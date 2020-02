EU-Türkei-Deal-“Erfinder” zu Flüchtlings-Drama in Griechenland: “Fünf nach zwölf”

Der Migrationsfachmann und Chef der Europäischen

Stabilitätsinitiative (ESI), Gerald Knaus, hat wegen der dramatischen Lage in

Griechenland und der unklaren weiteren Finanzierung vor einem Zusammenbruch des

Flüchtlingsabkommens zwischen der EU und der Türkei gewarnt: Er verwies auf die

Zustände auf den Inseln Ende 2018: “Damals war es fünf vor zwölf. Heute ist es

fünf nach zwölf, die Situation noch um vieles schlimmer. So wie die EU und

griechische Behörden dort seit Jahren agieren, wird alles in naher Zukunft

zusammenbrechen”, sagte Knaus in einem Interview mit dem “Tagesspiegel

(Sonntagsausgabe). Knaus gilt als ein Ideengeber des Abkommens, mit dem die

Türkei syrische Flüchtlinge zurücknimmt und gegen Milliardenzahlungen der EU

diese in der Türkei versorgt werden. “Griechenland erlebte gerade ein 2015, und

es wird 2020 wohl noch schlimmer, wenn nichts passiert”, betonte Knaus. Um die

Verfahren auf den griechischen Inseln zu beschleunigen, schlägt Knaus einen

Einsatz des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) dort vor. “Das BAMF

ist die größte Asylbehörde der Welt, hat in den letzten Jahren sein Personal

vervielfacht, auch sehr viel in Qualitätssicherung investiert. Natürlich könnte

es helfen, wenn sich Berlin und Athen einig darüber werden, wie. Auch andere

Asylbehörden aus der EU könnten mitmachen.” Neben dem Konflikt um die

Migrationspolitik sieht Knaus nicht den Brexit als größte Herausforderung für

die kommende deutsche EU-Ratspräsidentschaft, sondern die drohende Eskalation

mit Polen. “Wir steuern in Polen auf die schwerste Verfassungskrise in der

Geschichte der EU zu.” Die Regierung bereite sich auf einen Machtkampf vor, in

dem man den Europäischen Gerichtshof, den Wächter der Rechtsstaatlichkeit in

Europa, herausfordere und seine Urteile nicht mehr akzeptieren werde. “Das wird

in Kürze passieren und ganz Europa erschüttern”, betonte Knaus. Denn eines der

Grundprinzipien sei, dass höchstrichterliche Urteile von den EU-Staaten auch

befolgt würden.

https://www.tagesspiegel.de/politik/eu-migrationspolitik-und-europas-stillstand-

in-vier-monaten-haben-wir-die-naechste-grosse-krise/25498616.html

