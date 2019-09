Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt Soziales/Gesundheit Sachsen-Anhalts Lehrer sind immer länger krank

Halle. Die Lehrer in Sachsen-Anhalts Schulen häufen

immer mehr Fehltage durch Krankmeldungen auf. Das belegen Zahlen der

Barmer Ersatzkasse, die der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen

Zeitung (Montagausgabe) vorliegen. Demnach meldeten sich im

vergangenen Jahr die dort versicherten Lehrer im Schnitt 24,5 Tage

krank – das sind fast fünf Arbeitswochen. Drei Jahre zuvor waren es

noch 20,6 Tage. Bei den Ursachen liegen Erkrankungen der Psyche

mittlerweile auf Platz eins. Damit nähern sich die Zahlen der Lehrer

jenen Berufsgruppen mit den härtesten Gesundheitsbelastungen an. An

der Spitze der Fehltage stehen laut Barmer-Gesundheitsreport

Busfahrer (34,9 Tage), Zusteller (34,6 Tage) und Altenpfleger (31,3

Tage). Zum Vergleich: Softwareentwickler bleiben nur 7,7 Tage krank

zu Hause.

