Erdbeben und Tsunami in Indonesien: Ein Jahr nach der Katastrophe / Bündnisorganisationen von “Aktion Deutschland Hilft” unterstützen die Bevölkerung bei der Vorsorge (FOTO)

“Für die Menschen in Sulawesi ist es noch ein langer Weg, bis siesich ganz von den Folgen der verheerenden Katastrophe erholenkönnen”, sagt Manuela Roßbach, geschäftsführender Vorstand von“Aktion Deutschland Hilft”, ein Jahr nach der Erdbebenserie und demTsunami auf der indonesischen Insel. “Aufgrund seiner Lage ampazifischen Feuerring bleibt der Inselstaat weiterhin starkkatastrophengefährdet. Unser Bündnis unterstützt die Bevölkerungdabei, sich wieder eine Zukunft aufzubauen, aber bereitet sie auchauf einen möglichen erneuten Notfall vor.”

Über 11.3 Millionen Euro Spenden

Über 11,3 Millionen Euro Spenden sind seit dem Aufruf im Oktober

letzten Jahres von “Aktion Deutschland Hilft” für die Betroffenen in

Indonesien eingegangen. Für über 7,2 Millionen Euro konnten bislang

Hilfsmaßnahmen der Bündnisorganisationen im Land erfolgreich

realisiert werden. “Wir sind sehr dankbar für die große

Hilfsbereitschaft der Spender und Unternehmen in Deutschland. Dank

dieses Engagements konnten wir den Menschen helfen, als sie es am

dringendsten brauchten”, so Roßbach. Neben der Bereitstellung von

Notunterkünften, Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Medikamenten

finanzierten die Spendengelder auch den Wiederaufbau der

Infrastruktur für Wasser, Hygiene und sanitäre Anlagen, aber auch

vorbeugende Maßnahmen. Die verbleibenden Spenden fließen in

bestehende Projekte zur Katastrophenvorsorge.

Vorkehrungen für einen erneuten Ernstfall

Erste Schutz- und Vorsorgemaßnahmen konnten bereits realisiert

werden. So schulten die Bündnisorganisationen arche noVa und der

Arbeiter-Samariter-Bund in gemeinsamen Trainings rund 37.000 Menschen

in Dorfgemeinschaften und Bildungseinrichtungen im risikoarmen

Verhalten im Katastrophenfall. Auch die Organisation World Vision

entwickelte gemeinsam mit Lehrkräften an Schulen Katastrophenpläne

und erprobte mit Schülern Notfallevakuierungen. Helfer unterstützen

zudem die Bevölkerung beim Bau von katastrophensicheren Häusern. Mit

der Errichtung von Wasseraufbereitungsanlagen, Rohrsystemen und über

400 Latrinen ermöglichten Habitat für Humanity und die

Johanniter-Unfall-Hilfe der betroffenen Bevölkerung einen dauerhaften

Zugang zu Wasser und sanitären Anlagen.

Viele Menschen ohne Lebensgrundlage

2.227 Todesopfer forderte die Doppelkatastrophe, rund 165.000

Menschen waren gezwungen, ihre Häuser zu verlassen – so die letzten

veröffentlichten Zahlen der Vereinten Nationen. “Viele Menschen sind

noch immer schwer traumatisiert”, berichtet Jakob Littmann,

Büroleiter Südostasien der Mitgliedsorganisation AWO International.

Zwölf Bündnisorganisationen von “Aktion Deutschland Hilft” und ihre

nationalen Partner halfen der indonesischen Regierung bei den

Bergungs- und Rettungsaktionen in den betroffenen Krisenregionen und

versorgten die obdachlos gewordene Bevölkerung mit Hilfsgütern. “Nach

der akuten Nothilfephase sind wir auch weiterhin vor Ort und

unterstützten Familien. Viele haben nicht nur ihre Häuser, sondern

auch ihre Einkommensquelle und Lebensgrundlage verloren”, so

Littmann.

