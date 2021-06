hart aber fair / am Montag, 7. Juni 2021, 21:00 Uhr, live aus Berlin (FOTO)

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: Das große Ost-West-Stadt-Land-Missverständnis: Verliert die Politik den Draht zu den Bürgern?

Die Gäste:

Ricarda Lang (B–90/Grüne, stellv. Bundesvorsitzende)

Markus Blume (CSU-Generalsekretär)

Robin Alexander (stellv. Chefredakteur von „Welt“ und „Welt am Sonntag“; Buchautor „Machtverfall: Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik: Ein Report“)

Dirk Neubauer (Bürgermeister der sächsischen Stadt Augustusburg, parteilos; Buchautor „Rettet die Demokratie!“)

Sascha Lobo (Kolumnist und Autor)

Zur Wahl in Sachsen-Anhalt die Frage: Warum gelingt es den Volksparteien nicht mehr, den politischen Willen vieler unter einen Hut zu bringen? Verstehen sich Ost und West, Stadt und Land immer weniger? Oder verlieren die Bürger die Lust am Kompromiss?

Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist „hart aber fair“ immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax: 0800/5678-679, E-Mail: hart-aber-fair@wdr.de.

Pressekontakt:

Redaktion: Torsten Beermann (WDR) Pressekontakt:

Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das Erste

Tel.: 089/5900-42898,

E-Mail: lars.jacob@DasErste.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell