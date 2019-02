GroKo-Pläne: Große Mehrheit für Gleichbehandlung von Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst bei Befristungen (FOTO)

In der Debatte um die von der Großen Koalition angestrebteEinschränkung von befristeter Beschäftigung schließen sich über 80Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland der Forderung desArbeitgeberverband Gesamtmetall an, dass für Privatwirtschaft undöffentliche Hand die gleichen Regeln gelten sollten. Das ergab einerepräsentative Meinungsumfrage von Civey im Auftrag von Gesamtmetall.Nur 6,2 Prozent der Befragten bewerteten diese Forderung negativ.

Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander: „Das eigentliche

Befristungsproblem liegt nicht in der Privatwirtschaft, sondern im

öffentlichen Dienst. Die Große Koalition will aber in der

Privatwirtschaft eine Quote von 2,5 Prozent für Betriebe mit mehr als

75 Mitarbeitern einführen, während der öffentliche Dienst nach

Belieben weiter befristen darf. Wir fordern die gleichen Regeln für

alle.“

In der öffentlichen Wissenschaft ist mit 43,6 Prozent fast jeder

zweite Mitarbeiter befristet, im gesamten öffentlichen Dienst mit 9,5

Prozent fast jeder zehnte. Dagegen liegt der Anteil der befristet

Beschäftigten in der Metall- und Elektro-Industrie bei gerade mal

vier Prozent, im M+E-Mittelstand liegt er im Durchschnitt bei sechs

Prozent.

Zander weiter: „Wenn der Politik wirklich am Herzen liegt,

Missbrauch und Menge von befristeter Beschäftigung zu bekämpfen,

braucht sie kein Gesetz, sondern nur den Anstand, selber so zu

handeln, wie sie das von anderen verlangt. Ausnahmslos alle

Gerichtsentscheidungen, die Missbrauch von Befristungen festgestellt

haben, sind bei Befristungen mit Sachgrund erfolgt – und zwar

ausschließlich im öffentlichen Dienst.“ Damit verwies Zander auf ein

Gutachten des Münchner Arbeitsrechtlers Prof. Richard Giesen.

Zander bekräftigte zudem die Forderungen der Metall-Arbeitgeber an

die Große Koalition:

1. Erhalt des bestehenden Flexibilitätsspielraums: Dieser liegt in

der Metall- und Elektro-Industrie bei einem Personalanteil von

insgesamt zehn bis 15 Prozent.

2. Die bestehenden Sachgründe für Befristungen sind aufgrund der

Rechtsprechung nicht mehr rechtssicher handhabbar. Deshalb:

Rechtssichere Ausgestaltung der Sachgründe und Ergänzung durch

weitere konkretisierte Sachgründe.

3. Abschaffung der Haushaltsbefristung zur wirksamen Bekämpfung

der Befristungsflut im öffentlichen Dienst (§ 14 Abs. 1 Nr. 7 TzBfG).

4. Abfindungsoption statt einer Bestandsschutzlösung im 7. bis 24.

Monat der Beschäftigung.

5. Eine Zeitbefristung über 24 Monate hinaus, wenn

arbeitsvertraglich ein sogenannter Flexi-Bonus („Prämienbefristung“)

vereinbart wurde.

Wissenschaftliche Gutachten und den ausführlicheren

Forderungskatalog der M+E-Arbeitgeber finden Sie unter

www.gesamtmetall.de/befristung.

Die Original-Grafik mit dem Ergebnis der Civey-Befragung finden

Sie unter https://app.civey.com/shares/4473, eine zur Verwendung

freie Aufbereitung der Ergebnisse anbei.

Pressekontakt:

Arbeitgeberverband Gesamtmetall

Martin Leutz

Leiter Kommunikation und Presse

Voßstr. 16

10117 Berlin

030 / 55150 – 206

leutz@gesamtmetall.de

Original-Content von: Arbeitgeberverband Gesamtmetall, übermittelt durch news aktuell