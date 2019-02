Erneut als „Top Employer“ ausgezeichnet – Deutsche Vermögensberatung auch 2019 wieder in „Top-Liga“ (FOTO)

Zum nun bereits neunten Mal in Folge ist die DeutscheVermögensberatung AG (DVAG) als „Top Employer Deutschland“ausgezeichnet worden. Seit über 25 Jahren bewertet das renommierteTop Employers Institute mit Sitz in Amsterdam Personalstrategien vonUnternehmen weltweit und vergibt das begehrte Siegel. Die DVAG stelltsich seit fast einem Jahrzehnt dem mehrstufigen Prüfverfahren desInstituts und punktet mit erstklassigen Ergebnissen in SachenBerufschancen.

Dr. Dirk Reiffenrath, Vorstandsmitglied der DVAG, sieht die

erfolgreiche Karriereförderung des Unternehmens erneut bestätigt:

„Die Zertifizierung als –Top Employer– attestiert einmal mehr unser

Engagement, optimale Karrierebedingungen für unsere selbstständigen

Vermögensberaterinnen und Vermögensberater zu schaffen. Gleichzeitig

ist die Auszeichnung für uns der Antrieb für die Zukunft, auch

weiterhin Bestleistungen zu erbringen.“

Wie auch in den vergangenen Jahren erzielt die DVAG exzellente

Ergebnisse, vor allem im Bereich Training und Entwicklung. Das weiß

auch Steffen Neefe, Country Manager für die DACH-Region des Top

Employers Institute: „Mit konkreten Maßnahmen wie Coachings und

Mentorenprogrammen belegt die DVAG in diesem Feld erneut eine

Spitzenposition.“ Über 70 Millionen Euro investiert die Deutsche

Vermögensberatung jährlich in die Aus- und Weiterbildung und

unterstreicht damit den Anspruch, heute wie morgen eine

Vorreiterrolle in der Finanzbranche einzunehmen.

Die besondere Unterstützung für die Vermögensberater ist nicht auf

die Zeit der Ausbildung begrenzt; vielmehr setzt das Unternehmen auf

die nachhaltige Fortbildung seiner Führungskräfte. Qualifizierte

Vermögensberater erhalten eine individuell abgestimmte Management-

und Führungsausbildung, um ihr volles Leistungspotenzial entfalten zu

können. Hand in Hand mit den ebenfalls als erstklassig prämierten

Aufstiegschancen bei der DVAG bieten sich so optimale Voraussetzungen

für eine Karriere in der Finanzbranche.

Über die Deutsche Vermögensberatung Gruppe

Mit rund 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen betreut die

Deutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe über 8 Mio. Kunden zu

den Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist

Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietet

umfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breite

Bevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz „Vermögensaufbau

für jeden!“. Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten

finden Sie unter www.dvag.de.

Pressekontakt:

Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329

Frankfurt am Main

Simon Kuklinski, Tel.: 069 2384-7505, E-Mail:

simon.Kuklinski@dvag.com

Lorena Steigertahl, Tel.: 069 2384-4039, E-Mail:

Lorena.Steigertahl@dvag.com

Original-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell