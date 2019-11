Einladung zur Pressekonferenz: Mestemacher Preis “GEMEINSAM LEBEN” 2019 (FOTO)

“Egozentrik und Doppelmoral schwächen nachhaltigen Wertzuwachs. Leben

nach dem Wir-Prinzip bewirkt das Gegenteil.”

Prof. Dr. Ulrike Detmers

Initiatorin und Projektleiterin Mestemacher Preis “GEMEINSAM LEBEN”

Die Sieger stehen fest! 3. Verleihung

Mestemacher Preis “GEMEINSAM LEBEN”/ Preisgeld: 4 × 2.500 Euro /

Die Sieger sind anwesend.

Einladung zur Pressekonferenz:

Termin: Freitag, 29. November 2019

Uhrzeit: 10:30 Uhr bis ca. 11:15 Uhr

Ort: Rocco Forte Hotel, Hotel de Rome, Salon 5,

Behrenstr. 37, 10117 Berlin

Mestemacher prämiert seit 2017 mit dem Mestemacher Preis “GEMEINSAM LEBEN”

Lebensmodelle, in denen Selbsthilfe, Fürsorge und Förderung gelebt werden.

Die Großbäckerei Mestemacher zeigt offene Lebensmodelle, in denen die Menschen

füreinander da sind, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig fördern und

demokratisch-liberal miteinander umgehen.

Neue offene Lebensmodelle sind beispielsweise Großfamilien,

Mehrgenerationenhäuser, Wohn- und Hofgemeinschaften und andere

Lifestyle-Modell-Typen, die ebenfalls dazu beitragen, das “Wir-Gefühl” in der

pluralen Gesellschaft zu stärken.

Die diesjährigen Sieger sind:

SOLWODI DEUTSCHLAND E.V. aus Boppard

Sieger in der Kategorie “Anderer Lifestyle-Modell-Typ”

Die SOLWODI-Stiftung aus Boppard engagiert sich für Frauen und Mädchen, die

durch kriminelle Machenschaften Gewalt und Not erfahren haben.

FAMILIE SCHMITZ aus dem Großraum Prüm

Sieger in der Kategorie “Großfamilie”

Großfamilie Schmitz lebt und betreibt gemeinsam eine Bäckerei,

EDEKA-Lebensmittelgeschäfte und Verbrauchermärkte im Großraum Prüm, einer

Ortsgemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm in Rheinland-Pfalz.

LEBENSRÄUME IN BALANCE E.V. aus Köln-Ostheim

Sieger in der Kategorie “Institutionalisierte Mehrgenerationenhäuser”

Das Mehrgenerationen-Wohnhaus im Waldbadviertel Köln-Ostheim ist ein

eingetragener gemeinnütziger Verein mit vielen gemeinsamen Unternehmungen und

Kooperationen.

HOFGEMEINSCHAFT HEGGELBACH aus Herdwangen-Schönach

Sieger in der Kategorie “Lebensgemeinschaft/Hofgemeinschaft”

Die Hofgemeinschaft Heggelbach im baden-württembergischen Herdwangen-Schönach

besteht aus Familien, die das Leben und Wirtschaften auf dem Hof langfristig

gemeinsam verantworten und gestalten.

Weitere Informationen zum Gleichstellungsprojekt finden Sie unter:

http://ots.de/SCEjZj

Über das Stifterunternehmen, die 1871 gegründete Vollkorn- und

Pumpernickelbäckerei Mestemacher aus Gütersloh:

Mestemacher ist Weltmarktführer für Vollkorn- und Pumpernickelbrote mit

ungeöffneter Genussfrische von 6 Monaten.

Die Brote werden hygienisch verpackt und in über 80 Länder der Erde exportiert.

Die Mestemacher-Gruppe hat sich spezialisiert auf gesundheitsorientierte,

geschnittene Roggenvollkornbrote aus vollem Korn gebacken, internationale

Brotsorten, Kuchenspezialitäten, portioniert und tiefgekühlt, sowie Mini- und

Maxi-Knäcke-Scheiben in vielen Geschmacksrichtungen. www.mestemacher.de

Über die Initiatorin

Prof. Dr. Ulrike Detmers hat 2017 den Mestemacher Preis “GEMEINSAM LEBEN” aus

der Taufe gehoben. Detmers ist Gesellschafterin, Mitglied der Geschäftsführung

und Sprecherin der Mestemacher-Gruppe. Die Wirtschaftsprofessorin ist seit 1994

Professorin für BWL am Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit der Fachhochschule

Bielefeld. Seit einigen Jahren in Teilzeit. Die Frauenrechtlerin engagiert sich

seit über 20 Jahren für die Gleichstellung von Frau und Mann in der Wirtschaft.

Ulrike Detmers ist u.a. Trägerin des Verdienstordens der Bundesrepublik

Deutschland. Seit 2013 ist Detmers die erste weibliche Präsidentin des Verbandes

Deutscher Großbäckereien und wurde bereits zum vierten Mal in Folge einstimmig

wiedergewählt. Seit 1. Januar 2018 ist Detmers Mitglied im Kuratorium der

Bertelsmann Stiftung, Gütersloh.

Als 1. Frau in der 60-jährigen Geschichte wurde Ulrike Detmers als

Branchenpersönlichkeit im November 2018 von der Lebensmittel Zeitung mit dem

Goldenen Zuckerhut ausgezeichnet.

