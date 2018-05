Erzbischof Tichon von Podolsk zelebriert Messe in Alexander-Newski-Gedächtniskirche

Am Sonntag 20. Mai 2018, erfuhr die Gemeine der russisch-orthodoxen Alexander-Newski-Gedächtniskirche, welche auf dem Kapellenberg im Norden Potsdams auf Anordnung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. zwischen 1826 und 1829 für die aus Russland stammenden Soldaten des Sängerchors der russischen Kolonie Alexandrowka errichtet wurde, eine wahrhaft große Ehre.

Seine Exzellenz der hochgeweihte Erzbischof Tichon, welcher am 1. Februar 2018 während der Göttlichen Liturgie in der Christus Erlöser Kathedrale in Moskau vom Patriarchen von Moskau und der ganzen Rus– Kyrill, zum Erzbischof erhoben und zuvor auf Beschluss des Heiligen Synods vom 28. Dezember 2017 zum Administrator der Diözese von Berlin und Deutschland, unter zeitweiliger Beibehaltung des Titels Bischof von Podols ernannt wurde, hielt als Nachfolger von Feofan Galinskij, welcher am 11. September 2017 als russisch-orthodoxer Erzbischof von Berlin und Deutschland im Dienste seiner Kirche verstarb, zusammen mit dem beliebten hochwürdigsten Erzpriester Anatolij Koljada, eine Heilige Messe, vor der gesamten russisch-orthodoxen Gemeinde Potsdams ab.

In seiner denkwürdigen Predigt, betonte Erzbischof Tichon am Sonntag, dass es sehr wichtig ist, dass gerade in der aktuellen Zeit, Familien mit ihren Kindern den Weg zu Gott finden – da Kinder als wichtiger Grundbaustein der Gesellschaft. in der heiligen Kirche – besonders im Glauben – alles für ihr zukünftiges Leben erlernen!

Seit dem 6. Oktober 1986 steht Erzpriester Anatolij Koljada, der Gemeinde der russisch-orthodoxen Alexander-Newski-Gedächtniskirche mehr als 1000 orthodoxen Gläubigen vor. Die Finanzierung erfolgt nach aktuellen Informationen von BERLINER TAGESZEITUNG, hauptsächlich über freiwillige Mitgliedsbeiträge, da in der orthodoxen Kirche keine Kirchensteuer erhoben wird.

Das Erzbischof Tichon nun die Potsdamer Gemeinde besuchte und die Heilige Messe abhielt, wurde von den Gläubigen mit besonderer Freude, Liedern und dem gemeinsamen Segen von Erzbischof Tichon Zajcev und Erzpriester Anatolij Koljada gefeiert.