“Entschieden für Menschen – Unser Auftrag für die Zukunft”/ BBT-Gruppe beendet Jubiläumsjahr 200 Jahre Peter Friedhofen

Entschieden für Menschen – im zurückliegenden Jahr hat die

BBT-Gruppe unter diesem Leitwort den 200. Geburtstag Peter Friedhofens gefeiert.

Die Erinnerung an den Ursprung des Auftrags wurde an vielen Orten verbunden mit

der Vergewisserung des Auftrags: Was bedeutet es heute in der BBT-Gruppe,

entschieden für Menschen zu sein, entschieden für sie einzutreten? Das

ereignisreiche Jahr wurde mit einem Neujahrsempfang am 17. Januar 2020 unter dem

Leitwort “Entschieden für Menschen – der Auftrag für die Zukunft” abgeschlossen.

“Wenn so ein Jubiläumsjahr zu Ende geht, dann haben wir Grund zu danken: für

das, was wir in diesem Jahr noch einmal aufnehmen konnten, an Gedanken, an

Ermutigung und Inspiration aus dem Lebens unseres Ordensgründers”, resümierte

Bruder Benedikt Molitor, seit kurzem Generaloberer der Barmherzigen Brüder von

Maria-Hilf, der gemeinsam mit der BBT-Geschäftsführung eingeladen hatte. Zwar

ende das Jubiläumsjahr, nicht jedoch die Entschiedenheit für Menschen: “In

unserer Ordensgemeinschaft und in den vielfältigen Dienstgemeinschaften unserer

Einrichtungen setzen wir uns jeden Tag aufs Neue für andere Menschen ein. Es ist

uns wichtig, dass das auch in Zukunft zu erleben und zu spüren ist. Für unsere

Patienten, Bewohner und Klienten, aber auch für die Mitarbeitenden”, beschrieb

Bruder Benedikt seine Hoffnung für die Zukunft. Jubiläumsjahre begreife der

Orden als Möglichkeit, gemeinsam mit den Mitarbeitenden den Auftrag zu

vergewissern und sich auch unter den schwierigen Bedingungen auf dem

Gesundheits- und Sozialmarkt auf die eigenen Wurzeln zu konzentrieren.

Nach dem Jubiläum ist vor dem Jubiläum

Das nächste Jubiläum steht schon in den Startlöchern – 100 Jahre Schönfelderhof

in Zemmer in der Region Trier. “Im Sinne einer Staffelübergabe überreiche ich

dem Schönfelderhof eine Reproduktion des im Jubiläumsjahr entstandenen Graffiti

von Peter Friedhofen. Denn das ist sicher: Die Erinnerung an Peter Friedhofen

und seinen Auftrag bleibt auch in diesem Jahr lebendig”, so Bruder Benedikt.

Mehr zum Jubiläumsjahr unter www.jubilaeumsjahr.bbtgruppe.de

Die BBT-Gruppe ist mit mehr als 80 Einrichtungen des Gesundheits- und

Sozialwesens, über 14.000 Mitarbeitenden und ca. 900 Auszubildenden einer der

großen christlichen Träger von Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen in

Deutschland.

