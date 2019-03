Einladung zum 22. Bundesparteitag der Piratenpartei nach Nürnberg

Die Piratenpartei Deutschland lädt

Mitglieder, Gäste und Medienvertreter herzlich zum ersten

ordentlichen Bundesparteitag des Jahres 2019 ins Korn–s in Nürnberg

(Kornmarkt 5-7, 90402 Nürnberg) [1] ein. Der Parteitag unter dem

Motto: „Gemeinsam für Europa“ beginnt am Samstag, dem 16. März 2019,

um 10:00 Uhr, und endet voraussichtlich am Sonntag Abend.

Dieser erste Parteitag des Jahres steht vor allem im Zeichen der

kommenden Europawahl.

PIRATEN aus 13 Ländern haben ein gemeinsames Europäisches

Wahlprogramm (CEEP) [2] erarbeitet. Dieses wird auf dem

Bundesparteitag diskutiert und abgestimmt.

Selbstverständlich stehen Ihnen auch unsere Spitzenkandidaten zur

Europawahl für ein Interview zur Verfügung.

Die Tagesordnung des Parteitages wird im Piratenwiki aktualisiert

[3]. Bitte beachten Sie, dass die Parteimitglieder vor Ort über die

endgültige Tagesordnung entscheiden.

Für Medien- und Pressevertreter haben wir einen

Akkreditierungslink [4] bereitgestellt. Hier finden Sie auch ein

Pressekit mit Pressemappe und weiteren Informationen.

Eine Akkreditierung vor Ort ist ebenfalls möglich.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihre Berichterstattung über den

22. Bundesparteitag der Piratenpartei Deutschland.

Quellen/Fußnoten:

[1] Korn–s Nürnberg: http://korn-s.de

[2] Deutsche Übersetzung des CEEP (Arbeitsversion):

http://ots.de/xNOjrv

[3] Vorläufige Tagesordnung:

https://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2019.1/TO

[4] Presseakkreditierung:

https://www.piratenpartei.de/presse/bundesparteitag/

