FDP-Europa-Kandidatin Nicola Beer im Podcast „FRAGEN WIR DOCH!“: „Wir haben die ganzen letzten Jahre Steuermehreinnahmen erwirtschaftet, die nie wieder bei den Bürgern direkt angekommen sind!“ (FOTO)

Die FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl Nicola Beer will die„ausschließlich deutsche Verteuerungspraxis“ bei Energiepreisen oderbeim Bauen beenden. In einem Interview mit DeutschlandsExperten-Podcast „FRAGEN WIR DOCH!“ für RTL Radio Deutschland und105–5 Spreeradio sagt Beer: „Wir sind europäisch betrachtet amobersten Ende bei Steuern und Sozialabgaben. Das trifft jeden. Undmittlerweile auch die Mittelschicht.“

Im Gespräch mit „FRAGEN WIR DOCH!“ kündigt Nicola Beer an: „Wir

dürfen als Staat nicht ständig Preistreiber sein.“ Beer: „Wir haben

die ganzen letzten Jahre Steuermehreinnahmen erwirtschaftet, die nie

wieder bei den Bürgern direkt angekommen sind!“

Auch zur Sozialismus-Debatte um Juso-Chef Kevin Kühnert äußert

sich die FDP-Politikerin im Interview mit „FRAGEN WIR DOCH!“: „Die

Menschen haben 1989 ein abschließendes Urteil über Sozialismus in

Deutschland gefällt. Kühnert hat die soziale Marktwirtschaft nicht

kapiert. Er hat eine nicht nur törichte, sondern auch gefährliche

Forderung aufgestellt.“ Beer: „Mich schockiert, dass sich die

Sozialdemokratie davon nicht sofort und zu 100 Prozent distanziert

hat.“ Nicola Beer bekräftigt: „Wir möchten eine Nation der Eigentümer

– das ist das Gegenteil von Kühnert.“

Nicola Beer stellt im „FRAGEN WIR DOCH!“-Gespräch mit Blick auf

die Klimaziele der „Fridays for Future“-Bewegung klar: „In dieser

Radikalität würden wir in Deutschland unseren Standort gefährden, das

würde sehr sehr viele Arbeitsplätze kosten.“ Beer plädiert für einen

„technologie-offenen Ansatz“ zur Vermeidung von CO2: „Es geht um das,

was wirkt und nicht um das, was sich gut anfühlt.“ Beer: „Mit

Verlaub: Die Batterie für das Elektroauto ist nicht sehr ökologisch

in der Herstellung und Entsorgung.“

Zu den Plänen einer nationalen Industriestrategie von

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sagt Beer im RTL-Podcast:

„Wir brauchen keinen Staatsdirigismus à la Altmaier. Er hat

offensichtlich nicht im Blick, dass Arbeitsplätze und Innovation im

Mittelstand zuhause sind. Der Mittelstand will sein Unternehmen in

die nächste Generation tragen und nicht nur in den nächsten

Quartalsbericht.“

Das vollständige Gespräch mit Nicola Beer hören Sie ab

Freitagmittag in Deutschlands Experten-Podcast „FRAGEN WIR DOCH!“ für

RTL Radio Deutschland und 105–5 Spreeradio auf www.spreeradio.de,

www.rtlradio.de, www.fragenwirdoch.de sowie über Apple Podcasts,

Spotify, SoundCloud und AUDIO NOW.

