„Engagement macht stark“ / Bundesfamilienministerin Giffey ernennt die Engagement-Botschafterinnen und Botschafter 2018 (FOTO)

Über 30 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind in Deutschlandehrenamtlich aktiv – auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Dasspiegelt sich auch in den sehr unterschiedlichen Projekten derdiesjährigen Engagement-Botschafter und der -Botschafterin wider, diedieser Vielfalt ihr Gesicht geben und mit ihrem Einsatz als Vorbilderglänzen.

Die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Dr.

Franziska Giffey und Brigitta Wortmann Bundesnetzwerk

Bürgerschaftliches Engagement (BBE) haben heute (Montag) die

Engagement-Botschafter und die -Botschafterin 2018 ernannt.

Deutschlands größte Freiwilligenbewegung – die Kampagne „Engagement

macht stark!“ – wählt jedes Jahr drei beeindruckende Persönlichkeiten

aus, die zeigen, was durch Engagement alles möglich ist. Sie stehen

stellvertretend für die Millionen von Ehrenamtlichen und

Freiwilligen, die mit ihrem Einsatz in Initiativen, Projekten und

Vereinen unsere Gesellschaft lebenswerter machen.

Die Engagement-Botschafter 2018 sind: Klaus Hirrich, vom Verein

FAL e.V. aus Wangelin, Johannes Müller, CorrelAid e.V. aus Konstanz

und die Engagement-Botschafterin 2018 ist Katja Sinko, von The

European Moment aus dem Raum Berlin-Brandenburg.

„Diejenigen die sich für den gemeinschaftlichen Zusammenhalt

verantwortlich fühlen, die sich dafür engagieren, sich kümmern, die

da anpacken, wo Hilfe benötigt wird, sind das Herz unserer

Gesellschaft. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute die

Gelegenheit habe, den diesjährigen Engagement-Botschaftern und der

Engagement-Botschafterin meine persönliche Anerkennung auszusprechen

und ihnen – stellvertretend für die vielen Engagierten bundesweit –

für ihren Einsatz zu danken“, sagte Dr. Franziska Giffey bei der

feierlichen Ernennung.

Brigitta Wortmann fügte hinzu: „Es gibt sie, die Menschen, die

sich für andere einsetzen – sei es, indem sie die ländlichen Räume

wieder lebendiger gestalten, ihr digitales Know-How für gute Zwecke

zur Verfügung stellen oder den europäischen Gedanken vorantreiben.

Unsere Engagement-Botschafter und -Botschafterinnen zeigen

vorbildlich wie das ganz konkret funktionieren kann.“

Das sind die Engagement-Botschafter und die -Botschafterin 2018:

Klaus Hirrich, FAL e.V., Wangelin

Botschafter Engagement in ländlichen Räumen

Der gelernte Schlosser Klaus Hirrich begann nach dem Fall der Mauer,

das Schicksal seines kleinen Wohnortes Wangelin bei Plauen am See in

Mecklenburg-Vorpommern selbst in die Hand zu nehmen. Aus einer

„ausgeräumten Landschaft“, vielen zu Ruinen verfallenen Häusern und

einem ehemaligen sowjetischen Schießplatz machten er und seine

Mitstreiter*innen einen lebenswerten und blühenden Ort. Gemeinsam

wurden über 50.000 Bäume und Sträucher gepflanzt. Seit seiner

Gründung hat der Verein den sowjetischen Schießplatz in ein

Naturschutzgebiet von europäischem Rang verwandelt und die

Europäische Bildungsstätte für Lehmbau gegründet. Viele der einstmals

verfallenen Häuser wurden fachgerecht mit dem günstigen Baustoff Lehm

saniert. Nach und nach zogen Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen

dort ein. Deren Produkte verkauft der FAL. e.V. im eigenen Laden.

„Wir wollen den Beweis antreten, dass durch gemeinsames Engagement

ein nachhaltiges Leben auf ökologischer Grundlage machbar ist – und

haben noch sehr viel vor“, freut sich der frisch ernannte

Engagement-Botschafter Klaus Hirrich.

Mehr zu FAL e.V. unter http://fal-ev.de

Johannes Müller, CorrelAid e.V., Konstanz

Botschafter Digitales Engagement

Johannes Müller ist Datenanalyst und gründete den Verein CorrelAid –

ein Netzwerk junger, engagierter Datenanalyst*innen mit sozialem

Anspruch. Die Idee zur Gründung kam ihm während seines Studiums.

Anstatt seine Kenntnisse der Datenanalyse nur in Hausarbeiten

anzuwenden, wollte er an richtigen Problemen arbeiten. Im Frühjahr

2015 suchte er über verschiedene Studierenden-Verteiler via E-Mail

Menschen, die gemeinsam ihre Kenntnisse in der Datenanalyse für gute

Zwecke einsetzen wollen. Mittlerweile ist daraus ein Netzwerk von

über 650 Personen geworden, die zivilgesellschaftliche Organisationen

bei der Arbeit mit Daten unterstützen. In den Projekten können sich

ganz unterschiedliche Menschen flexibel bei CorrelAid engagieren.

Dabei sein kann jede und jeder.

Wir wollen zeigen, dass digitales Engagement sehr viel mehr sein

kann, als Petitionen unterschreiben“, sagt er.

Mehr zu CorrelAid e.V. unter https://correlaid.org/de

Katja Sinko, The European Moment

Botschafterin Zivilgesellschaft in Europa

Katja Sinko ist Europa-Aktivistin und Initiatorin der Kampagne „The

European Moment“. Schockiert vom Erstarken antieuropäischer

Bewegungen und den rechtspopulistischen und fremdenfeindlichen

Entwicklungen der letzten Jahre rief sie gemeinsam mit anderen jungen

Engagierten die proeuropäische Kampagne ins Leben. Mit dem „March for

Europe“ im Frühjahr 2017 und der Unterschriftenkampagne „Mach es

europäisch“ mobilisierte The European Moment tausende Menschen, sich

gemeinsam für europäische Werte und gegen rechtspopulistische Hetzte

einzusetzen. Mit ihrem politischen Engagement möchte Katja Sinko auch

andere Menschen öffentlichkeits- und medienwirksam dazu motivieren,

gemeinsam ihre Stimmen für Europa zu erheben und sich entschlossen

dem destruktiven Zorn populistischer Gruppierungen entgegenzustellen.

Sorry, wir sind spät dran, aber jetzt wird Europa gerettet.“, sagt

die Engagement-Botschafterin.

Mehr zu The European Moment unter http://theeuropeanmoment.eu

Das BBE und die Woche des bürgerschaftlichen Engagements

Seit 2004 würdigt das BBE mit der bundesweiten Woche des

bürgerschaftlichen Engagements den Einsatz der über 30 Millionen

freiwillig Engagierten. Im Fokus stehen Menschen, die sich

eigeninitiativ oder in Unternehmen, Stiftungen, Verbänden oder

Einrichtungen für einen guten Zweck engagieren. Vorgestellt werden

innovative Projekte sowie phantasievolle Aktionen und Beispiele aus

den Bereichen Bildung, Erziehung, Sport, Kultur, Umweltschutz,

Völkerverständigung, Gesundheit oder Migration. „Engagement macht

stark!“ ist das gemeinsame Motto all dieser Initiativen, die sich

aktiv an der inzwischen größten nationalen Freiwilligenoffensive

beteiligen. Sie wird durch das Bundesministerium für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert. Der jeweils

amtierende Bundespräsident ist traditionsgemäß Schirmherr der

Kampagne. Das ZDF, der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA)

und das enorm Magazin sind offizielle Medienpartner. Weitere starke

Partner*innen 2018 sind Aktion Mensch, Children for a better World

e.V., die Deutsche Telekom, die Faire Woche, Good Impact, IBM

Deutschland, die Sparkasse und Volkswagen pro Ehrenamt.

Das BBE ist ein Zusammenschluss von Akteur*innen aus

Bürgergesellschaft, Staat und Wirtschaft. Das übergeordnete Ziel der

mehr als 260 Mitgliedsorganisationen ist die nachhaltige Förderung

von Bürgergesellschaft und bürgerschaftlichem Engagement in allen

Gesellschafts- und Politikbereichen.

Die bundesweite Woche des bürgerschaftlichen Engagements findet

vom 14. bis zum 23. September 2018 statt.

Die Auftaktveranstaltung ist am

14. September 2018

im DRIVE. Volkswagen Group Forum

Unter den Linden 21 a

10117 Berlin

Weitere Informationen unter www.engagement-macht-stark.de

Original-Content von: Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, übermittelt durch news aktuell