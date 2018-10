EU-Terminvorschau vom 29. Oktober bis 11. November

Die EU-Terminvorschau ist ein Service der

Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie

kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen

Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen

Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.

Kurzfristige Änderungen sind möglich. Aufgrund der bevorstehenden

Feiertage in der kommenden Woche erscheint die nächste Terminvorschau

erst wieder am 9. November.

Montag, 29. Oktober

Graz: EU-Kommissare Bulc und Canete bei Informeller Tagung der

Verkehrs- und Umweltminister (bis 30.10.)

Die Verkehrsminister beschäftigen sich bei ihrem Treffen miit dem

Ende der Zeitumstellung. Die Umweltminister diskutieren über die

Zukunft der Europäischen Umweltpolitik und insbesondere die Frage des

künftigen achten EU-Umweltaktionsprogramms. Wie kann die

Transformation hin zu einer sauberen, kohlenstoffarmen und sicheren

Mobilität gelingen? In ihrer gemeinsamen Sitzung am Dienstag

besprechen die Minister die diesbezüglichen Herausforderungen und

Lösungsansätze. Auch Verbesserungen im Bereich der Verkehrssicherheit

auf europäischen Straßen stehen dann auf der Tagesordnung. An den

Treffen nehmen die EU-Kommissare Violeta Bulc (Verkehr) und Miguel

Arias Cañete (Klimaschutz) teil. Canete trifft in Graz außerdem

Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesumweltministerium.

Pressekonferenzen finden am Montag um 12 Uhr (Verkehr) sowie Dienstag

um 12 Uhr (Umwelt) sowie um 16 Uhr (allgemein) statt. Mehr

Informationen finden Sie auf der Website http://ots.de/Afwfoj der

österreichischen Ratspräsidentschaft. Europe by Satellite (EbS+

http://ots.de/XbV3p1) überträgt die wichtigsten Ereignisse dieses

Treffens.

Athen: EU-Migrationskommissar Avramopoulos bei Gipfeltreffen mit

der arabischen Welt (bis 30.10.)

EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos spricht ein Grußwort

beim 3rd EU-Arab World Summit „Shared Horizons“

https://euroarabsummit.com/, der auf Initiative der griechischen

Regierung stattfindet. Das erste Treffen in diesem Format fand 2016

statt. Es versteht sich als eine Plattform des Dialogs, um bestehende

Probleme zwischen der EU und der arabischen Welt zu diskutieren und

mögliche Lösungswege zu besprechen.

Bali/Indonesien: EU-Kommissar Karmenu Vella bei „Our

Ocean“-Konferenz (bis 30.10.)

Das Hauptziel der vom früheren US-Außenminister John Kerry

initiierten „Our Ocean“-Bewegung https://ourocean2018.org/ ist es,

die Zusammenarbeit zum Schutz der Meere zu verbessern und konkrete

gemeinsame Verpflichtungen zu erreichen. Der für Umwelt, Maritime

Angelegenheiten und Fischerei zuständige EU-Kommissar Karmenu Vella

nimmt an beiden Tagen der Konferenz teil. Am Dienstag trifft er mit

John Kerry zusammen und hält eine Begrüßungsrede. Europe by Satellite

(EbS http://ots.de/b4tjp7) stellt Videomaterial zur Verfügung.

Mittwoch, 31. Oktober

Bonn: 3. Europäisches Herbstforum „Die Zukunft des Euro“

Die Europa-Union Bonn-Rhein-Sieg hat Joachim Würmling,

Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, zu einem Vortrag zur

Zukunft des Euros und zur Währungsunion zehn Jahre nach der

Finanzkrise eingeladen. Jochen Pöttgen, der Leiter der Bonner

Regionalvertretung der Europäischen Kommission, spricht ein Grußwort.

Auch der Europaparlamentarier Axel Voss nimmt an der Veranstaltung

mit anschließender Diskussion teil. Ort: Regionalvertretung der

Europäischen Kommission, Bertha-von-Suttner-Platz 2-4, 53111 Bonn,

Beginn: 15 Uhr. Mehr Informationen und die Möglichkeit der Anmeldung

finden Sie auf der Website

https://www.bonn-rhein-sieg.europa-union.de/termine der Europa-Union.

Düsseldorf: LUX-Filmtag des Europäischen Parlaments

Mit dem LUX-Filmpreis fördert das Europäische Parlament seit 2007

die Kreativität des europäischen Kinos. Die drei diesjährigen

Finalistenfilme „Styx“, „Die andere Seite von allem“ und „Gegen den

Strom“ werden kostenlos gezeigt. Dazwischen gibt es ein Gespräch mit

Petra Kammerevert (MdEP) und Prof. Dr. Lisa Gotto von der

Internationalen Filmschule Köln. Ort: Bambi Filmstudio, Klosterstraße

78, 40211 Düsseldorf. Beginn: 17.45 Uhr, mehr Informationen und die

Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf dieser Website

http://ots.de/OusQjf.

Donnerstag, 1. November

Kiel: Bürgerdialog mit EU-Kommissar Stylianides

Das Thema der Diskussionsveranstaltung lautet „Ein Europa, das

schützt – Katastrophenschutz und Humanitäre Hilfe“. Im Gespräch mit

Kommissar Stylianides, EU-Kommissar für Humanitäre Hilfe und

Katastrophenschutz, können Bürger sowohl Fragen formulieren als auch

Ideen zu Themen wie der gemeinsamen Zusammenarbeit im Kampf gegen

Natur- und Umweltkatastrophen, den Mechanismen der Gefahrenabwehr,

den gegenwärtigen Herausforderungen der EU und Ihre persönliche

Einschätzung und Erwartung zur Zukunft Europas äußern. Ort:

Sparkassen-Arena, Europaplatz 1, 24103 Kiel. Zeit: 11.45 bis 14.00

Uhr. Der Dialog wird von Eva Diederich (NDR) moderiert und simultan

Englisch-Deutsch gedolmetscht. Mehr Informationen und die Möglichkeit

zur Anmeldung zum Bürgerdialog finden Sie auf dieser Website

https://ec.europa.eu/germany/events/buergerdialog-kiel_de der

Europäischen Kommission. Stylianides trifft u.a. auch zu einem

Gespräch mit dem schleswig-holsteinischen Innenminister Hans-Joachim

Grote zusammen.

Hamburg: EU-Kommissar Stylianides trifft Hamburgs Ersten

Bürgermeister Tschentscher

Im Anschluss an den Bürgerdialog in Kiel trifft Stylianides mit

Peter Tschentscher, dem Ersten Bürgermeister von Hamburg, zusammen

und hält eine Rede im Hamburger Überseeclub http://ots.de/z1G6Hs. Am

Freitag trifft Stylianides zudem Vertreter von

Nichtregierungsorganisationen (NGOs).

EU-weit: Ende der Konsultation zu industriellen Transfetten in

Lebensmitteln

Während der Öffentlichen Konsultation können Bürger und

Interessengruppen ihre Meinung zum Vorschlag der EU-Kommission

abgeben, eine Grenze von 2 g pro 100 g Fett in Lebensmitteln

festzulegen. Seit vielen Jahren zeigen wissenschaftliche Studien,

dass eine hohe Aufnahme von Transfetten zweifellos das Risiko von

Herzerkrankungen erhöht. Mehr Informationen finden Sie in dieser

Pressemitteilung

https://ec.europa.eu/germany/news/20181005-Lebensmittel_de der

Europäischen Kommission sowie auf der Website http://ots.de/YozhzR

der Konsultation.

Samstag, 3. November

Berlin: LUX-Filmtag des Europäischen Parlaments

Mit dem LUX-Filmpreis fördert das Europäische Parlament seit 2007

die Kreativität des europäischen Kinos. Die drei diesjährigen

Finalistenfilme „Styx“, „Die andere Seite von allem“ und „Gegen den

Strom“ werden kostenlos gezeigt. Dazwischen gibt es ein Gespräch mit

Doris Pack, EP-Koordinatorin für den LUX-Filmpreis, und dem

Filmkritiker Peter Paul Huth. Ort: Babylon-Kino, Rosa-Luxemburg-Str.

30, 10178 Berlin, Beginn: 17.15 Uhr. Mehr Informationen und die

Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf dieser Website

http://ots.de/DWJmLd.

Montag, 5. November

Hamburg: EU-Kommissarin Cecilia Malmström erhält „Hansepreis 2018“

Der Hamburger Hanseverein, dessen Mitglieder sich dem Freihandel,

der Völkerverständigung und der Europäischen Einigung verpflichtet

fühlen, verleiht im zweijährigen Turnus den „Hansepreis“

Persönlichkeiten, die sich um die Freiheit und den Freihandel

verdient gemacht haben. In diesem Jahr erhält EU-Handelskommissarin

Cecilia Malmström diesen Preis in Form einer originalgetreuen

Nachbildung des Hamburger Stadtsiegels von 1304. Die Laudatio hält

Thomas Mirow, der frühere Hamburger Senator und ehemalige Präsident

der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Ort: Hamburg

Museum, Holstenwall 24, 20355 Hamburg, Beginn: 19 Uhr. Mehr

Informationen finden Sie auf der Website http://ots.de/eBEREA des

Hansevereins.

Berlin: Bürgerdialog „Soziales Europa. Hält Europa, was es

verspricht?“

Viele EU-Bürger sorgen sich um sozialen Abstieg, Arbeitslosigkeit

und Armut. Die „Europäische Säule Sozialer Rechte“ soll Abhilfe

schaffen. Ihr Ziel ist die Bereitstellung neuer und wirksamerer

sozialer Rechte für Bürgerinnen und Bürger – von Berufsbildung über

Gehälter und Löhne bis hin zu Langzeitpflege. Doch wie lässt sich die

Säule in die Praxis umsetzen? Veranstalter der Diskussion ist das

Institut für Europäische Politik http://iep-berlin.de. Die Referenten

sind Prof. Dr. Björn Hacker, Hochschule für Technik und Wirtschaft

(HTW) Berlin, Joost Korte, Generaldirektor in der Europäischen

Kommission, zuständig für Beschäftigung und Soziales, sowie Dr. Rolf

Schmachtenberg, Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und

Soziales. Dr. Thomas Kaufmann von der Vertretung der Europäischen

Kommission in Deutschland spricht ein Grußwort. Ort: Europäisches

Haus, Unter den Linden 88, 10117 Berlin, Zeit: 11.30 Uhr bis 14.15

Uhr. Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung (bis

31.10.) finden Sie auf dieser Website http://ots.de/Gtcgrd der

Europäischen Kommission.

Bonn: Veranstaltungsreihe „Europa im Fokus“

Die Volkshochschule Bonn bietet in Zusammenarbeit mit dem Dezernat

Internationales der Universität Bonn und der Bonner

Regionalvertretung der Europäischen Kommission die Möglichkeit, sich

an sechs Abenden der Veranstaltungsreihe „Europa im Fokus“

detailliert über wichtige Themen der Europapolitik zu informieren und

mit europapolitischen Theoretikern und Praktikern zu diskutieren. Bei

der Auftaktveranstaltung „Die Zukunft der Europäischen Union“

diskutiert Jochen Pöttgen mit, der Leiter der Bonner

Regionalvertretung der Europäischen Kommission. Ort: Bonner

Regionalvertretung der Europäischen Kommission,

Bertha-von-Suttner-Platz 2-4, 53111 Bonn. Zeit: 18 Uhr bis 19.30 Uhr,

mehr Informationen zu der Reihe finden Sie auf der Website

http://ots.de/qQM9W6 der Volkshochschule Bonn.

Brüssel: Sitzung der Euro-Gruppe

Mehr Informationen zu diesem Treffen werden auf der Website

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eurogroup/2018/11/05/ des

Europäischen Rats bereitgestellt.

Dienstag, 6. November

Brüssel: Rat „Wirtschaft und Finanzen“ Mehr Informationen werden

auf der Website

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2018/11/06/ des

Europäischen Rats bereitgestellt.

Lissabon: Wird Hamburg „Europäische Hauptstadt der Innovation“?

Hamburg ist eine von sechs europäischen Kandidatenstädten für den

Titel als „Europäische Hauptstadt der Innovation“ des Jahres 2018.

Der Preis wird im Rahmen des EU-Forschungs- und Innovationsprogramms

Horizont 2020 vergeben und würdigt die herausragenden Leistungen der

Stadt bei ihren Innovationen in das Ökosystem. Er ist mit einer

Million Euro dotiert. Die Verleihung findet im Rahmen des Lissaboner

Web-Gipfels https://websummit.com/ statt. EU-Forschungskommissar

Carlos Moedas wird an der Verleihung teilnehmen. Für die

Kandidatenstadt Hamburg reist Wirtschaftsstaatssekretär Torsten

Sevecke nach Lissabon. Mehr Informationen finden Sie auf dieser

Website http://ots.de/JcuQzz der Europäischen Kommission.

Luxemburg: EuGH-Urteil zur Abgeltung nicht genommenen Urlaubs nach

Tod

Der Gerichtshof hat bereits einmal entschieden, dass es nicht mit

EU-Recht vereinbar ist, wenn der Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub

ohne finanziellen Ausgleich für nicht genommenen Urlaub untergeht,

wenn das Arbeitsverhältnis durch den Tod des Arbeitnehmers endet. Das

deutsche Bundesarbeitsgericht (BAG) will zusätzlich die Frage geklärt

sehen, ob der Anspruch auf finanziellen Ausgleich auch dann Teil der

Erbmasse werde, wenn das nationale Erbrecht dies ausschließe. Haben

Erben eines verstorbenen Arbeitnehmers einen Anspruch auf einen

finanziellen Ausgleich für den Mindestjahresurlaub? Der Generalanwalt

hat dies in seinen Schlussanträgen bejaht. Heute ergeht das Urteil.

Dazu wird es eine Pressemitteilung

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/de/ geben. Informationen

zu zwei beim deutschen BAG anhängenden Fällen werden hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-569/16 und hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-570/16 veröffentlicht.

Luxemburg: EuGH-Urteil zu Abgeltung oder Verfall nicht genommenen

Urlaubs

Zwei Fälle werden entschieden: Ein früherer Rechtsreferendar des

Landes Berlin klagt bereits in zweiter Instanz vor dem

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg auf eine finanzielle

Abgeltung für den Urlaub, den er während seines Referendariats nicht

in Anspruch genommenen hat. Diese Abgeltung wurde ihm mit der

Begründung verwehrt, dass er nicht daran gehindert gewesen sei,

seinen Urlaub zu nehmen. Auch das Bundesarbeitsgericht hat über einen

ähnlichen Fall zu entscheiden. Hier wurde einem Wissenschaftler,

dessen Arbeitsverhältnis Ende 2013 endete, die von ihm beantragte

Abgeltung verwehrt, weil er trotz Aufforderung keinen Urlaub

beantragt habe und folglich seine Urlaubsansprüche nach dem

Bundesurlaubsgesetz mit Ablauf des Urlaubsjahrs verfallen seien. Der

Generalanwalt hat in seinen Schlussanträgen vorgeschlagen, dass der

Umstand, dass ein Arbeitnehmer keinen Urlaub beantragt hat, nicht

automatisch den Verlust des Anspruchs auf eine finanzielle Vergütung

für den bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht genommenen

Urlaub bewirken könne. Heute ergeht das Urteil. Dazu wird es eine

Pressemitteilung https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/de/

geben. Informationen zu zwei deutschen Fällen werden hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-619/16 und hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-684/16 veröffentlicht.

Mittwoch, 7. November

Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab

hier http://ots.de/RlLNf8 abgerufen werden.

Donnerstag, 8. November

Helsinki: Europäische Volkspartei kürt ihren Spitzenkandidaten für

die Europawahl

Die Europäische Volkspartei (EVP), zu der in Deutschland die

CDU/CSU gehören, wählt bei ihrem Treffen in Finnland, das bereits am

Mittwoch beginnt, den Spitzenkandidaten für die Europawahl im Juni

2019. An beiden Tagen nimmt EU-Kommissionspräsident Juncker an dem

Treffen teil. Mehr Informationen finden Sie auf dieser Website

https://helsinki2018.epp.eu/. Neben dem Deutschen Manfred Weber

bewirbt sich auch der Finne Alexander Stubb. Die Wahl erfolgt am

Vormittag. Die Entscheidung wird voraussichtlich um 13 Uhr

bekanntgegeben. Eine Pressekonferenz mit dem Kandidaten folgt zum

Abschluss des Treffens gegen 13.30 Uhr.

Bonn: Diskussionsveranstaltung zum „Europäischen Tag der Justiz“

Um Bürgern einen Einblick in die europäische Justiz zu geben, haben

der Europarat und die Europäische Kommission im Jahr 2003 den

Europäischen Tag der Justiz ins Leben gerufen. Zu diesem Anlass lädt

das Bundesamt für Justiz in Bonn zum Abendprogramm

http://ots.de/BX1JKT für Bürger ein. Um 19 Uhr werden Heinz-Josef

Friehe, der Präsident des Bundesamts für Justiz, und Jochen Pöttgen,

Leiter der Bonner Regionalvertretung der Europäischen Kommission, die

Teilnehmenden begrüßen. Anschließend gibt es eine Multimediaschau

sowie eine Podiumsdiskussion. Neben der Bürgerveranstaltung findet an

diesem Tag auch eine separate Fachveranstaltung statt. Anmeldungen

zur Bürgerveranstaltung können bis 31. Oktober hier

http://ots.de/MFOZxA erfolgen. Mehr Informationen zum Europäischen

Tag der Justiz finden Sie hier http://ots.de/KdSUfx.

Freitag, 9. November

Berlin: Europa-Rede mit Koen Lenaerts, dem Präsidenten des EuGH

Die diesjährige Europarede wird jeweils am Jahrestag des

Mauerfalls in Berlin 9. November 1989 gehalten. In diesem Jahr

spricht Koen Lenaerts, der Präsident des Europäischen Gerichtshofs,

über die Idee Europas und seine gegenwärtige Lage. Beiträge von

Vertretern aus den Netzwerken der Humboldt Universität, der Stiftung

Zukunft Berlin bzw. der Internationalen Journalistenprogramme geben

eine junge Perspektive auf das Thema der Rede. Veranstalter sind die

Konrad-Adenauer-Stiftung, die Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa und

das Projekt „Wir sind Europa“. Ort: Allianz-Forum, Pariser Platz,

10117 Berlin, Zeit: 18 bis 21 Uhr. Mehr Informationen finden Sie auf

der Website

https://www.stiftungzukunftberlin.eu/initiativen/die-europa-rede/ der

„Stiftung Zukunft Berlin“. Ggf. wird die Rede auch live ins

Europäische Haus, Unter den Linden 88, 10117 Berlin, übertragen.

Brüssel: Rat „Auswärtige Angelegenheiten (Handel)“

Mehr Informationen werden auf der Website

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2018/11/09/ des

Europäischen Rats bereitgestellt.

Sonntag, 11. November

Paris: EU-Kommissionspräsident Juncker bei Feierlichkeiten zum

Ende des 1. Weltkriegs vor 100 Jahren

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird ab 11 Uhr an einer

sowie an einem anschließenden Mittagessen teilnehmen, das Frankreichs

Präsident Emmanuel Macron für die anwesenden Staats- und

Regierungschefs ausrichtet. Mehr als 100 Länder sollen beim Gedenken

an den Waffenstillstand vor 100 Jahren vertreten sein. Zum Gedenken

an den 1. Weltkrieg bietet die virtuelle Bibliothek „Europeana“

https://www.europeana.eu/portal/de/collections/world-war-I zahlreiche

unbekannte Geschichten und offiziellen Dokumente zur Geschichte des

ersten Weltkriegs.

Am Sonntag beginnt in Paris zudem das Paris Peace Forum

https://parispeaceforum.org/program/ – eine von Emmanuel Macron

initiierte neue jährliche Veranstaltung, mit der die internationale

Zusammenarbeit zur Bewältigung globaler Herausforderungen und zur

Gewährleistung eines dauerhaften Friedens vertieft werden soll. An

diesem Treffen auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres und

Bundeskanzlerin Angela Merkel teil.

München: LUX-Filmtag des Europäischen Parlaments

Mit dem LUX-Filmpreis fördert das Europäische Parlament seit 2007

die Kreativität des europäischen Kinos. Die drei diesjährigen

Finalistenfilme „Styx“, „Die andere Seite von allem“ und „Gegen den

Strom“ werden kostenlos gezeigt. Dazwischen gibt es ein Gespräch mit

Markus Ferber, CSU-Politiker und Europaparlamentsabgeordneter, und

Marcos Kantis, dem Produzenten des Films „Styx“. Ort: City Kino

München, Sonnenstraße 12, 80331 München, Beginn: 11 Uhr. Mehr

Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung bis 5. November gibt

es auf dieser Website http://ots.de/D15m3u.

Pressekontakt:

Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland

Pressestelle Berlin

Unter den Linden 78

10117 Berlin

Tel.: 030 – 2280 2250

Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell