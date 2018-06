Europas Beste Arbeitgeber 2018: Viele deutsche Unternehmen im Spitzenfeld

Das internationale Forschungs- und

Beratungsinstitut Great Place to Work hat in Athen die diesjährigen

Gewinner des Wettbewerbs «Europas Beste Arbeitgeber» ausgezeichnet.

In der Größenklasse der Unternehmen mit über 500 Mitarbeitenden

belegt das brandenburgische Pflegeunternehmen Domino-World den

hervorragenden ersten Platz. Bei den multinationalen Unternehmen

führt der Cloud-Anbieter Salesforce (samt deutscher Zentrale in

München) das Spitzenfeld an. Deutschland ist in diesem Jahr insgesamt

mit 22 Unternehmen auf der Liste der besten europäischen Arbeitgeber

vertreten (Vorjahr: 16). Gemeinsam mit Schweden erreicht Deutschland

im Länderranking damit einen sehr guten zweiten Platz. Spitzenreiter

ist Großbritannien (34).

Größte Initiative zur Förderung guter und attraktiver

Arbeitsbedingungen in Europa

Insgesamt nahmen 2.800 Unternehmen aus 19 europäischen Ländern an

dem Wettbewerb zur Förderung einer guten und attraktiven

Arbeitsplatzqualität bei und stellten sich freiwillig auf den

Prüfstand. Über 1,6 Mio. Beschäftigte wurden von Great Place to Work

zur Qualität und Attraktivität ihres Unternehmens als Arbeitgeber

befragt. Im Mittelpunkt standen Themen wie Führung, Innovation,

Inklusion, Organisationskultur und Vertrauen.

Unternehmensverantwortliche beantworteten zudem Fragen zur

Qualität, Vielfalt und Nachhaltigkeit der Maßnahmen und Instrumente

ihrer Personalarbeit. Qualifiziert für den europäischen

Gesamtwettbewerb hatten sich die Unternehmen über die nationalen

Great Place to Work Wettbewerbe (u.a. „Deutschlands Beste

Arbeitgeber“). Die Auszeichnungen für besondere Qualität und

Attraktivität als Arbeitgeber werden seit 2003 jährlich vergeben.

„Wir freuen uns über das erfolgreiche Abschneiden der deutschen

Unternehmen im europäischen Gesamtvergleich“, sagt Frank Hauser,

Geschäftsführer bei Great Place to Work Deutschland. „Gute und

attraktive Arbeitsbedingungen stärken das Engagement der

Mitarbeitenden und tragen entscheidend zum Unternehmenserfolg und zur

Meisterung wichtiger Zukunftsaufgaben bei.“

Europas Beste Arbeitgeber 2018: Topplatzierte Unternehmen

differenziert nach Größenklassen

Spitzenplätze aus deutscher Sicht belegen in der Kategorie

«Multinationale Unternehmen» in diesem Jahr Salesforce (deutsche

Zentrale: München), Mars (Verden an der Aller) und Scandic Hotels

(Berlin). Ebenfalls unter den Top 25 ausgezeichnet wurden hier samt

ihrer deutschen Niederlassungen die Unternehmen: Adecco (Deutschland:

DIS AG), Amgen, Cadence Design Systems, Daimler Financial Services,

Phoenix Contact und Phoenix Contact Electronics, SAS Institute, SC

Johnson, USG People und W.L. Gore & Associates.

In der Größenklasse «Unternehmen über 500 Mitarbeitende» erreicht

das Altenpflegeunternehmen Domino-World aus dem brandenburgischen

Birkenwerder den hervorragenden 1. Platz unter den europäischen Top

30. Ausgezeichnet wurden hier auch der HRM-Softwareanbieter Workday

(deutscher Standort: München) und das auf die digitale Wirtschaft

spezialisierte Beratungsunternehmen Netlight Consulting (München).

In der Kategorie «Unternehmen 50 bis 500 Mitarbeitende» konnten

sich sechs deutsche Unternehmen unter den Top 50 in Europa

platzieren: das Tagungshotel Schindlerhof (Nürnberg), der IT-Berater

MaibornWolff (München), der SAP-Berater Mindsquare (Seelze), Pascoe

Naturmedizin (Gießen), das Software- und Beratungshaus QAware

(München) und die Viadee IT-Unternehmensberatung (Münster).

In der Größenklasse der kleinen Unternehmen mit weniger als 50

Beschäftigten gelang es in diesem Jahr hingegen keinem deutschen

Unternehmen, sich unter den europäischen Top 20 zu platzieren.

Die komplette Liste „Europas Beste Arbeitgeber 2018“ findet sich

unter folgendem Link: http://ots.de/q1oybB

Anmeldung zum Folgewettbewerb ab sofort möglich

Für den Folgewettbewerb „Europas Beste Arbeitgeber 2019“ können

sich interessierte Unternehmen aus Deutschland ab sofort über den

nationalen Wettbewerb „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2019“ und die

angeschlossenen Bundesländer- und Branchenwettbewerbe von Great Place

to Work qualifizieren. Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter:

www.greatplacetowork.de.

Über Great Place to Work®

Great Place to Work® ist ein international tätiges Forschungs- und

Beratungsnetzwerk, das Unternehmen in rund 50 Ländern weltweit bei

der Entwicklung einer attraktiven und zukunftsorientierten

Arbeitsplatzkultur unterstützt. Neben individuellen

Leistungsangeboten zur Standortbestimmung und Weiterentwicklung der

Arbeitsplatzqualität ermittelt das Institut im Rahmen

internationaler, nationaler, regionaler und branchenspezifischer

Benchmarkings und in Zusammenarbeit mit namhaften Partnern regelmäßig

sehr gute Arbeitgeber und stellt diese der Öffentlichkeit vor. Das

deutsche Great Place to Work® Institut wurde 2002 gegründet und

beschäftigt am Standort Köln derzeit rund 90 Mitarbeitende. Weitere

Informationen: www.greatplacetowork.de

