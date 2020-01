Erdogans Großmachtfantasien

Mit dem geplanten Militäreinsatz in Libyen will der türkische

Staatschef Recep Tayyip Erdogan die Rolle seines Landes als Führungsmacht in der

Region festigen. Mit seinen Großmachtfantasien will Erdogan nicht zuletzt die

Bevölkerung über die schwierige Wirtschaftslage und die Demokratiedefizite

hinwegtrösten. Aber die Völker im Nahen Osten und Mittelasien, auf dem Balkan

und in Nordafrika erinnern die Osmanenherrschaft nicht so glanzvoll, wie Erdogan

sie den Türken ausmalt. Mit seiner Unterstützung für radikalislamische Regime

wie die Muslimbrüder in Ägypten und die Regierung in Tripolis macht sich Erdogan

in der arabischen Welt Feinde. Nicht nur dort. Die Beziehungen der Türkei zur

EU, zur Nato und zu den USA sind zerrüttet. Im Nahen Osten ist das wegen

Terrorvorwürfen isolierte Emirat Katar Erdogans einziger Verbündeter, in der EU

hat er nur noch den Rechtspopulisten Viktor Orban. International ist die Türkei

isoliert wie noch nie seit der Gründung der Republik vor fast 100 Jahren.

