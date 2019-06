„Europa verliert seine Seele“/ Bedford-Strohm und Orlando auf dem Kirchentag. Erklärung von Innenminister Seehofer

„Europa verliert seine Seele, wenn es jetzt nicht

handelt.“ Mit deutlichen Worten haben der EKD-Ratsvorsitzende

Heinrich Bedford-Strohm und Palermos Bürgermeister Leoluca Orlando am

Weltflüchtlingstag auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in

Dortmund eine europäische Lösung für die Seenotrettung im Mittelmeer

gefordert. Bei einer gemeinsamen Veranstaltung forderten sie einen

kurzfristigen europaweiten Verteilmechanismus für die aus Seenot

Geretteten. „Es gibt überall in Europa Städte und Kommunen, die die

Flüchtlinge aufnehmen wollen.“ Diese große Hilfsbereitschaft müsse

endlich genutzt werden. „Was im Mittelmeer passiert, ist eine Schande

für Europa“, sagte Orlando vor rund 5000 Kirchentagsteilnehmern.

Unterstützung hatte der Ratsvorsitzende unmittelbar vor der

Veranstaltung von Bundesinnenminister Horst Seehofer bekommen. In

seinem Schreiben an Bedford-Strohm dankte Seehofer „für das große

zivilgesellschaftliche Engagement und die Hilfsbereitschaft, welche

nicht nur, aber insbesondere auch von Christen in unserem Land

gezeigt wird.“ Die Rettung von Menschen in Not „entspricht unserem

gemeinsamen christlichen Selbstverständnis“, heißt es in der vom

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat verschickten

Erklärung. „Ich möchte mich in diesem Zusammenhang ausdrücklich für

die Solidarität und tatkräftige Unterstützung der Städte und Kommunen

bedanken. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe ich

bereits Anfang des Jahres angewiesen, bei der Verteilung von

Seenotgeretteten in die zuständigen Bundesländer jeweils auf die

aufnahmebereiten Kommunen hinzuweisen und eine entsprechende

Zuteilung anzuregen“, so Seehofer.

Bedford-Strohm betonte, er sei dankbar für die Zustimmung, erwarte

aber auch Handlungen: „Jetzt nehmen wir die Bundesregierung beim

Wort, jetzt erwarten wir, dass die Bundesregierung es möglich macht,

dass die seit Tagen an der Seawatch 3″ ausharrenden Menschen heute

oder morgen an Land gehen können.“

Bedford-Strohm und Orland hatten vor wenigen Wochen bei einem

Besuch des Ratsvorsitzenden an dem Seenotrettungsschiff „Seawatch 3“

gemeinsam den Palermo-Appell verabschiedet, der seitdem

parteiübergreifend Unterstützung erhalten hat. „Ein Hafen, der

geschlossen ist, ist kein Hafen“, sagte Orlando.

Die Palermo-Erklärung finden Sie unter: https://www.ekd.de/verteil

mechanismus-fuer-bootsfluechtlinge-gefordert-46692.htm

Ein Video mit den Stimmen der prominenten Unterstützerinnen und

Unterstützer sowie von Crew-Mitgliedern der Sea-Watch und der

Seebrücken-Bewegung finden Sie unter: https://youtu.be/wL38mHM7XJE

Weitere Informationen zum Thema unter www.ekd.de/flucht.

Dortmund, 20. Juni 2019

