Entscheidet Gesundheitspolitiküber die Kommunalwahl in NRW? / Corona führt drastisch die Bedeutung vor Augen / NRW-Spitzenkandidaten erklären ab Sonntag ihr gesundheitspolitisches Angebot bei health tv

In zwölf Wochen entscheiden die Wähler in Nordrhein-Westfalen, wer künftig die lokale Gesundheitspolitik in ihrer Gemeinde organisieren soll. Wer wird dafür verantwortlich sein, ob dank Gesundheitsamt die Bürger daheim in prophylaktischer Quarantäne sitzen oder ob sie ein halbwegs normales Leben führen können? Seit Corona kann diese Frage wahlentscheidend sein. Deshalb lädt der bundesweite Gesundheitssender health tv an den kommenden zehn Sonntagen Spitzenkandidaten aus Münster, Bonn, Bielefeld, Wuppertal, Bochum, Duisburg, Essen, Dortmund, Düsseldorf und Köln zur Diskussion ein.

Wir wählen Gesundheit. Kommunalwahl NRW – so lautet der Titel der elfteiligen Sendereihe, die am kommenden Sonntag (28. Juni) um 19 Uhr mit Münster startet. Die Universitätsstadt ist keine Stunde Fahrzeit von den “Lockdown-Kreisen” Warendorf und Gütersloh entfernt. Zu Gast sind die Oberbürgermeister-Kandidaten Markus Lewe (Amtsinhaber, CDU), Dr. Michael Jung (SPD) und Peter Todeskino (Grüne).

Moderiert werden die gesundheitspolitischen Talks von der bekannten TV-Moderatorin Birgit Lechtermann. Die elfte und letzte Folge zieht eine Gesamtbilanz für NRW und geht der Frage nach, inwieweit die Gesundheitspolitik des Landes den Ausgang der Kommunalwahlen beeinflussen wird – ein wichtiger Aspekt, da NRW-Ministerpräsident Armin Laschet mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ein Tandem bildet, um den künftigen Vorsitz der Bundes-CDU und die Kanzlerkandidatur der Union für die Bundestagswahl zu gestalten.

Über health tv

health tv ist Europas einziger Fernsehsender, der sich ausschließlich dem Thema Gesundheit widmet. Das Programm ist bundesweit per Kabel oder Satellit auf dem Fernseher oder über eine Internetverbindung auf dem Computer – PC, Tablet oder Smartphone frei empfangbar. Den Anspruch “Mehr wissen. Gesünder leben.” setzt health tv mit einem erfahrenen Redaktionsteam um, das allgemeinverständlich und kompetent über Gesundheit, Wohlbefinden und Medizin informiert – im TV, im Web und über Printmedien.

Kontakt für Rück- und Presseanfragen:

German health tv GmbH – Chefredaktion Köln Dr. Monika Düngenheim Jakob-Kaiser-Straße 13, 50858 Köln Tel: +49 173 2414669 E-Mail: m.duengenheim@healthtv.de http://www.healthtv.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/129156/4634013 OTS: health tv

Original-Content von: health tv, übermittelt durch news aktuell