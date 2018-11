Energiesammelgesetz: Rückenwind für die Bioenergie aus den Bundesländern

(BBE/DBV/FVH/FVB) Am morgigen Freitag hat das

Bundesratsplenum den Entwurf zum Energiesammelgesetz auf der

Tagesordnung und wird über die Empfehlungen der zuständigen

Ausschüsse dazu entscheiden. Die Bioenergieverbände begrüßen die

Vorschläge der Bundesländer, die in den Bundesratsausschüssen

erarbeitet wurden, hoffen auf einen entsprechenden

Bundesratsbeschluss und appellieren an die Abgeordneten des

Bundestags, diese Punkte im weiteren parlamentarischen Verfahren noch

zu berücksichtigen.

Nach Bekanntwerden des Entwurfs zum Energiesammelgesetz hatten

sich die Bioenergieverbände gemeinsam positioniert und auf wichtigen

Änderungsbedarf hingewiesen. Wenige Tage später äußerten sich auch

die zuständigen Ausschüsse im Bundesrat kritisch zum Entwurf und

forderten Anpassungen ein, die die Bioenergieverbände in vielerlei

Hinsicht unterstützen.

Die Bundesratsausschüsse plädieren, wie auch die

Bioenergieverbände, für die zeitnahe Festsetzung neuer

Ausschreibungsvolumina ab 2023. Zudem fordern die Ausschüsse

rechtliche Klarheit zum Luftreinehaltebonus, um hunderte

Biogasanlagen vor ungerechtfertigten Rückforderungen zu schützen.

Darüber hinaus sollte laut der Bundesratsausschüsse auch eine

Aufteilung des Ausschreibungsvolumens auf zwei Ausschreibungen

stattfinden. Diesen Vorschlag unterstützen die Bioenergieverbände

ebenfalls, zumal Bioenergieanlagen, die sich an der nächsten Auktion

beteiligen wollten, nun durch die im Gesetzesentwurf vorgesehene

Vorverlegung des Ausschreibungstermins auf 1. Mai 2019 sehr unter

zeitlichen Druck geraten.

Begrüßenswert sind zudem die Vorstöße der Bundesländer zur

weiteren Mobilisierung der Güllevergärung sowie die Empfehlung eines

Aussetzens der Degression bis das Ausschreibungsvolumen überzeichnet

ist.

Nach Ansicht der Verbände wäre ein Beschluss zu den

Ausschussempfehlungen im Bundesrat morgen ein eindringlicher Appell

an die Abgeordneten des Bundestags, essenzielle Änderungen am Entwurf

zum Energiesammelgesetz vorzunehmen. In jedem Fall wichtig ist die

Signalwirkung, die von den Länderinitiativen auch über das laufende

Gesetzgebungsverfahren hinaus ausgeht: Die Bioenergie hat eine

zentrale Funktion im künftigen Energiesystem als flexible,

verlässliche und klimafreundliche Energiequelle. Um diese beibehalten

zu können, sind grundlegende Überarbeitung des Gesetzesrahmens

dringend erforderlich.

