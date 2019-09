“Es stehen Entschädigungszahlungen in Höhe von einer Milliarde Euro im Raum”: ifw unterstützt Forderung nach angemessener Entschädigung der Betroffenen des kirchlichen Missbrauchsskandals (FOTO)

Auf der heute beginnenden katholischen Bischofskonferenz in Fuldasoll über die Ursachen und Folgen des kirchlichen Missbrauchsskandalsgesprochen werden. Der Opferverband “Eckiger Tisch e.V.” hat hierfürein Konzept vorgelegt, das eine pauschale Entschädigung von 300.000Euro pro Person vorsieht. Mitglieder des “Instituts fürWeltanschauungsrecht” (ifw) hatten sich im Vorfeld derBischofskonferenz mit dem Sprecher des Eckigen Tischs Matthias Katschgetroffen und ihm die Unterstützung des Instituts zugesagt.

Im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal hatte das ifw bereits

im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt. Im Oktober 2018 wurde

nach einem Exklusivbericht des SPIEGEL bekannt, dass sechs

renommierte Juraprofessoren in Verbindung mit dem Institut

deutschlandweite Strafanzeigen gegen Sexualstraftäter der

katholischen Kirche gestellt und Ermittlungsverfahren in allen

deutschen Diözesen gefordert hatten. Anlass der Anzeigen waren die

Ergebnisse der Missbrauchsstudie der Deutschen Bischofskonferenz.

Danach war es im Zeitraum von 1946 bis 2014 in den 27 Diözesen zu

Sexualstraftaten von insgesamt ca. 1670 Klerikern an Kindern und

Jugendlichen gekommen.

Nun will sich das Institut der zivilrechtlichen Aufarbeitung des

Missbrauchsskandals zuwenden, wie ifw-Leiterin Jacqueline Neumann in

einem Interview mit dem am 9. Oktober erscheinenden Jahresmagazin

“bruno.” der Giordano-Bruno-Stiftung erklärte: “Der Versuch der

Kirche, die Betroffenen teilweise mit 5.000 Euro, also einem halben

monatlichen Bischofsgehalt, abzuspeisen, ist zwar offenbar für die

tonangebenden Bischöfe, aber ansonsten für keinen akzeptabel. Wenn

wir hier internationale Maßstäbe anlegen, so landen wir bei

Entschädigungszahlungen in Höhe von etwa 300.000 Euro pro

Missbrauchsopfer. Für die Opfer des kirchlichen

Sexualmissbrauchssystems steht also eine Summe von mindestens einer

Milliarde Euro im Raum.”

Weitere Informationen:

https://giordano-bruno-stiftung.de/meldung/missbrauch-entschaedigung

Pressekontakt:

Elke Held / Dr. Michael Schmidt-Salomon,

https://www.giordano-bruno-stiftung.de/content/pressekontakt

Original-Content von: Giordano Bruno Stiftung, übermittelt durch news aktuell