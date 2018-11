Eventnacht: Lichtermeer im „Paradies“

Am Samstag, den 1. Dezember 2018, beginnt der lang ersehnte Endspurt zum Fest der Liebe. Im BADEPARADIES SCHWARZWALD wird die Adventszeit auf ganz besondere Weise begrüßt. Bunte Lichtinstallationen im aufregenden Mix mit außergewöhnlichem Klang. Der monatliche Eventsamstag im ?Paradies? wird im Dezember in ein besonderes Licht getaucht. Die ?Nacht der Lichter? beeindruckt aber nicht nur mit eindrucksvollem Lichtspiel, sondern auch einem Musikinstrument, dass sicherlich nur wenigen bekannt sein dürfte.

Musik und Licht ergänzen sich wunderbar. Was zunächst ungewöhnlich klingt, macht unmittelbar Sinn, sobald man dem ungewöhnlichen Künstler und Musiker Ralph Light lauscht. Auf seiner ?Laserharfe?, einem selbst entwickelten Musikinstrument, zaubert er schöne Melodien auf völlig neue Weise. Akustische und visuelle Einzigartigkeit sind garantiert.

Auftrittszeiten des Künstlers: 18 Uhr | 20 Uhr | 22 Uhr

So nah war die Show im wohlig warmen Wasser der ?Blauen Lagune? noch nie. Zahlreiche Lichter tanzen über die Wasseroberfläche bis hin zu den Palmkronen. Cocktails an der Poolbar genießen, während eine aufregende Lasershow die ?Schwarzwaldkaribik? mit allem erfüllt, was das Farbspektrum zu bieten hat.

Show-Zeit: 18.10 Uhr | 20.10 Uhr | 22.10 Uhr

In der SPA- & Vitalwelt PALAIS VITAL, dürfen sich die Besucher auf ein exklusives Aufgussprogramm und kleine ?Licht-Highlights? freuen.

Alle Aktionen des Eventtages sind in den regulären Eintrittspreisen inkludiert.