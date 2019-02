EU-Terminvorschau vom 9. bis 17. Februar 2019

Die EU-Terminvorschau ist ein Service der

Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie

kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen

Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen

Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.

Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Samstag, 9. Februar

EU-weit: System zur Authentifizierung von Arzneimitteln tritt in

Kraft

Die End-to-End-Überprüfung zur Authentifizierung von Arzneimitteln

ist eine wichtige Maßnahme zur Bekämpfung von gefälschten

Medikamenten und zum Schutz der legalen Arzneimittel-Lieferkette. Sie

wurde mit der Richtlinie über gefälschte Arzneimittel eingeführt und

tritt in der EU und dem EWR am 9. Februar in Kraft. Das System der

End-to-End-Überprüfung umfasst verbindliche Sicherheitsmerkmale und

ein Speichersystem, bestehend aus einem „European hub“ und nationalen

Datenbanken, in dem Informationen über jede einzelne Packung abgelegt

werden. Weitere Infos dazu finden Sie hier

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-802_de.htm.

Addis Abeba: EU-Außenbeauftragte Mogherini besucht Horn von Afrika

(bis 13.2.)

Die Außenbeauftragte der EU, Federica Mogherini reist zu

politischen Gesprächen ans Horn von Afrika. Mogherini wird ihren

Besuch im äthiopischen Addis Abeba starten, wo der Gipfel der

Afrikanischen Union stattfindet. Anschließend wird sie nach Kenia und

Dschibuti weiterreisen.

Montag, 11. Februar

Berlin: EU-Digitalkommissarin Gabriel bei Schüler-Workshops zu

Safer Internet Day

EU-Digitalkommissarin Mariya Gabriel besucht mit Filmregisseur Wim

Wenders sowie Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesministerium

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das John-Lennon-Gymnasium.

Im Rahmen der Safer Internet Days wohnt sie drei Schüler-Workshops zu

den Themen Social Media, Förderung filmischer Erzählkunst im

Digitalen Zeitalter und Bildung im Digitalen Zeitalter bei. Im

Anschluss (11.30 Uhr) wird die EU-Kommissarin vor allen Schülern und

Lehrkräften eine Rede halten. Anschließend stellen die Schüler ihre

Workshopergebnisse vor. Pressevertreter haben dann die Möglichkeit

allen Beteiligten Fragen zu stellen. Pressekontakt: Dr. Verena

Wottrich, wottrich@lmk-online.de, Tel.: 0621 52002206.

#SaferInternet4EU

Berlin: EU-Filmförderprogramm MEDIA auf der Berlinale

EU-Kommissarin Mariya Gabriel eröffnet mit einer Rede das

Europäische Film Forum (14 bis 17 Uhr) im Ritz Carlton. Der Fokus

liegt auf „Untertitel, Synchronisation und Technologie.“ Außerdem

wird sich Gabriel mit Vertretern der Filmindustrie treffen und an

einem Runden Tisch zum Thema Gender im MEDIA-Programm teilnehmen. 18

vom EU-Filmförderprogramm MEDIA unterstützte Filme laufen im

Berlinale-Programm in den verschiedenen Sektionen, einer davon aus

Deutschland und fünf mit deutscher Beteiligung. Das vollständige

Programm von MEDIA auf der Berlinale finden Sie auf der Website der

Creative Europe Desks Deutschland http://ots.de/BqdD6y.

Pressekontakt: Creative Europe Desk Hamburg, Tel. +49 40 3906585,

info@ced-hamburg.eu.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 14.2.)

Am Montag ab 17 Uhr wird über das Betrugsbekämpfungsprogramm der

EU und das partnerschaftliche Fischereiabkommen zwischen der

Elfenbeinküste und der EU debattiert. Außerdem auf der Tagesordnung

stehen u.a. kurze Darstellungen der Berichte zum Stand der Debatte

über die Zukunft Europas sowie über eine umfassende europäische

Industriepolitik in Bezug auf künstliche Intelligenz und Robotik. Die

vollständige Tagesordnung finden Sie vorab hier

http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html.

Brüssel: Treffen der Euro-Gruppe

Weitere Informationen zur Veranstaltung können vorab hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eurogroup/2019/02/11/

abgerufen werden.

Dienstag, 12. Februar

Straßburg: Wöchentliche Kommissionssitzung

Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab

hier http://ots.de/I7LaEW abgerufen werden.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 14.2.)

Auf der Tagesordnung stehen mehrere Abstimmungen, wie

beispielsweise über das Übereinkommen zur Verhinderung der

unregulierten Hochseefischerei im zentralen Nordpolarmeer, Strategien

zur Integration der Roma sowie die Genehmigung und Marktüberwachung

von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen. Es folgt eine

Aussprache mit dem italienischen Ministerpräsidenten, Giuseppe Conte,

über die Zukunft Europas sowie Debatten u.a. über den Einsatz von

Cannabis in der Medizin und die Gegenbewegung gegen die Rechte der

Frau und die Gleichstellung der Geschlechter in der EU. Die

vollständige Tagesordnung finden Sie vorab hier

http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html.

Brüssel: Rat für Wirtschaft und Finanzen

Die Minister werden sich u.a. mit der Überprüfung der

Finanzaufsicht und der Mitteilung der Kommission „Auf dem Weg zu

einer effizienteren und demokratischeren Beschlussfassung in der

EU-Steuerpolitik“ befassen, in der ein Fahrplan für einen

schrittweisen und gezielten Übergang zur Beschlussfassung mit

qualifizierter Mehrheit in bestimmten Bereichen der EU-Steuerpolitik

vorgeschlagen wird. Zudem wird erwartet, dass der Rat

Schlussfolgerungen zum Bericht über die Tragfähigkeit der

öffentlichen Finanzen 2018 annimmt und den EU-Haushaltsplan

betreffende Fragen prüft. Weitere Informationen zur Tagung werden

hier https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2019/02/12/

bereitgestellt.

Luxemburg: EuGH verhandelt über die Unabhängigkeit des polnischen

Obersten Gerichts

Nach Ansicht der Kommission verstößt die Senkung des

Ruhestandsalters der im Amt befindlichen Richter des polnischen

Obersten Gerichts auf 65 sowie die dem Präsidenten Polens eingeräumte

Befugnis, die Amtszeit dieser Richter nach freiem Ermessen zu

verlängern, gegen Unionsrecht. Sie hat daher beim EuGH eine

Vertragsverletzungsklage gegen Polen eingereicht. Heute findet in

einem beschleunigten Verfahren die mündliche Verhandlung im

Hauptsacheverfahren statt. Weitere Informationen dazu finden Sie hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-619/18.

Mittwoch, 13. Februar

Berlin: EU-Kommissar Oettinger beim Parlamentarischen Abend der

Nichteisen-Metallindustrie

EU-Haushaltskommissar Oettinger wird bei dem Treffen einen

Impulsvortrag halten. Außerdem zu Gast in der „Zukunftsarena Politik

und Industrie“ der Nichteisen-Metallindustrie sind u.a. die

Bundestagsabgeordneten Nicola Beer, FDP, Dirk Wiese, SPD, sowie

Katharina Dröge, Bündnis 90/Die Grünen. Weitere Informationen zur

Veranstaltung finden Sie hier http://ots.de/4hpUrD.

Berlin: EU-Forschungskommissar Moedas im Bundestag

EU-Forschungskommissar Carlos Moedas besucht den Ausschuss für

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung im Bundestag.

Außerdem wird er sich mit Vertretern des Bundeskanzleramts, der

Deutschen Telekom, des BDA und des Bundesverbands deutscher Banken

treffen.

Barleben/Magdeburg: Medienworkshop u.a. zur Europawahl bei der

Volksstimme

In diesem Jahr startet die bundesweite Workshop-Serie „Europa für

Regionaljournalistinnen/-journalisten“ des Bundespresseamtes bei der

Volksstimme in Barleben bei Magdeburg. Die Teilnehmenden erwartet ein

Mix aus Kurzvorträgen u.a. zur Arbeit des Parlaments, zu den Themen

Migration und Integration sowie zu den EU-Strukturfonds in

Sachsen-Anhalt. Außerdem steht ein Erfahrungsbericht eines

EU-Korrespondenten mit einer praktischen Übung auf dem Programm. Zu

den Referenten zählen u.a. Katrin Abele, Pressereferentin bei der

Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin, Thilo Kunzemann,

Pressereferent im Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in

Berlin, Detlef Drewes, EU-Korrespondent, Brüssel (u. a.

Mitteldeutsche Zeitung, Halle) und Christoph Hartmann, Referent,

EU-Verwaltungsbehörde für die ESI-Fonds in Sachsen-Anhalt. Einen

aktuellen Programmentwurf können Sie hier

http://www.pressto4u.de/eu/BPA1.pdf aufrufen. Anmeldung bei Sylvia

Bösch unter boesch@pressto.de. Ort: Volksstimme/Druckzentrum

Barleben, Verlagsstraße 1, Zeit: 9.00 bis 16.30 Uhr.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 14.2.)

Das Plenum debattiert zunächst über die gemeinsamen Bestimmungen

für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den

Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds und den

Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie Haushaltsvorschriften

für diese Fonds. Anschließend wird u.a. über den Vertrag zur Gründung

der Verkehrsgemeinschaft, die Einführung eines EDV-gestützten Systems

zur Beförderung und Kontrolle der Beförderung

verbrauchsteuerpflichtiger Waren sowie über den Stand der Debatte

über die Zukunft Europas abgestimmt. Es folgen weitere Aussprachen,

wie beispielsweise über den Rahmen für die Überprüfung ausländischer

Direktinvestitionen in der Europäischen Union sowie über die

Umsetzung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union im

institutionellen Gefüge der EU. Die vollständige Tagesordnung wird

vorab hier http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html

veröffentlicht.

Luxemburg: EuGH verhandelt über die Löschung von Hate-Posts auf

Facebook

Der österreichische Oberste Gerichtshof möchte wissen, ob Facebook

als Host-Service-Provider verpflichtet werden kann, nicht nur konkret

beanstandete beleidigende Äußerungen zu löschen, sondern auch

weltweit nach inhaltsgleichen rechtswidrigen Äußerungen zu suchen und

diese zu sperren. Im Verfahren vor dem OGH geht es um einen Artikel

auf einer Facebook-Seite, der aus einem Foto der betroffenen Person

und einem Begleittext besteht („Grüne: Mindestsicherung für

Flüchtlinge soll bleiben“). Auf dieser Facebook-Seite wurden

beleidigende Äußerungen gepostet („miese Volksverräterin“..).

Weitere Informationen dazu finden Sie hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-18/18.

Luxemburg: EuGH verhandelt über Markenstreit um „Fack Ju Göhte“

2018 bestätigte das Gericht die Ablehnung des Amts der

Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), für Constantin

Film das Wortzeichen „Fack Ju Göhte“ als Unionsmarke für verschiedene

Waren und Dienstleistungen des laufenden täglichen Verbrauchs

einzutragen. Das EUIPO sei zu Recht davon ausgegangen, dass der

englische Ausdruck „fuck you“ und somit das angemeldete Zeichen

insgesamt naturgemäß vulgär seien und die Verbraucher daran Anstoß

nehmen könnten. Somit habe das EUIPO hieraus zutreffend geschlossen,

dass das angemeldete Zeichen gegen die guten Sitten verstoße und

folglich nicht eingetragen werden könne. Constantin hat Rechtsmittel

eingelegt. Weitere Informationen dazu finden Sie hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-240/18.

Donnerstag, 14. Februar

Heilbronn: Bürgerdialog mit Europaparlaments-Vizepräsident Wieland

Mit der Europawahl am 26. Mai werden die Weichen für die weitere

Entwicklung der EU gestellt.

Im Bürgerdialog sind die Bürger gefragt, in was für einem Europa

sie leben wollen und welchen Nutzen sie sich von Europa für sich

persönlich, für Heilbronn und für Baden-Württemberg wünschen. Es

diskutieren u.a. Rainer Wieland MdEP, Vizepräsident des Europäischen

Parlaments, Harry Mergel, Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn, und

Dr. Florian Walch, Volkswirt bei der Europäischen Zentralbank.

Beginn: 18.00 Uhr. Ort: Konzert – und Kongresszentrum, Harmonie Allee

28. Weitere Informationen finden Sie hier http://ots.de/7fF9bb.

Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments

Auf der Agenda stehen u.a. Aussprachen über den Schutz von Tieren

beim Transport inner- und außerhalb der EU sowie über die Stärkung

der Wettbewerbsfähigkeit des Binnenmarkts durch die Entwicklung der

Zollunion der EU und ihrer Governance. Es folgt eine Abstimmung über

die Entschließungsanträge zur Aussprache über Fälle von Verletzungen

der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit

(Artikel 135 GO). Die vollständige Tagesordnung finden Sie vorab hier

http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html.

Luxemburg: EuG-Urteile über belgische Steuerregelungen für

Gewinnüberschüsse

2016 stellte die EU-Kommission fest, dass die von Belgien im

Rahmen seiner Steuerregelung für Gewinnüberschüsse gewährten

selektiven Steuervergünstigungen nach den EU-Beihilfevorschriften

unzulässig seien. Mindestens 35 multinationale Unternehmen,

größtenteils aus der EU, müssten daher insgesamt rund 700 Mio. Euro

an Steuern nachzahlen. Dagegen haben Belgien sowie zahlreiche der

betroffenen Unternehmen Klagen vor dem Gericht der EU erhoben. Es

handelt sich um die ersten Urteile zu den sog. „Tax rulings“. Weitere

Informationen dazu finden Sie hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-131/16 und hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-263/16.

Freitag, 15. Februar

München: 55. Münchner Sicherheitskonferenz (bis 17.2.)

Rund 450 hochrangige Entscheidungsträger und prominente

Meinungsführer aus aller Welt werden über aktuelle Krisen und

künftige sicherheitspolitische Herausforderungen diskutieren. Als

Gäste erwartet werden dazu u.a. US-Vizepräsident Mike Pence, der

israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Bundeskanzlerin

Angela Merkel. Die EU wird vertreten von der EU-Außenbeauftragten

Mogherini, sowie den Kommissaren Hahn, Stylianides, King und Gabriel.

Die Sicherheitskonferenz richtet sich während des

Konferenzwochenendes auch mit zahlreichen Veranstaltungen in München

an die breite Öffentlichkeit. Dazu zählen beispielsweise eine

gemeinsame Literaturserie mit dem Börsenverein des Deutschen

Buchhandels sowie mehrere Veranstaltungen zu Technologie- und

Cyberthemen. Weitere Informationen finden Sie vorab hier

https://www.securityconference.de/.

Pressekontakt:

Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland

Pressestelle Berlin

Unter den Linden 78

10117 Berlin

Tel.: 030 – 2280 2250

Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell