduzierung des

Personalmangels nicht ausschließlich auf die Pflegeheime

konzentrieren. Dieser herrsche auch in der Tages- sowie in der

Kurzzeitpflege und belaste die Sicherstellung der ambulanten

Versorgung. „Viele ambulante Dienste waren bereits gezwungen,

Anfragen von Pflegebedürftigen wegen nicht vorhandenen Personals

absagen. Auch in diesem Sektor muss alles unternommen werden, damit

die Pflege bedürftiger Menschen flächendeckend gewährleistet werden

kann“, so der bpa-Präsident abschließend.

