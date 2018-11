Weltkindertag erinnert an die Rechte der Kleinsten / nph Kinderhilfe Lateinamerika e. V. schenkt Kindern ein geborgenes Zuhause (FOTO)

Nicht jedes Kind wird in eine liebevolle Familie geboren – ausvielerlei Gründen (Armut, Flucht, Gewalt) können Eltern ihren Kindernoftmals nicht die dringend benötigte Zuneigung, Liebe und Versorgungbieten. In den nph-Kinderdörfern erfahren diese Kinder jeden Tag, wases bedeutet, eine verlässliche Familie und ein geborgenes Zuhause zuhaben.

Bildung als Schlüssel für eine bessere Zukunft

Kinderrechte werden im Alltag nicht selten missachtet – dabei

vergessen Erwachsene häufig, dass Kinder die Zukunft sind und

nachfolgende Generationen prägen werden. In neun Kinderdörfern in

Lateinamerika schenkt nph Kindern eine liebevolle Zweitfamilie in

einer sicheren Umgebung. Damit Kinderrechte nachhaltig gestärkt

werden können, muss insbesondere die Tür zur Bildung offen stehen.

Wahrung grundlegender Kinderrechte ist nicht selbstverständlich

Auch in Deutschland sind in den vergangenen Jahren viele

hilfsbedürftige Kinder angekommen, die sich mit ihren

Familienangehörigen auf eine sehr beschwerliche Reise in eine bessere

und vor allem sicherere Welt gemacht haben. In Zeiten, in denen sich

die Gedanken vieler Menschen überwiegend auf alltägliche

Kleinigkeiten, den Job oder die Freizeitgestaltung fokussieren, ist

die Bedeutung von Grundbedürfnissen in den Hintergrund gerückt. An

vielen Orten dieser Welt fehlt es Kindern jedoch bereits an

elementaren Grundsteinen: Sie haben nicht ausreichend Zugang zu

medizinischer Versorgung, Bildung, Nahrung und sind überdies in

vielen Situationen auf sich alleine gestellt.

nph fördert die Hilfe zur Selbsthilfe

Doch wie hilft man Kindern, die bereits in ihren ersten

Lebensjahren einem schwerwiegenden Schicksal ausgesetzt sind? nph hat

sich über viele Jahre hinweg für eine Lösung in Lateinamerika

eingesetzt. Inzwischen schenkt nph Kindern nicht nur eine zweite

Familie in den Kinderdörfern, sondern fördert nach einiger Zeit der

intensiven Betreuung auch eine erneute Zusammenführung mit der

leiblichen Familie. Damit dieses Projekt nachhaltig gelingt, erhalten

die Familien eine gut durchdachte personelle und finanzielle

Unterstützung. Auch nach einer erfolgreichen Wiedervereinigung sind

die Kinder ein Leben lang Teil der großen nph-Familie.

nph Kinderhilfe Lateinamerika e. V.

nph wurde im Jahr 1954 von Padre William Wasson in Mexiko

gegründet. Als internationales, christliches Kinderhilfswerk stellen

wir seitdem das einzelne Kind mit seinen Bedürfnissen in den

Mittelpunkt unserer Arbeit – in unseren Kinderdörfern und in den

Familien der Kinder. Geleitet von christlichen Werten fördern und

stärken wir schutzbedürftige Mädchen und Jungen in neun Ländern

Lateinamerikas.

Weitere Informationen

Wir weisen darauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten

ausschließlich dazu genutzt werden, um Sie mit Presseinformationen

von nph zu versorgen. Falls Sie damit nicht einverstanden sind,

senden Sie uns bitte eine Nachricht an:

agathe.freudl@nph-kinderhilfe.org

Pressekontakt:

Agathe E. Freudl

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

nph Kinderhilfe Lateinamerika e. V.

Tullastr. 66, 76131 Karlsruhe

0721-35440-133

agathe.freudl@nph-kinderhilfe.org

www.nph-kinderhilfe.org

Original-Content von: nph Kinderhilfe Lateinamerika e.V., übermittelt durch news aktuell