Wirtschaftsförderer werben in Österreich für Brandenburg – WFBB setzt den Landesslogan „Brandenburg. Es kann so einfach sein.“ ein.

Die Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB) wirbt in Österreich um Investitionen für Brandenburg. Am Sonntag fahren die Standortwerber zum Industriekongress 2018 in die Steiermark. Der Industriekongress wird jährlich vom Industriemagazin Österreich mit rund 200 Teilnehmern veranstaltet. Die WFBB nutzt bei der Standortwerbung in Österreich erstmals den Slogan der Landeskampagne: „Brandenburg. Es kann so einfach sein.“

„Investoren die Ansiedlung in Brandenburg möglichst einfach zu machen – das ist genau unser Anspruch“, betonte WFBB-Geschäftsführer Dr. Steffen Kammradt. „Die Services der WFBB sind auf rasche und unkomplizierte Unterstützung ausgerichtet – von Investitionen über Technologieförderung bis zur Fachkräftequalifizierung. Das erwarten Unternehmen auch von einer Wirtschaftsförderung. Österreich ist mit 32 Investitionen eine der stärksten Quellregionen für internationale Ansiedlungen in Brandenburg. So investiert gerade die österreichische Hamburger Containerboard GmbH 370 Millionen Euro in eine zweite Papiermaschine in Spremberg.“ Weitere Investoren aus Österreich sind der Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen Rosenbauer in Luckenwalde oder die Dämmplattenfabrik von Austrotherm in Wittenberge. Die beiden großen Konzerne Voestalpine und Strabag sind mit mehreren Firmen in Brandenburg tätig.

Die WFBB ist mit einem Informationsstand auf dem Industriekongress vertreten. Außerdem wird der Geschäftsführer der Austrotherm GmbH, Gerald Prinzhorn, über seine Erfahrungen mit Investitionen in Brandenburg berichten. Prinzhorn hat mit der ersten Papierfabrik in Spremberg und dem Dämmplattenwerk in Wittenberge bereits zwei Ansiedlungen in Brandenburg realisiert.