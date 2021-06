Eintrittsfreier Samstag am 5. Juni im Museum Wiesbaden

Am kommenden Samstag, 5. Juni 2021, kann das Museum Wiesbaden Dank dem Engagement der Freunde des Museums Wiesbaden e.V. von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden. Aktuelle Sonderausstellungen und die ständige Sammlungspräsentation laden Groß und Klein zu einem Wiedersehen mit Kunst und Natur ein. Der Besuch ist ausschließlich unter vorheriger Anmeldung über das Online-Ticketing System des Museums möglich (tickets.museum-wiesbaden.de).

Neben den Dauerausstellungen in den Bereichen Kunst und Natur stehen vier neue Sonderausstellungen auf dem Programm: „Kristalle – vom Diamant bis zum Gips“, „Von Kühen, edlen Damen und verzauberten Landschaften. Oder von der Liebe zur Malerei: Neues aus dem 19.“, „Exquisit – Kunst des 19. Jahrhundert“ und „Frank Gerritz – Temporary Ground“.

Das Museumsteam bittet um Verständnis, wenn es am Einlass oder an den Zugängen zu einzelnen Ausstellungsbereichen pandemiebedingt kurzfristig zu Wartezeiten oder Einschränkungen kommt. Ticketkontingente begrenzt.

Ermöglicht in Kooperation mit den Freunden des Museums Wiesbaden e. V.

Informationen zum Museumsbesuch:

Ticketbuchung:

Besucherinnen und Besucher können das Museum gemäß der aktuellen Pandemieverordnung derzeit ausschließlich mit vorheriger Reservierung besuchen (Ticketkontingente begrenzt). Dafür stehen Tickets mit 30-minütigem Einlassfenster für den Zutritt in das Museum zur Auswahl. Dadurch ist eine individuelle Planung möglich und es muss die digitale Eintrittskarte – als Code oder in ausgedruckter Form – am Tag des Besuches einfach nur noch dem Kassenpersonal vorgezeigt werden. Die Dauer des Besuches ist zeitlich nicht beschränkt. Online-Tickets sind unter tickets.museum-wiesbaden.de oder in der Museums-App buchbar. Um gegebenenfalls auf die weitere Entwicklung der Pandemie reagieren zu können, sind Zeitfenster-Tickets zunächst für jeweils 7 Tage im Voraus buchbar.

Hygiene- und Sicherheitskonzept:

Das Museum bietet ein erprobtes Hygiene- und Sicherheitskonzept: gesonderte Besucherführung und begrenzte Personenzahlen, Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen Personen muss eingehalten werden, Maskenpflicht (FFP2 oder medizinische Masken) für Gäste und Personal, Desinfektionsspender im gesamten Haus sowie erhöhte Reinigungs- und Desinfektionsintervalle. Im Vorfeld ihres Besuchs können sich die Besucherinnen und Besucher auf der Website des Museums im Detail informieren.

Veranstaltungen:

Veranstaltungen und Führungen können zurzeit leider noch nicht stattfinden.

Termine zu digitalen Formaten und Informationen zur Wiedereröffnung finden sich auf der Homepage des Museums Wiesbaden.

Shop:

Der Museumsshop ist geöffnet.

Museumscafé:

Gemäß den Vorgaben bleibt das Museumscafé ,Café Mechtild– bis auf Weiteres geschlossen.