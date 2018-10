Erster Todestag von Daphne Caruana Galizia: Mord an Investigativjournalistin endlich aufklären

Knapp ein Jahr nach dem Mord an der

Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia fordert Reporter ohne

Grenzen (ROG) die maltesischen Behörden auf, die Tat endlich

lückenlos aufzuklären. Caruana Galizia wurde am 16. Oktober 2017

durch eine Autobombe in dem Ort Bidnija im Norden Maltas getötet

(http://ogy.de/9h4e). Die Ermittlungen kommen nur schleppend voran.

Drei Männer sitzen seit Dezember in Untersuchungshaft, jedoch ist bis

heute unklar, wer die Drahtzieher sind. Neben Caruana Galizia wurden

seit Anfang 2017 drei weitere Journalistinnen und Journalisten

innerhalb der EU ermordet. In keiner anderen Weltregion hat sich die

Lage der Pressefreiheit im vergangenen Jahr so stark verschlechtert

wie in Europa.

„Wer ist verantwortlich für den Mord an Daphne Caruana Galizia? Es

wird höchste Zeit, dass die Auftraggeber dieses abscheulichen

Verbrechens identifiziert und bestraft werden, um ein deutliches

Zeichen für den Schutz der Pressefreiheit zu setzen“, sagte

ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. „Es wäre ein verheerendes Signal

für Medienschaffende weltweit, wenn der Mord an einer

Investigativjournalistin in einem EU-Land unbestraft bliebe.“

Mihr fügte hinzu: „Die Verbrechen gegen Journalisten in der

Europäischen Union offenbaren auch Versäumnisse bei früheren

EU-Beitrittsverhandlungen, in denen das Thema Pressefreiheit zu kurz

gekommen ist. Ein Blick in aktuelle EU-Fortschrittsberichte zeigt,

dass zwar die Problemlagen in einigen Ländern beschrieben, die

Verantwortlichen aber nicht konkret genannt werden. Brüssel darf

nicht wegschauen, wenn Beitrittskandidaten und Mitgliedstaaten beim

Schutz von Journalisten versagen.“

VERLEUMDUNGSKLAGEN WEGEN KRITISCHER RECHERCHEN

Caruana Galizia war eine bekannte maltesische

Investigativjournalistin und Bloggerin. In ihrem 2008 begonnenen Blog

Running Commentary, der mitunter 400.000 Mal am Tag aufgerufen wurde,

prangerte sie Regierungskorruption, Bestechung, illegalen Handel und

Offshore- Finanzgeschäfte in Malta an. Die 53-Jährige hatte unter

anderem über die Beteiligung enger Vertrauter von Ministerpräsident

Joseph Muscat an Geschäften berichtet, die später auch in den Panama

Papers auftauchten. Ihr Blog hatte oft mehr Leser als die

maltesischen Zeitungen, für die Caruana Galizia gelegentlich schrieb

(http://ogy.de/m3uy).

Nach einem kritischen Blogpost im Februar 2017 über den

Wirtschaftsminister Chris Cardona und seinen Berater wurden vier

Verleumdungsklagen gegen sie erhoben und über 45.000 Euro auf ihrem

Konto eingefroren (http://ogy.de/shh7). Zum Zeitpunkt ihres Todes

waren mehr als 40 Verleumdungsklagen gegen die Journalistin anhängig.

TROTZ FESTNAHMEN BLEIBEN HINTERMÄNNER UNBEKANNT

Im Dezember wurden zehn Verdächtige festgenommen, sieben von ihnen

kamen gegen Kaution wieder frei. Gegen drei der Verdächtigen hat ein

Gericht Anklage erhoben. Seitdem sitzen die polizeibekannten Männer

in Untersuchungshaft (http://ogy.de/a2do). Die Angeklagten leugnen

die Tat. Wer den Mord in Auftrag gegeben hat, ist bis heute unklar.

Im Juni wurde der Chefermittler im Mordfall befördert und damit

vom Fall abgezogen. Anthony Vella, der sich für die Beförderung nicht

beworben hatte, hatte sich bei einem Treffen mit ROG-Vertretern in

Malta Mitte April dafür ausgesprochen, den Fall aufzuklären und die

Drahtzieher zur Rechenschaft zu ziehen (http://ogy.de/xciz).

NGO-DELEGATION IN MALTA

Am 15. Oktober reist eine Gruppe von sechs Presse- und

Meinungsfreiheits-NGOs für zwei Tage nach Malta. Vertreter von

Reporter ohne Grenzen, dem Committe to Protect Journalists, dem

Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit, der Europäische

Journalisten-Föderation, dem International Press Institute und PEN

International werden Maltas Premierminister Joseph Muscat und weitere

Regierungsvertreter treffen. Die Delegation wird sich vor Ort über

die Entwicklungen im Fall sowie über die generelle Lage der Presse-

und Meinungsfreiheit im Land informieren.

Auf der aktuellen Rangliste der Pressefreiheit ist Malta der

stärkste Absteiger. Innerhalb eines Jahres hat sich das EU-Land um 18

Plätze verschlechtert und steht derzeit auf Rang 65 von 180 Staaten

(http://ogy.de/dehs).

VIER JOURNALISTENMORDE IN DER EU

Seit Anfang 2017 wurden innerhalb der EU vier Journalistinnen und

Journalisten getötet. Im August 2017 wurde die freie schwedische

Journalistin Kim Wall auf brutale Weise auf dem U-Boot des dänischen

Erfinders Peter Madsen ermordet, über den sie ein Porträt schreiben

wollte (http://ogy.de/bjx7). Im April 2018 verurteilte ein Gericht in

Kopenhagen Madsen wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Die angesehene

Journalistin Wall schrieb unter anderem für die New York Times und

The Guardian.

Im Februar 2018 wurden der slowakische Investigativjournalist Ján

Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnírová in ihrem Haus in

Veľká Mača im Westen der Slowakei erschossen

(http://ogy.de/yky3). Bis heute ist unklar, wer für die Tat

verantwortlich ist. Kuciak war als Reporter des Nachrichtenportals

Aktuality.sk auf große Recherchen zu Korruption und

Steuerhinterziehung spezialisiert.

Am vergangenen Wochenende war die brutal zugerichtete Leiche der

Fernsehjournalistin Viktoria Marinova in einem Park in der

nordbulgarischen Stadt Russe entdeckt worden. Die 30-jährige

Moderatorin arbeitete beim privaten Lokalsender TVN, einem der

meistgesehenen Fernsehsender im Nordwesten Bulgariens, für den sie

die politische Talkshow „Detektor“ moderierte (http://ogy.de/ulbw).

Die bulgarischen Behörden müssen den Mord an Marinova lückenlos

aufklären und jeden Zweifel aus dem Weg räumen, dass sie wegen ihrer

journalistischen Arbeit getötet wurde.

Mitte März hatte Reporter ohne Grenzen in einem Bündnis mit 16

weiteren Organisationen die EU in einem offenen Brief an

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker aufgefordert, die Slowakei

und Malta zur vollständigen Aufklärung der Morde an Kuciak und

Caruana Galizia zu drängen (http://ogy.de/tsnw).

MEDIENFEINDLICHE HETZE IN EUROPA

Vier der fünf Länder, deren Platzierung sich in der aktuellen

Rangliste der Pressefreiheit am stärksten verschlechtert hat, liegen

in Europa: die EU-Mitglieder Malta, Tschechien und Slowakei sowie das

Balkanland Serbien. In diesen Ländern sind Spitzenpolitiker durch

verbale Anfeindungen, Beschimpfungen und juristische Schritte gegen

Journalistinnen und Journalisten aufgefallen. Zum Teil engen dort

auch die Besitzverhältnisse der Medien die Freiräume für kritische

Berichterstattung ein (http://ogy.de/dehs).

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:

– Mehr zur Lage der Pressefreiheit in Malta:

www.reporter-ohne-grenzen.de/malta

– Protestmail-Aktion für eine lückenlose Aufklärung des Mordes an

Daphne Caruana Galizia: http://ogy.de/33vq

